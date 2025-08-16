ఒకే రాశిలోకి సూర్యడు- బుధుడు.. ఈ 6 రాశులకు అదృష్టయోగం..!
జోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం, త్వరలో సూర్యుడు- బుధుడు ఒకే రాశిలో సంచారం చేయనున్నారు.సూర్యుడు, బుధుడి పూర్తి సంయోగం కారణంగా ఒక ప్రత్యేక బుధాదిత్య యోగం ఏర్పడుతుంది. ఈ యోగం.. ఆరు రాశుల వారికి అదృష్టయోగం కలగనుంది.
- FB
- TW
- Linkdin
- Follow Us
zodiac signs
వేద జోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం, గ్రహాల రాజు సూర్య దేవుడు ఒక నిర్దిష్ట కాలం తర్వాత రాశిని మార్చుకుంటూ ఉంటాడు. ఈ సూర్యుడు కదలికలో మార్పు అన్ని రాశులపై చాలా ఎక్కువగా ప్రభావితం చేస్తుంది. ఆగస్టు 17వ తేదీన సూర్యుడు తన సొంత రాశి అయిన సింహ రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. అటువంటి పరిస్థితిలో, అనేక రాశిచక్ర గుర్తుల జీవితాలపై సానుకూల ప్రభావం ఉంటుంది. ఇక, ఆగస్టు 30వ తేదీన కర్కాటక రాశి నుంచి సింహ రాశిలోకి ప్రవేశించనుంది. ఈ రెండు గ్రహాలు ఒకే రాశిలోకి అడుగుపెట్టడం వల్ల బుధాదిత్య యోగం ఏర్పడుతుంది. మరి.. ఈ యోగం ఏ రాశివారి జీవితాలను ఎలా ప్రభావితం చేస్తుందో తెలుసుకుందాం...
1. మేష రాశి..
బుధాధిత్య యోగం మేష రాశివారికి చాలా ప్రయోజనాలను కలిగించనుంది. ఈ రాశిలో.. ఈ రాజయోగం ఐదవ ఇంట్లో ఏర్పడుతుంది. అటువంటి పరిస్థితిలో, మేష రాశివారి జీవితాల్లో పురోగతి రానుంది. మీరు ధైర్యం, ఆత్మవిశ్వాసంతో నిండి ఉంటారు. ప్రతి రంగంలో విజయంతో పాటు, మీరు చాలా ఎక్కువ డబ్బు సంపాదించగలరు. కెరీర్ విషయానికి వస్తే.. ఉద్యోగంలో మంచి స్థాయికి వెళ్లగలరు. దీనితో పాటు.. మీ లక్ష్యాన్ని కూడా చేరుకుంటారు. వ్యాపారంలో అధిక లాభాలు వస్తాయి. పెట్టుబడులు ఎందులో పెట్టినా.. మంచి లాభాలు వస్తాయి. వైవాహిక జీవితం కూడా ఆనందం కూడా సాగుతుంది. దంపతుల మధ్య సమస్యలు ఉన్నా తగ్గిపోతాయి. ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది.
2.కర్కాటక రాశి..
బుధాధిత్య యోగం కర్కాటక రాశివారికి చాలా మేలు చేయనుంది. ఈ రాశివారు ప్రత్యేక ప్రయోజనాలు పొందుతారు. ఆకస్మిక ఆర్థిక లాభాలు పొందుతారు. మీకు నచ్చిన దీనితో పాటు... మీకు నచ్చిన దుస్తులు, నగలు కొనుంటారు. మీరు విలాసవంతమైన జీవితాన్ని గడపవచ్చు. మీ కోరికలు చాలా నెరవేరవచ్చు. మీ సంభాషణ శైలిలో చాలా మార్పు, మెరుగుదల ఉండవచ్చు. మీరు మీ కృషి ఫలాలను పొందవచ్చు. మీ జీవితంలో ఆనందం మీ తలుపు తట్టవచ్చు.
3.మిథున రాశి
మిథున రాశి మూడవ ఇంట్లో బుధాదిత్య యోగం ఏర్పడుతోంది. అటువంటి పరిస్థితిలో, ఆ రాశి వారు ప్రతి రంగంలోనూ చాలా విజయాన్ని పొందవచ్చు. కొత్త ఉద్యోగాలకు అనేక అవకాశాలు రావచ్చు. దీనితో పాటు, మీరు విదేశాలలో పనిచేసే అవకాశాన్ని కూడా పొందవచ్చు. వ్యాపారంలో మీ ప్రయత్నాలు ఇప్పుడు ఫలితాలను చూపించడం ప్రారంభిస్తాయి. అటువంటి పరిస్థితిలో, మీ వ్యూహాలు పనిచేస్తాయి. ప్రతి రంగంలో విజయంతో పాటు, అపారమైన ఆర్థిక లాభాలకు అన్ని అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి కూడా బాగుంటుంది. దీనితో, మీరు మరింత ఎక్కువ డబ్బు సంపాదించగలుగుతారు. మీరు మీ భాగస్వామితో ఆనందాన్ని పంచుకుంటారు. దీనితో, మీరు ఒక యాత్రకు వెళ్లడానికి ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు.
సింహరాశి..
సూర్యుడు , బుధుడు కలయిక వల్ల సింహరాశిలో బుద్ధాదిత్య యోగం ఏర్పడుతుంది. అటువంటి పరిస్థితిలో, ఈ రాశి వ్యక్తులు ప్రతి రంగంలో విజయంతో పాటు ఆర్థిక లాభాలను పొందవచ్చు. మీరు విదేశాల నుండి చాలా ప్రయోజనాలను పొందవచ్చు. మీ వ్యాపారం విదేశాలలో ఉంటే, మీరు ఇప్పుడు దాని నుండి మంచి లాభాలను పొందవచ్చు. దీనితో, విదేశాలకు వెళ్లి పనిచేయాలని కలలు కనే వ్యక్తులు కూడా విజయం సాధించవచ్చు. వ్యాపారంలో, మీరు మీ పోటీదారులకు గట్టి పోటీని ఇస్తారు. కానీ కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండండి, ఎందుకంటే మీ ఒక తప్పు మీకు పెద్ద నష్టాన్ని కలిగిస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి బాగుంటుంది. మీరు విదేశాల నుండి చాలా డబ్బు సంపాదించడంలో విజయం సాధిస్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది.
తులారాశి
తులారాశిలోని తొమ్మిదవ , పన్నెండవ ఇళ్ల అధిపతి బుధుడు సింహరాశిలోకి ప్రవేశించి లాభాల ఇంట్లోకి ప్రవేశిస్తాడు. అటువంటి పరిస్థితిలో, ఈ రాశి వ్యక్తులు ప్రత్యేక ప్రయోజనాలను పొందవచ్చు. చాలా కాలంగా ఆగిపోయిన పనులు మళ్ళీ ప్రారంభించవచ్చు. వ్యాపారంలో ఎక్కువ లాభం పొందే అవకాశాలు ఉన్నాయి. కొత్త ఆదాయ వనరులు తెరుచుకుంటాయి. దీనితో పాటు, తోబుట్టువులు , స్నేహితులతో మంచి సంబంధాలు ఏర్పడతాయి. మీరు ప్రతి రంగంలోనూ అపారమైన విజయాన్ని సాధించవచ్చు.
వృషభ రాశి..
వృషభ రాశి రెండవ, ఐదవ ఇళ్ల అధిపతి బుధుడు సింహరాశిలోకి ప్రవేశించి నాల్గవ ఇంట్లో ఉంటాడు. అటువంటి పరిస్థితిలో, వృషభ రాశి వారు ప్రత్యేక ప్రయోజనాలను పొందవచ్చు. చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులు మళ్ళీ ప్రారంభించవచ్చు. సింహరాశిలోకి ప్రవేశించిన తర్వాత, బుధుడు క్షీణత స్థితిలోనే ఉంటాడు. ఆస్తి విషయాలలో మీరు అపారమైన విజయాన్ని పొందవచ్చు. మీ సౌకర్యాలలో వేగంగా పెరుగుదల ఉండవచ్చు. జీవితంలో ఆనందం రావచ్చు. సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది.