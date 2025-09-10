- Home
కన్యా రాశిలోకి సూర్యుడు.. సెప్టెంబర్ 17 నుంచి ఈ రాశుల వారికి మంచి రోజులు రానున్నాయి.
కన్యా రాశిలోకి సూర్యుడు.. సెప్టెంబర్ 17 నుంచి ఈ రాశుల వారికి మంచి రోజులు రానున్నాయి.
గ్రహాల మార్పు మనిషిపై ప్రభావం చూపుతుందని ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ఈ విషయాన్ని తెలుపుతుంది. సెప్టెంబర్ 17 నుంచి గ్రహల్లో మార్పు జరగనుంది. దీంతో కొన్ని రాశుల వారికి ఎంతో మేలు జరగనుంది.
సెప్టెంబర్ 17 ప్రత్యేకం
2025 సెప్టెంబర్ 17న మూడు ముఖ్యమైన పండుగలు కలసి వస్తున్నాయి. ఈ రోజున విశ్వకర్మ జయంతి, కన్యా సంక్రాంతి, అలాగే ఇందిరా ఏకాదశి ఉపవాసం జరుగుతాయి. చేతివృత్తులవారు, వ్యాపారులు ఈ రోజు విశ్వకర్మ దేవుడిని పూజిస్తారు. కన్యా సంక్రాంతి కారణంగా సూర్యుని సంచారం రాశులపై ప్రభావం చూపుతుంది. ఇదే సమయంలో ఇందిరా ఏకాదశి కారణంగా పితృదేవతల ఆశీర్వాదం లభిస్తుందని నమ్మకం.
సూర్యుడు కన్యా రాశిలో ప్రవేశం
సెప్టెంబర్ 17న తెల్లవారుజామున 2 గంటలకు సూర్యుడు కన్యా రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఈ మార్పు కొన్ని రాశుల జీవితాల్లో కొత్త శుభఫలితాలను తీసుకువస్తుంది. ముఖ్యంగా కుటుంబ ఆనందం, ఆర్థిక పురోగతి, ఉద్యోగ అవకాశాల పెరుగుదల కలుగుతాయి.
వృషభ రాశి వారికి లాభదాయకమైన సమయం
వృషభరాశి వారికి ఈ రోజు చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. పిల్లల ఆనందం పెరుగుతుంది, ప్రేమ సంబంధాలు బలపడతాయి. కళలు, సృజనాత్మక పనుల్లో మంచి అవకాశాలు వస్తాయి. కెరీర్లో పురోగతి సాధిస్తారు, ఆర్థికంగా స్థిరత్వం కలుగుతుంది.
ధనుస్సు, మిథున రాశి ఫలితాలు
ధనుస్సు రాశి వారికి ఉద్యోగంలో పెద్ద మార్పు ఎదురవుతుంది. పదోన్నతి అవకాశాలు ఉన్నాయి. కొత్త ప్రాజెక్టులు దక్కే అవకాశం ఉంది.
మిథున రాశి వారికి ఆస్తి సంబంధిత పనులు సాఫల్యం పొందుతాయి. వ్యాపారంలో లాభాలు పెరుగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మరింత బలపడుతుంది.
పుష్య యోగం ప్రభావం
సెప్టెంబర్ 17 ఉదయం 6.26 గంటల తర్వాత పుష్య యోగం ప్రారంభమవుతుంది. ఇది లక్ష్మీ కటాక్షం కలిగించే శుభ సమయం. వాహనాలు కొనుగోలు, ఆస్తి సంబంధిత పనులు, పెట్టుబడులు లాభదాయకం అవుతాయి. కొన్ని రాశుల వారికి ఈ రోజు నిజమైన అదృష్టదాయకంగా మారుతుంది.
గమనిక: పైన తెలిపిన వివరాలు పలువురు జ్యోతిష్య పండితులు, శాస్త్రంలో తెలిపిన అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో ఎలాంటి శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవని రీడర్స్ గమనించాలి.