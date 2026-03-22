Zodiac Signs: ఈ 4 రాశులలో పుట్టిన అమ్మాయిలు గయ్యాళి గంపలు, వీరితో పెట్టుకుంటే అంతే
Zodiac Signs: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం కొన్ని రాశులలో పుట్టిన వారు గొడవలు ఎక్కువగా పడతారు. అలాంటి వారితో కలహం పెట్టుకుంటే అంతే సంగతులు. ప్రతి రాశికి సొంత ప్రత్యేక స్వభావం ఉంటుంది. అలా కొన్ని రాశులకు దూకుడు స్వభావం ఎక్కువ. అవేంటో తెలుసుకోండి.
మేష రాశి
మేష రాశిలో పుట్టిన వారికి అగ్నితత్వం ఎక్కువ ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ రాశులలో జన్మించిన వారికి కోపం త్వరగా వచ్చేస్తుంది. చిన్న చిన్న విషయాలకే కోపగించుకొని గొడవలు పెట్టుకోవడం మొదలుపెడతారు. వీరికి షార్ట్ టెంపర్ ఎక్కువ.ఎంత వేగంగా కోపం వస్తుందో అంత త్వరగా చల్లారిపోతుంది.ఈ రాశులలో పుట్టిన అమ్మాయిలతో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
సింహ రాశి
సింహ రాశి వారికి సహజంగానే కోపం ఉంటుంది. ఎందుకంటే వారు సింహంలాంటి స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటారు. చీటికిమాటికి గర్జించడమే వారి అలవాటు. ప్రతి చోటా తామే పై చేయి ఉండాలని కోరుకుంటారు. ఎవరైనా చిన్నమాట అంటే చాలు వెంటనే దూకుడుగా ప్రవర్తిస్తారు. తమవాదనే సరైనదని వినిపించడానికి ఎంతకైనా తెగించే రకం. వీరితో గొడవ పెట్టుకోవడం ఏ మాత్రం మంచిది కాదు.
వృశ్చిక రాశి
వృశ్చిక రాశిలో పుట్టిన అమ్మాయిలకు త్వరగా కోపం వచ్చేస్తుంది. వీరికి వాదనలు పెట్టుకోవడం అనేది ఒక హాబీ. ఎప్పుడు ఎలా ఉంటారో చెప్పలేము. చిన్న విషయానికే మనస్థాపం చెందుతారు. ఎవరికైనా గొడవ వస్తే దాన్ని అంత సులభంగా మర్చిపోరు. తమను మోసం చేసినా లేక తమ దగ్గర ఎవరైనా అబద్ధాలు చెప్పినా వెంటనే వారితో పోట్లాటకు దిగుతారు.
మకర రాశి
మకర రాశి వారు చాలా కఠినంగా ఉంటారు. వారికంటూ సొంత నియమాలని ఏర్పరచుకుంటారు. అందరూ వాటిని పాటించాలని కూడా కోరుకుంటారు. ఏదైనా విషయం లేదా సందర్భమో తమకు అనుకూలంగా జరగకపోతే వెంటనే కోపం, చిరాకు మొదలైపోతాయి. ఎదురుగా ఎవరుంటే వారితో గొడవలకు దిగుతారు.