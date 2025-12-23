2026 Horoscope : 2026లో ఈ రాశులకు పేదరికం అనేదే ఉండదు, ఆదాయం రెట్టింపు
2026 Horoscope:కర్కాటక రాశిలో గురు- బుధ గ్రహాల కలయిక 2026 లో కొన్ని రాశుల వారి ఆర్థిక జీవితాన్ని సుసంపన్నం చేస్తుంది. ముఖ్యంగా పేదరికం తగ్గిపోతుంది..
2026 Horoscope
జోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం, గ్రహాలు కాలానుగుణంగా తమ రాశులను మారుస్తాయి. ఒకటి కంటే ఎక్కువ గ్రహాలు ఒకే రాశిలో కలిసినప్పుడు.. శుభ, అశుభ యోగాలు ఏర్పడతాయి. తొమ్మిది గ్రహాలలో అత్యంత శుభప్రదమైన గ్రహం గురువు 2026 జూన్ 2న కర్కాటక రాశిలో సంచరిస్తాడు. అదేవిధంగా, గ్రహాలకు యువరాజు అయిన బుధుడు కూడా 2026 జూన్ 22న కర్కాటక రాశిలోకి సంచరిస్తాడు. ఈ రెండూ గ్రహాలు కర్కాటక రాశిలో కలిసి సంచరించడం వల్ల ఒక బలమైన రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. జాతకంలో ఈ యోగం బలంగా ఉంటే, పెట్టుబడులు, ఉద్యోగం, విదేశీ ప్రయాణాలు, ధన యోగం కలుగుతాయి. మరి, ఏ రాశుల వారికి శభప్రదమో తెలుసుకుందాం....
మేష రాశి....
గురు గ్రహ ప్రభావం వల్ల మేష రాశి వారికి కుటుంబ సౌఖ్యం లభిస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. విదేశీ వనరుల నుంచి విపరీతంగా డబ్బు సంపాదించే అవకాశం లభిస్తుంది. ఉద్యోగంలో కొంత ఒత్తిడి ఉన్నప్పటికీ, కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం లభిస్తుంది. విదేశాలలో ఉద్యోగం చూస్తున్న వారు శుభవార్తలు అందుకునే అవకాశం ఉంది. కుటుంబంలో శాంతి నెలకొంటుంది. శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. ఇది కాకుండా, కొత్త ఆస్తి లేదా వాహనం కొనుగోలు చేసే అవకాశం కూడా ఉంది. దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడులకు ఇది మంచి సమయం. స్టాక్ మార్కెట్ల విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
2.మిథున రాశి....
మిథున రాశివారిపై గురు గ్రహ ప్రత్యేక అనుగ్రహం వల్ల మీ ఆర్థిక పరిస్థితి అద్బుతంగా ఉంటుంది. మీ ఆర్థిక ప్రవాహం పెరుగుతుంది. పొదుపు చేయడంలో మీరు విజయం సాధిస్తారు. ఉద్యోగంలో మార్పు లేదా బదిలీ కోరుకునే వారు విజయం సాధిస్తారు. మీ కెరీర్ లో స్థిరత్వం ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యుల ఆరోగ్యంలో మెరుగుదల ఉంటుంది. మీరు మీ మాటలపై దృష్టి పెడితే.. మీరు వివాదాలను నివారించవచ్చు.
కన్య రాశి
గురు గ్రహం కన్య రాశి వారిని ఆర్థికంగా బలోపేతం చేయబోతోంది. మీరు కష్టపడి సంపాదించిన డబ్బు మీ చేతికి అందుతుంది. వ్యాపార విస్తరణకు ఇది మంచి సమయం. కొత్త భాగస్వామ్యాలు లాభాలను తీసుకురాగలవు. కుటుంబంతో కలిసి ప్రయాణించే అవకాశం ఉంది. సొంత వ్యాపారం ప్రారంభించడానికి స్నేహితులు మీకు సహాయం చేస్తారు. అలాగే, మీరు స్టాక్ మార్కెట్ లేదా ట్రేడింగ్లో పెట్టుబడి పెడితే లాభం పొందవచ్చు. అదనంగా, ప్రేమ వివాహానికి కుటుంబ సభ్యుల అంగీకారం లభించే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది. వివాహ జీవితంలో సాన్నిహిత్యం ఉంటుంది. ఈ సమయంలో కన్యారాశి వారు విదేశాలకు ప్రయాణించవచ్చు. ఇది మీ మనస్సును ఉల్లాసంగా ఉంచుతుంది.
మకర రాశి
మకర రాశి వారి ధైర్యం, ఆత్మవిశ్వాసం, పనిపై ఆసక్తి పెరిగే సమయం ఇది. మీ ప్రయత్నాలకు తగిన ప్రతిఫలం లభిస్తుంది. మీ సొంత ప్రయత్నాల ద్వారా మీరు ఆర్థికంగా బలపడతారు. ప్రయాణాల వల్ల మీకు ప్రయోజనం కలగవచ్చు. మీడియా, మార్కెటింగ్, ఐటీ రంగాలలో ఉన్నవారికి ఇది అద్భుతమైన కాలం. కుటుంబ సంబంధాలు బలపడతాయి. జూన్ తర్వాత వివాహ యోగం బలంగా ఉన్నందున వివాహ ప్రతిపాదనలు రావచ్చు. మీరు మీ భాగస్వామితో మంచి సమయం గడుపుతారు. చిన్న పెట్టుబడులు భవిష్యత్తులో పెద్ద లాభాలను తెస్తాయి. ఈ రాశికి చెందిన వ్యవసాయం, పరిశ్రమలు, మార్కెటింగ్ , ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ రంగాలలో పనిచేసే వారికి వారి కష్టానికి రెట్టింపు లాభం లభిస్తుంది.