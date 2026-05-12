Shani Transit: రేవతి నక్షత్రంలోకి శని.. ఈ 4 రాశులవారు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి!
Shani Transit: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం మే 17న శని గ్రహం, రేవతి నక్షత్రంలో సంచరించనుంది. ఈ గ్రహ మార్పు వల్ల కొన్ని రాశుల వారు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని, వారికి కొన్ని ఇబ్బందులు ఎదురుకావచ్చని జ్యోతిష్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఆ రాశులేవో చూద్దాం.
రేవతి నక్షత్రంలో శని సంచారం
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో శని సంచారానికి చాలా ప్రాధాన్యం ఉంది. మే 17న శని ఉత్తరాభాద్ర నక్షత్రం నుంచి రేవతి నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తాడు. శని సంచారం వల్ల కొన్ని రాశులపై చెడు ప్రభావం పడనుంది. ముఖ్యంగా మేషం, కర్కాటకం, కుంభం, మీన రాశుల వారు ఈ సమయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని పండితులు సూచిస్తున్నారు. మరి ఏ రాశులవారికి ఎలాంటి సమస్యులుంటాయి? ఏ విషయాల్లో వారు మరింత జాగ్రత్తగా ఉండాలో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి- మాటల్లో జాగ్రత్త
రేవతి నక్షత్రంలో శని సంచారం మేషరాశి వారికి మానసిక ఒత్తిడి, పనిభారాన్ని పెంచుతుంది. ఇప్పటికే ఏలినాటి శని ప్రభావంతో ఉన్న వీరికి, ఉద్యోగ, వ్యాపారాల్లో పోటీ పెరిగి ఒత్తిడి వాతావరణం ఏర్పడుతుంది. కుటుంబ సభ్యులతో విభేదాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి మాటల్లో జాగ్రత్త అవసరం. చిన్న ఆరోగ్య సమస్యలను కూడా నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. పెట్టుబడుల విషయంలో కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండటం మంచిది.
కర్కాటక రాశి- ఓపిక అవసరం
కర్కాటక రాశి వారికి కుటుంబ బాధ్యతలు పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఇంట్లో మానసిక ప్రశాంతత తగ్గుతుంది. కుటుంబ సభ్యుల ఆరోగ్యం గురించి ఆందోళనలు పెరుగుతాయి. ఆఫీసులో సహోద్యోగులతో వాగ్వాదాలు జరగవచ్చు. కాబట్టి ఓపిక అవసరం. కొందరికి ఉద్యోగం మారాలనే ఆలోచనలు కూడా రావచ్చు. భావోద్వేగాలకు లోనై నష్టపోకుండా ఉండటం మంచిది. వ్యాపార భాగస్వాములతో జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
కుంభ రాశి- వ్యాపారాల్లో నష్టాలు
కుంభ రాశి వారికి శని సంచారం పరీక్ష పెడుతుంది. ఈ రాశి వారి ఆదాయం తగ్గే అవకాశాలు ఉన్నాయి. వ్యాపారాల్లో నష్టాలు రావచ్చు. పాత సమస్యలు మళ్లీ తలెత్తవచ్చు. అప్పుల ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. ఇంటా బయటా ఇబ్బందులు ఎదురుకావచ్చు. ఉద్యోగాలలో పై అధికారులతో గొడవలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది.
మీన రాశి- అనవసర ఖర్చులు
మీన రాశి వారికి అనవసర ఖర్చులు పెరుగుతాయి. కుటుంబంలో చిన్న విషయాలు కూడా పెద్ద సమస్యలకు దారితీస్తాయి. ఆఫీస్ రాజకీయాలకు దూరంగా ఉండటం శ్రేయస్కరం. వ్యాపారాలలో నూతన పెట్టుబడులు పెట్టకపోవడం మంచిది. ఉద్యోగాలలో కొంత గంధరగోళ పరిస్థితులు ఉంటాయి.
శని పరిహారాలు
పండితుల ప్రకారం శని ప్రభావం తగ్గించుకోవడానికి శనివారాల్లో శని దేవుడిని పూజించడం మంచిది. రావి చెట్టు కింద నువ్వుల నూనెతో దీపం వెలిగించడం, నల్ల నువ్వులు లేదా మినుములు దానం చేయడం శుభప్రదం. అలాగే రోజూ 108 సార్లు "ఓం శం శనైశ్చరాయ నమః" అనే మంత్రాన్ని జపించడం ద్వారా కూడా మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుందని జ్యోతిష్య పండితులు సూచిస్తున్నారు.