Akshaya Tritiya: ఈ ఏడాది అక్షయ తృతీయ తర్వాత ఈ రాశుల అదృష్టం రెట్టింపు, డబ్బే డబ్బు..!
Akshaya Tritiya: ఈ ఏడాది అక్షయ తృతీయ ఏప్రిల్ 19న వస్తోంది. ఈ రోజున సూర్య చంద్రులు అక్షయ యోగాన్ని సృష్టిస్తోంది. దీని కారణంగా కొన్ని రాశుల వారికి అదృష్టం రెట్టింపు కానుంది.
వేద జోతిష్య శాస్త్రంలో అక్షయ తృతీయకు చాలా ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఈ రోజు జీవితంలో శుభ ఫలితాలను తెస్తుందని, లక్ష్మీ దేవి అడుగుపెడుతుందని నమ్ముతారు. కాగా, ఈ ఏడాది అక్షయ యోగం మరిన్ని ఎక్కువ ప్రయోజనాలు తీసుకురానుంది. ఏప్రిల్ 19వ తేదీన మేష రాశిలో సూర్యుడు, వృషభ రాశిలో చంద్రుడు గొప్ప స్థితిలోకి మారడంతో అక్షయ యోగాన్ని ఏర్పరుస్తున్నాయి. మరి, ఈ అక్షయ తృతీయ ఏ రాశులకు ప్రయోజనాలు కలిగించనుందో ఇప్పుడు చూద్దాం...
1.మేష రాశి...
మేష రాశివారికి ఈ అక్షయ తృతీయ చాలా అనుకూలంగా మారనుంది. ఏప్రిల్ 19 తర్వాత ఈ రాశివారి ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. ధైర్యం పెరుగుతుంది. ఉద్యోగం చేస్తున్న వారికి ఈ సమయంలో ప్రమోషన్స్ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. జీవితంలో కొత్త బాధ్యతలు చేపడతారు. వ్యాపారాన్ని బాగా విస్తరిస్తారు. ఆర్థికంగా కూడా చాలా బాగా కలిసొస్తుంది. గతంలో పెట్టిన పెట్టుబడుల నుంచి ఇప్పుడు లాభాలు అందుకుంటారు
2.వృషభ రాశి...
వృషభ రాశివారికి కూడా అక్షయ తృతీయ తర్వాత చాలా అద్భుతంగా ఉండనుంది. ఈ సమయంలో ఈ రాశివారి జీవితం చాలా లగ్జరీగా మారనుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి కూడా మునుపటి కంటే బాలంగా మారుతుంది. ఊహించని వైపు నుంచి లాభాలు అందుకుంటారు. ఈ రోజు మీరు చేపట్టే ఏ పని అయినా విజయం అందుకునే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యుల నుంచి పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. ఇంట్లో వాతావరణం కూడా ఆహ్లాదకరంగా మారుతుంది.
3.సింహ రాశి...
సింహ రాశివారికి ఈ అక్షయ తృతీయ ఒక సువర్ణావకాశం కంటే తక్కువ కాదు. అదృష్టమంతా ఈ రాశివారి వైపే ఉంటుంది. నిలిచిపోయిన ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు ప్రాజెక్టులు ఊపందుకోవడానికి ఇది సహాయపడుతుంది. వ్యాపారవేత్తలకు కూడా ఇదొక సువర్ణ కాలం. భవిష్యత్తులో లాభాలను తెచ్చి పెట్టే ఒక భారీ డీల్ మీకు వచ్చే అవకాశం ఉంది. సమాజంలో హోదా కూడా పెరుగుతుంది.
4.వృశ్చిక రాశి...
వృశ్చిక రాశి వారు ఆర్థిక రంగంలో అద్భుతమైన ఫలితాలను చూస్తారు. కొత్త ఆదాయ మార్గాలు తెరుచుకుంటాయి. పూర్వీకుల ఆస్తికి సంబంధించిన వివాదం పరిష్కారం కావచ్చు, లేదా పాత పెట్టుబడి గణనీయమైన రాబడిని ఇవ్వవచ్చు. విదేశాలకు వెళ్లాలని ప్లాన్ చేసుకుంటున్న వారికి ఒక శుభవార్త అందవచ్చు. జీతం పెరగడంతో పాటు, మెరుగైన ఉద్యోగ ఆఫర్ లభించే బలమైన అవకాశం ఉంది.