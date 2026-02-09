Surya Gochar: మార్చిలో 4 సార్లు మారనున్న సూర్య గమనం, ఈ 3 రాశులకు లాటరీ తగిలినట్టే!
Surya Gochar: గ్రహాలకు రాజు సూర్యుడు. మార్చి నెలలో సూర్యుడు ఏకంగా నాలుగు సార్లు తన స్థానాన్ని మార్చుకోనున్నాడు. దీని వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి విపరీతంగా కలిసొస్తుంది. ఏ రాశుల వారు ఈ అదృష్టం దక్కబోతోందో తెలుసుకోండి.
సూర్య సంచారంతో లక్
నవగ్రహాలలో సూర్యుడిదే మొదటి స్థానం. ఒకరి జాతకంలో సూర్యుడు బలంగా ఉంటే ఆ వ్యక్తి ఆత్మవిశ్వాసం, నాయకత్వ లక్షణాలు, ఆరోగ్యం, గౌరవం, తండ్రితో మంచి సంబంధం వంటివి కలుగుతాయి. సూర్యుడి స్థానంలో చిన్న మార్పు వచ్చినా కూడా రాశులపై తీవ్ర ప్రభావమే పడుతుంది. జీవితంలోని కొన్ని అంశాలపై ఆ ప్రభావం పడుతుంది. పంచాంగం చెబుతున్న ప్రకారం 2026 మార్చి 5న ఉదయం 12:59 గంటలకు సూర్యుడు పూర్వాభాద్ర నక్షత్రంలోకి, మార్చి 15న ఉదయం 01:08 గంటలకు మీనరాశిలోకి, మార్చి 18న ఉదయం 08:27 గంటలకు ఉత్తరాభాద్ర నక్షత్రంలోకి, మార్చి 31న రాత్రి 08:16 గంటలకు రేవతి నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తాడు. అంటే ఒకే నెలలో నాలుగు సార్లు సూర్య సంచారం మారబోతోంది. దీని వల్ల మూడు రాశులకు విపరీతంగా కలిసివస్తుంది.
మేష రాశి
2026 మార్చి నెలలో సూర్యుడి సంచారం మేష రాశి వారికి ఎంతో ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. అలాగే వీరికున్న ఆరోగ్యం కూడా మెరుగుపడుతుంది. వీరికున్న ఆర్థిక ఇబ్బందులు కూడా తీరిపోయి బయటపడతారు. జీవితంలోని సంబంధాలలో ఉన్న దూరం తగ్గి ఆనందంగా ఉంటారు. వీరు ఈ సమయంలో కుటుంబంతో ఎక్కువ సమయం గడుపుతారు.
కర్కాటక రాశి
మార్చిలో సూర్యుడి నాలుగు సంచారాలు కర్కాటక రాశి వారికి ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటాయి. ఈ రాశి వారి తండ్రి ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. ఈ రాశి వారికి అవివాహితులకు దగ్గరి బంధువు నుంచి పెళ్లి ప్రపోజల్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. మార్చి నెలలో ఈ రాశి వారికి ఎలాంటి ఆర్థిక ఇబ్బందులు రాకుండా ఉంటాయి.
వృశ్చిక రాశి
మేష, కర్కాటక రాశులతో పాటు, వృశ్చిక రాశి వారికి కూడా మార్చిలో బాగా కలిసొస్తుంది. సూర్యుడి సంచారం వల్ల ఎన్నో లాభాలు కలుగుతాయి. ఇక పెళ్లి కాని వారికి పెళ్లి సంబంధాలు కుదరవచ్చు. ఇక పెళ్లయిన వారికి తమ భాగస్వాముతో సంతోషంగా గడిపే కాలం ఇది. అలాగే ఈ రాశి వారి ఇంటి పెద్దవారి ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. వీరికి మార్చిలో ఆర్ధికంగా బాగా కలిసొస్తుంది. ఆర్థికంగా ఎలాంటి లోటు ఉండదు.