Baba Vanga: మే నెలంతా ఈ 5 రాశులకు కష్టమే.. జాగ్రత్తగా ఉండాలి
Baba Vanga: బాబా వంగా చెప్పిన జోస్యాలు ఎంతో మంటి నమ్ముతారు. సోషల్ మీడియాలో కూడా వైరల్ అవుతుంటాయి. ఆమె చెప్పిన ప్రకారం ఈ ఏడాది మే నెల కొన్ని రాశుల వారికి కలిసి రాదు. ముఖ్యంగా 5 రాశుల వారు కష్టాలు పడే అవకాశం ఉంది.
వృషభ రాశి
వృషభ రాశి వారికి మే నెల కాస్త కష్టంగా సాగే సమయంగానే చెప్పుకోవాలి. మే నెలలో కొన్ని రకాల ఇబ్బందులు ఎదరయ్యే అవకాశం ఉంది. ఎంత కష్టపడినా మంచి ఫలితాలు రాకపోవచ్చు. ఇది మిమ్మల్ని ఎంతో నిరాశకు గురి చేస్తుంది. కుటుంబంలోని వారు కూడా మీ మాటలను పెద్దగా లెక్కచేయరు.
మిథున రాశి
బాబా వంగా చెప్పిన జోస్యం ప్రకారం మిథున రాశి వారు మే నెలలో అనేక సమస్యలు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. చిన్న విషయాల గురించి ఎక్కువగా ఆలోచించడం వల్ల మానసిక ఆరోగ్య సమస్యలు కూడా తలెత్తవచ్చు. డబ్బు విషయంలో తీసుకునే తప్పుడు నిర్ణయాలు నష్టాలను తెచ్చిపెడతాయి. కాబట్టి ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా జాగ్రత్తగా ఆలోచించి తీసుకోవాలి.
కన్యా రాశి
బాబా వంగా చెప్పిన ప్రకారం కన్యా రాశి వారు ఆరోగ్యాన్యి చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. లేకుంటే మే నెలలో అనేక ఆరోగ్య సమస్యలు ఎదుర్కోవచ్చు. ఆరోగ్యాన్ని నిర్లక్ష్యం చేస్తే ఇబ్బందులు తప్పవు. ఈ నెలలో ఏ పని మొదలుపెట్టినా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఈ రాశివారు ఎల్లప్పుడూ అప్రమత్తంగా ఉండటం ముఖ్యం.
మకర
మకర రాశి వారు మే నెలలో చాలా ఓపికతో ఉండాలి. ఉద్యోగం చేసేవారికి పని చేసే చోట గొడవలు జరగి అవకాశం ఉంది. దీని వల్ల ఈ రాశి వారికి కష్టకాలం ఎదురవ్వొచ్చు. అలాగే వీరిపై తీవ్ర ఒత్తిడి పెరిగే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి వీరు పౌరుషాలకు, కోపాలకు పోకుండా ఓపిక పట్టాలి. ఆర్థిక ఇబ్బందులు కూడా ఎదుర్కోవచ్చు.
మీన రాశి
బాబా వంగా చెప్పిన ప్రకారం మీన రాశి వారు మే నెలలో పడిన కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం రాక ఎంతో బాధ పడతారు. కుటుంబంలో గొడవలు, అభిప్రాయ భేదాలు వచ్చే అవకాశాలు అధికంగా కనిపిస్తున్నాయి. ఈ రాశివారు ఖర్చులు తగ్గించుకోవాలి. ఈ నెల ఎక్కువగా డబ్బు ఖర్చు కావచ్చు. పెట్టుబడులు నష్టాలకు దారితీయొచ్చు.