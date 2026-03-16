- April Horoscope: నాలుగు గ్రహాల మార్పులు...ఏప్రిల్ లో ఈ రాశులకు అద్భుతంగా కలిసి రావడం ఖాయం
April Horoscope: ఏప్రిల్ నెలలో నాలుగు గ్రహాలు తమ స్థానాలను మార్చుకుంటాయి. ఈ మార్పుల కారణంగా, కొన్ని రాశులకు ఊహించని ప్రయోజనాలు కలగనున్నాయి. నెలంతా శుభవార్తలు వింటారు
జోతిష్య శాస్త్రంలో ఏప్రిల్ నెల చాలా ప్రత్యేకం. ఎందుకంటే, ఈ నెలలో నాలుగు గ్రహాలు తమ స్థానాలను మార్చుకుంటున్నాయి. ఈ గ్రహాల స్థానాల్లో మార్పు కారణంగా కొన్ని రాశుల వారు శుభ ఫలితాలను అందుకోనున్నారు. ఏప్రిల్ ప్రారంభంలో అంగారకుడు మీన రాశిలోకి అడుగుపెడతాడు. ఏప్రిల్ 11న బుధుడు కూడా మీన రాశిలోకి అడుగుపెడతాడు, ఏప్రిల్ 14న సూర్యుడు మేష రాశిలోకి, ఏప్రిల్ 19 శుక్రుడు వృషభ రాశిలోకి అడుగుపెడతాడు. ఒకే నెలలో ఇలా నాలుగు గ్రహాలు తమ స్థానాలను మార్చుకోవడం వల్ల .. ఏ రాశులకు ప్రయోజనాలు కలుగుతాయో ఇప్పుడు చూద్దాం..
1.మిథున రాశి...
ఏప్రిల్ నెల మిథున రాశివారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది.ఈ నెలలో బుధుడు మీన రాశి నుంచి మేష రాశిలోకి అడుగుపెడతాడు. అంటే..బుధుడు మిథున రాశి నుండి 10వ ఇంటి నుండి 11వ ఇంటికి సంచారం చేస్తాడు. ఇది మిథున రాశి వారికి చాలా అనుకూలమైన ఫలితాలను ఇస్తుంది. ఇది కెరీర్ లో విజయం, కీర్తిని తెస్తుంది. అంతేకాదు... ఈ రాశివారి ఆదాయ వనరులు కూడా పెరుగుతాయి. కుజుడు సంచారం కూడా మిథున రాశి వారికి చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. జీవితంలో ఎదురయ్యే అన్ని సవాళ్లను ఎదుర్కోగలరు. ఈ నెలంతా చాలా సంతోషంగా గడుస్తుంది.
2.మేష రాశి..
ఏప్రిల్ నెల మేష రాశివారికి కూడా చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఈ నెలలో శుక్రుడు పన్నెండో ఇంట్లోకి ప్రవేశిస్తాడు. దీని కారణంగా, మేష రాశివారి జీవితం చాలా విలాసవంతంగా మారుతుంది.అంతేకాకుండా.. బుధ గ్రహం అనుగ్రహం కారణంగా జీవితం ఆనందంగా మారుతుంది. ఖర్చులను అదుపులో ఉంచుకుంటారు. ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. అదృష్టం పెరుగుతుంది. ఈ నెలంతా కుజుడు అనుగ్రహం కారణంగా శుభ ఫలితాలను అందుకుంటారు.
3.మీన రాశి...
ఏప్రిల్ నెలలో కుజుడు మీన రాశి లగ్న స్థానంలో సంచరిస్తాడు. కుజుడు స్థానం ఈ రాశివారికి చాలా అనుకూలంగా మారుతుంది. వీరి తల రాతను మార్చేస్తుంది. ఏలినాటి శని ప్రభావంలో ఉన్నప్పటికీ.. ఈ నెల మీన రాశి వారికి చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. విద్యార్థుల తెలివితేటలు పెరుగుతాయి. కెరీర్ లో మంచి ఉన్నత స్థాయికి వెళతారు. సంపద భారీగా పెరుగుతుంది.
4.ధనుస్సు రాశి..
ఏప్రిల్ నెలలో ధనుస్సు రాశివారికి చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. ధనస్సు రాశివారికి ఈ నెల చాలా సంతోషంగా గడుస్తుంది ఆస్తి, వాహనం, ఇల్లు, నగలు లాంటి విలువైన వస్తువులు కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉంది. బుధుడు కూడా ఈ రాశి నాలుగో ఇంట్లో సంచరిస్తున్నందున, ఏప్రిల్ నెలలో ఈ రాశివారు చాలా శుభ ఫలితాలను అందుకుంటారు. కుటుంబంలో సంతోషం పెరుగుతుంది. మొత్తంగా, ఏప్రిల్ నెల ఈ రాశివారికి అదృష్టాన్ని మోసుకొస్తుంది.
5.తుల రాశి..
ఏప్రిల్ నెలలో ఆరవ ఇంట్లో తులారాశిలో కుజుడు సంచరిస్తాడు. కుజుడు కారణంగా ఈ రాశివారు తమ శత్రువులను ఓడిస్తారు. అప్పుల బాధ నుంచి ఉపశమనం పొందుతారు. ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. ఉద్యోగంలో గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఆర్థిక జీవితం మెరుగుపడుతుంది. ఏప్రిల్ నెలాఖరులో బుధుడు కారణంగా శుభవార్తలు వింటారు.
6.సింహ రాశి...
ఏప్రిల్ నెలలో సింహ రాశి వారికి చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఈ నెలలో, సింహ రాశి జాతకంలో సూర్యుడు అత్యున్నత స్థానంలో ఉంటాడు. అంతేకాకుండా, సూర్యుడే సింహ రాశికి అధిపతి కూడా. కాబట్టి, ఈ నెలలో సింహ రాశి వారిపై సూర్యుని ప్రత్యేక అనుగ్రహం ఉంటుంది. మీపై దైవానుగ్రహం ఉండటమే కాకుండా, అదృష్టం కూడా మీకు తోడుగా నిలుస్తుంది. అదనంగా, ఇది మతపరమైన కార్యాల పట్ల మీ ఆసక్తిని పెంచుతుంది. మీరు చేపట్టే ప్రతి పనిలోనూ సూర్యుని అనుగ్రహం తోడుగా ఉంటుంది కాబట్టి, విజయం సాధించే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. తద్వారా, ఏప్రిల్ నెలలో మీ ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. మీరు ప్రశాంతమైన జీవితాన్ని గడపగలుగుతారు.