Saturday Born: మీరు శనివారం పుట్టారా? మీ లైఫ్ ఎలా ఉంటుందో తెలుసా?
Saturday Born: మనం పుట్టిన రోజు, సమయం మన వ్యక్తిత్వంపై ప్రభావం చూపిస్తాయి. మరి, శనివారం జన్మించిన వారి వ్యక్తిత్వం ఎలా ఉంటుంది? వారి లైఫ్ ఎలా సాగుతుంది? అనే విషయాలు ఇప్పుడు చూద్దాం..
మనం పుట్టిన తేదీ, సమయం ఎలాగైతే మన జీవితాన్ని ప్రభావితం చేస్తాయో... పుట్టిన వారం కూడా మన జీవితాలను మార్చేస్తుందని జోతిష్యశాస్త్రం చెబుతుంది. ముఖ్యంగా శని వారం జన్మించిన వారిపై శని గ్రహ ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుందని నమ్మకం. అందుకే వీరి జీవితం సాధారణంగా క్రమశిక్షణ, కష్టం, పట్టుదలతో నిండి ఉంటుంది.
జోతిష్య నిపుణుల ప్రకారం, శనివారం పుట్టిన వారు సాధారణంగా చాలా సహనంతో, బాధ్యతతో వ్యవహరిస్తారు. ఏ పని అయినా పూర్తయ్యే వరకు వీరు వదిలిపెట్టరు. విజయం సాధించే వరకు పోరాడే స్వభావం వీరిది. జీవితంలో ఎదగడానికి ఎక్కువ కష్టపడతారు. అందుకే, వీరిని కష్ట జీవులు అని కూడా పిలుస్తారు.
ఉదయం పుట్టిన వారికే ఎందుకు ఎక్కువ కష్టాలు..?
శనివారం ఉదయం జన్మించిన వారికి జీవితంలో ఎక్కువ పరీక్షలు ఎదురౌతాయని జోతిష్య శాస్త్రం చెబుతోంది. చిన్న వయసులోనే బాధ్యతలు మోసే పరిస్థితులు కూడా రావచ్చు. ఎంత కష్టపడినా ఫలితం రావడం మాత్రం ఆలస్యంగా వస్తూ ఉంటుంది. కుటుంబ లేదా ఆర్థిక సమస్యలు ఎక్కువగా ఎదురౌతాయి. అయితే ఈ కష్టాలే వారిని మానసికంగా మరింత బలంగా మారుస్తాయి. వీరు పెద్దలను ఎంతగానో గౌరవిస్తారు. కుటుంబ విలువలకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇస్తారు. మాట నిలబెట్టుకునే స్వభావం వీరిలో ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది...
సాయంత్రం లేదా రాత్రి పుట్టిన వారికి రాజయోగం...
శనివారం సాయంత్రం లేదా రాత్రి పుట్టిన వారికి జోతిష్యం ప్రకారం మంచి అదృష్టం ఉంటుంది. వీరు జీవితంలో ఆర్థికంగా బలంగా ఎదిగే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. డబ్బు సంపాదించే తెలివితేటలు, సరైన నిర్ణయాలు తీసుకునే గుణం వీరిలో కనిపిస్తుంది. ప్రత్యేకంగా రాత్రి పుట్టిన వారికి పట్టుదల చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఒక లక్ష్యాన్ని పెట్టుకుంటే.. దానిని సాధించే వరకు వదిలిపెట్టరు. జీవితంలో అనుకున్నది సాధించడానికి వీరు ఎంత కష్టమైనా ఎదుర్కుంటారు. అందుకే వీరు కెరీర్, వ్యాపారం లేదా ఉద్యోగంలో మంచి స్థాయికి చేరుకునే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి.
శనివారం పుట్టిన వారిలో ప్రత్యేక లక్షణాలు...
శనివారం పుట్టిన వారిలో కష్టపడే తత్వం ఎక్కువ. జీవితంలో చాలా బాధ్యతాయుతంగా ఉంటారు. పెద్దలకు చాలా గౌరవం ఇస్తారు. పట్టుదల, సహనం చాలా ఎక్కువ. జీవితంలో ఆలస్యం అయినా ఎప్పటికైనా విజయం సాధిస్తారు.
శనివారం పుట్టిన వారి జీవితం సులభంగా ఉండకపోవచ్చు. కానీ, వారు ఎదుర్కునే ప్రతి కష్టం వారిని మరింత బలంగా తయారు చేస్తుంది. ముఖ్యంగా రాత్రి లేదా సాయంత్రం పుట్టిన వారు తమ పట్టుదలతో జీవితంలో ఉన్నత స్థాయికి చేరుకుంటారు.