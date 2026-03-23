Sun Transit: మేషరాశిలోకి సూర్యుడు.. ఈ 4 రాశుల వారికి ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్ లేదా జీతం పెంపు
Sun Transit: సూర్యుడు త్వరలో కుజుడికి చెందినమేష రాశిలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. ఏప్రిల్ 14న మంగళవారం ఉదయం 9:38 గంటలకు ప్రవేశించి.. మే 15 వరకు అక్కడే ఉంటాడు. దీనివల్ల 4 రాశుల వారికి శుభప్రదంగా ఉంటుంది. వారి కెరీర్, ఉద్యోగం పురోగతి సాధిస్తుంది.
మేష రాశి
సూర్యుడు తన మిత్ర రాశి అయిన మేషరాశి లోకి ప్రవేశించడం వల్ల ఈ రాశి వారికి శారీరక శక్తి పెరుగుతుంది. ఆత్మవిశ్వాసం కూడా ఎక్కువవుతుంది. వీరిలో నాయకత్వ నైపుణ్యాలు పెరుగుతాయి. ఏ పనైనా ధైర్యంగా చేయడం మొదలు పెడతారు. పనిలో చేసిన కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలాన్ని పొందుతారు. పెద్ద బాధ్యతలు జీవితంలో అందే అవకాశం ఉంది. ఆరోగ్య సమస్యలు చాలా వరకు తగ్గుతాయి. సామాజికంగా గౌరవం కూడా పెరుగుతుంది.
సింహ రాశి
మేష రాశిలోకి సూర్యుడు ప్రవేశించిన ఇవ్వడం వల్ల సింహ రాశి వారికి అంతా శుభ్రంగా ఉంటుంది. వీరు ఆత్మవిశ్వాసంతో అడుగు ముందుకు వేస్తారు. అనుబంధాలు మధ్య ఉన్న గొడవలను పరిష్కరించుకొని సుఖంగా ఉంటారు. అపార్ధాలు తొలగిపోతాయి. ఉద్యోగంలోనూ, పరీక్షల్లోనూ విజయం సాధించే అవకాశం ఉంది. కష్టపడి పని చేయడం వల్ల మంచి ఫలితాలు వస్తాయి. ఆర్థికంగా ముందడుగు వేస్తారు.
వృశ్చిక రాశి
సూర్యసంచారం వల్ల వృశ్చిక రాశి వారికి శుభప్రదంగా ఉంటుంది. వీరి కుటుంబంలోని అనుబంధాలు మెరుగుపడతాయి. భాగస్వామ్యంగా వీరు చేసే పనులన్నీ త్వరగా పూర్తవుతాయి. వీరు జీవిత భాగస్వామితో మంచి అనుబంధాన్ని కలిగి ఉంటారు. వీరి ప్రేమ బంధం బలంగా మారుతుంది. భవిష్యత్తు కోసం ఇప్పుడు తీసుకునే నిర్ణయాలు సానుకూల ఫలితాలు అందిస్తాయి. సామాజికంగా కూడా వీరి హోదా పెరుగుతుంది.
కుంభ రాశి
సూర్యుడు మేషరాశిలోకి ప్రవేశించడం కుంభ రాశి వారికి మంచి ఫలితాలను అందిస్తుంది. వీరికి కుటుంబ సభ్యులతో ఉన్న సంబంధాలు మరింత మెరుగుపడతాయి. ఇంట్లో సంతోషం పెరుగుతుంది. మనశ్శాంతిగా ఉంటుంది. చేస్తున్న ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్ లేదా జీతం పెంపు కనిపించవచ్చు. భూ సంబంధిత విషయాల్లో కూడా విజయం సాధించే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి.