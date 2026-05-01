Mercury Effects: చైత్ర పౌర్ణమికి బుధుడి అస్తమయం.. ఈ 3 రాశులవారి విజయానికి తిరుగేలేదు
Mercury Effects: అతిత్వరలో చైత్ర పౌర్ణమి రాబోతోంది. ఆరోజు బుధ గ్రహం అస్తమించనున్నాడు. గ్రహాల రాకుమారుడైన బుధుడి స్థానం మార్పు వల్ల మూడు రాశుల వారికి విపరీతంగా కలిసి వస్తుంది. ఆ రాశులేవో తెలుసుకోండి.
చైత్ర పౌర్ణమికి బుధ అస్తమయం
జ్యోతిషశాస్త్రం ప్రకారం బుధుడు అతి ముఖ్యమైన గ్రహం. ఈ గ్రహ సంచారం రాశులపై తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపిస్తుంది. గ్రహాలు ఎప్పటికప్పుడు అస్తమిస్తుంటాయి. ఈ క్రమంలో మే 1న చిత్ర పౌర్ణమి రోజున బుధుడు అస్తమించనున్నాడు. బుధుడి అస్తమయం వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి విపరీతంగా కలిసి వస్తుంది. బుధ సంచారం వల్ల ఏయే రాశుల వారికి మంచి లాభాలు కలుగుతాయో తెలుసుకోండి.
కర్కాటక రాశి
చైత్ర పౌర్ణమి నాడు బుధుడి అస్తమయం వల్ల కర్కాటక రాశి వారికి అన్నీ శుభ ఫలితాలను ఇస్తుంది. ఉద్యోగం చేస్తున్నవారికి తమ పై అధికారులు, సహోద్యోగుల నుంచి మంచి సపోర్టు దక్కుతుంది. ఇక చదువుతున్న విద్యార్థులకు కొన్ని శుభవార్తలు అందుతాయి. ఆర్థిక లాభాలు పొందే కాలం ఇది. కుటుంబం, స్నేహితులతో మంచి సమయం గడుపుతారు. ఈ రాశి వారికి కుటుంబ జీవితంలోని సమస్యలు ముగుస్తాయి.
సింహ రాశి
చైత్ర పౌర్ణమి నాడు జరిగే బుధ అస్తమయం సింహ రాశి వారికి ఎంతో శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఈ రాశి వారు పెద్దగా ప్రయత్నం చేయకుండానే విజయం సాధించే అవకాశం ఉంది. సింహ రాశి వారికి గౌరవం, మర్యాద విపరీతంగా పెరుగుతాయి. ఈ రాశివారు చేపట్టే ప్రతి ప్రయత్నం విజయవంతమైప ఫలితాలు ఇస్తాయి. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి అదనపు బాధ్యతలు దక్కే అవకాశం ఉంది. ఈ రాశి వారి భాగస్వామి నుంచి పూర్తి సపోర్టు లభిస్తుంది. కుటుంబంతో కలిసి ట్రిప్ ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు. వైవాహిక జీవితం ఆనందంగా ఉంటుంది.
మకర రాశి
చైత్ర పౌర్ణమి నాడు బుధుడి అస్తమయం మకర రాశి వారికి అదృష్టాన్ని తెచ్చిపెడుతుంది. ఈ రాశి వారిలో ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. వీరికి విపరీతంగా డబ్బు లాభాలు కలిగే అవకాశం ఉంది. వీరు చేసే వృత్తిపరమైన ప్రయత్నాలన్నీ మంచి ఫలితాలను ఇస్తాయి. లాభదాయకమైన ఒప్పందాలు దక్కే అవకాశం ఉంది. ఇక పెళ్లి అయిన వారి జీవితం రొమాంటిక్గా మారుతుంది. పనిచేసే చోట మేనేజర్లు, స్నేహితుల నుండి వీరికి మంచి సపోర్టు దక్కుతుంది.