Saturn Luck: అరుదైన శని మహాగ్రహ యోగం, ఈ రాశులకు గోల్డెన్ డేస్ మొదలైనట్టే
Saturn Luck: శనీశ్వరుడు కరుణిస్తే ఆర్ధికపరంగా, సంతోషంగా కలిసొస్తుంది కూడా. ఇప్పుడు శని గ్రహంలో ఏర్పడే మహాగ్రహ రాజయోగం వల్ల ఆరు రాశులకు మేలు జరుగుతుంది. కుజుడు, శుక్రుడు, సూర్యుడు, బుధుడు, రాహువు సంచారం వల్ల ఈ గ్రహయోగం ఏర్పడుతుంది.
మేష రాశి
శని వల్ల ఏర్పడే మహాగ్రహ యోగం వల్ల మేషరాశి వారికి ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. ఈ గ్రహాల సంచారం వల్ల ఈ రాశివారు ఉద్యోగాల్లో గొప్ప విజయాన్ని పొందుతారు. వారి కెరీర్లో మంచి అభివృద్ధి కనిపిస్తుంది. ముఖ్యంగా విదేశీ అవకాశాలు వీరికి వెతుక్కుంటూ వస్తాయి. వీరు అనకున్న పనులు సరైన సమయానికిి పూర్తవుతాయి. అలాగే వీరి ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగవుతుంది.
వృషభ రాశి
వృషభ రాశి వారి పదో ఇంట్లో ఐదు గ్రహాల సంచారం జరుగుతుంది కాబట్టి వీరికి ఇది అనుకూలంగా ఉంటుంది. గురు దృష్టి వల్ల వృషభ రాశి వారికి కోరికలు నెరవేరుతాయి. ఇల్లు, వాహనం కొనే ఆలోచనలు ఉంటే మీరు కచ్చితంగా కొనే అవకాశం ఉంది. ఈ రాశి వారికి కూడా విదేశీ అవకాశాలు కలిసి వస్తాయి. ఇక వీరికున్న వ్యక్తిగత, ఆర్థిక సమస్యలన్నీ తీరిపోయి ప్రశాంతంగా ఉంటారు.
మిథున రాశి
అరుదైన గ్రహాల కలయిక వల్ల మిథున రాశి వారికి రెట్టింపు ధన యోగాలు ఏర్పడే అవకావం ఉంది. వీరికి ఆదాయం పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అలాగే వీరికి ఆకస్మిక ధనలాభం కూడా కనిపిస్తుంది. ముఖ్యంగా వీరు ఆర్థికంగా బలపడతారు. వీరు చేసే పనులన్నీ విజయవంతమవుతాయి.
తులా రాశి
తులా రాశి వారి నాలుగు, ఐదో ఇంటిపై గురు గ్రహంతో సహా ఆరు గ్రహాల ప్రభావం ఉంటుంది. కాబట్టి వీరి ఆదాయ మార్గాలు పెరుగుతాయి. సమాజంలో గౌరవం, కీర్తి వీరికి పెరుగుతుంది. వీరు తమ పిల్లల గురించి మంచి శుభవార్తలు వింటారు. ఇక ఉద్యోగాల్లో ఊహించని పురోగతి కనిపిస్తుంది
వృశ్చిక రాశి
వృశ్చిక రాశి అధిపతి కుజుడు. ఈ గ్రహంతో పాటూ ప్రధాన గ్రహాలు ఈ రాశి వారి మూడు, నాలుగో ఇంట్లో ఉంటాయి. కాబట్టి వీరి జీవితంలో, కెరీర్లో ఊహించని శుభ పరిణామాలు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. వీరికి కూడా విదేశీ అవకాశాలు కలిసి వచ్చే అవకాశం ఉంది. వీరికి ప్రమోషన్ లేదా ఉన్నత పదవులు పొందే అవకాశం ఉంది.
మకర రాశి
మకర రాశి వారి ధన స్థానంలో ప్రధాన గ్రహాల సంచారం జరుగుతుంది. దీనివల్ల కెరీర్, ఉద్యోగాల్లో శుభ పరిణామాలు ఎదురవుతాయి. అలాగే ఈ రాశి ఉద్యోగుటలకు ప్రమోషన్లు వస్తాయి. అలాగే వీరికి ఆదాయం పెరుగుతుంది. వీరి ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. పెళ్లి కాని వారికి మంచి సంబంధం వస్తుంది.