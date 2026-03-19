- Home
- Astrology
Saturn Mars Conjunction: మీనంలో శని కుజుల కలయిక.. ఈ 3 రాశులకు అదృష్టం జిడ్డులా పట్టేస్తుంది
Saturn Mars Conjunction: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం త్వరలో మీనరాశిలోకి శని, కుజుడు అడుగుపెట్టబోతున్నారు. రెండు శక్తివంతమైన గ్రహాల కలయిక వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి విపరీతంగా కలిసివస్తుంది.
జ్యోతిష్య శాస్త్రం చెబుతున్న ప్రకారం గ్రహాలు సమయాన్ని బట్టి తమ రాశులను మార్చుకుంటాయి. గ్రహాల్లో శని, కుజులు ముఖ్య గ్రహాలు. వీటి గమనం రాశి చక్రంపై ఎంతో ప్రభావం చూపిస్తుంది. కుజుడు ఏప్రిల్ 2న మీనరాశిలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. ఇప్పటికే శని భగవానుడు ఉన్నాడు. అంటే ఏప్రిల్ 2న శక్తివంతమైన గ్రహాల కలయిక జరుగుతుంది. దీని వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి ఆర్థికంగా, కెరీర్ పరంగా ఎన్నో ప్రయోజనాలు కలగనున్నాయి. ఆ లక్కీ రాశులు ఏవో తెలుసుకోండి.
ధనుస్సు రాశి
ధనుస్సు రాశి వారికి ఏప్రిల్ 2 నుంచి మంచి రోజులు మొదలవుతాయి. ఈ రాశి వారి నాలుగో ఇంట్లో శని, కుజుడి కలయిక జరుగుతుంది. దీనివల్ల వీరి కెరీర్లో మంచి పురోగతి ఉంటుంది. ఊహించని లాభాలు రావచ్చు. ఆస్తులు కొనుగోలు చేసే అవకాశాలు ఎక్కువ. ఆర్థిక ఇబ్బందులతో బాధపడుతున్నవారికి ఆ కష్టాల నుంచి బయటపడతారు. కొంతమేర డబ్బు కష్టాలు తీరుతాయి. మీపై ఉన్న నిందలు, అపార్థాలు తొలగిపోతాయి. నిరుద్యోగులకు మంచి ఉద్యోగం వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఇక ఉద్యోగం చేస్తున్న వారికి ప్రమోషన్ రావచ్చు, జీతంలో పెరుగుదల వంటివి జరుగుతాయి.
మకరం
మకర రాశి వారి మూడో ఇంట్లో ఈ శని కుజ గ్రహాల కలయిక జరుగుతుంది. దీనివల్ల ఈ రాశివారి జీవితంలో అనుకూలమైన మార్పులు జరుగుతాయి. ఈ రాశి వారి కెరీర్లో ఎదుగుదల, ఆత్మవిశ్వాసం, ధైర్యం పెరుగుతాయి. ఈ రాశి వారి జీవితంలో కొత్త మార్పులు చోటుచేసుకుంటాయి. ఉద్యోగం చేస్తున్నవారి ఆఫీసులో వారి పనికి తగ్గ గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఉద్యోగం మారాలనుకునే వారికి మంచి అవకాశం దొరుకుతుంది. కొత్త ఆస్తులు కొనేందుకు ప్రయత్నిస్తారు. మకరం శని సొంత రాశి కాబట్టి, ఈ రాశి వారు చేపట్టే పనులన్నీ విజయవంతం అవుతాయి.
కుంభ రాశి
కుంభ రాశి వారి రెండో ఇల్లు అంటే ధన స్థానంలో శని, కుజుడి కలయిక ఏప్రిల్ 2న జరుగుతుంది. ఈ సమయంలో కుంభ రాశి వారు ఆర్థికంగా మంచి లాభాలు పొందుతారు. వ్యాపారం చేసేవారు లాభాలు బాగా కలుగుతాయి. ఉద్యోగం కోసం చూస్తున్న వారికి మంచి ఉద్యోగం దొరుకుతుంది. ఈ రాశి వారికి డబ్బు సంపాదించడానికి కొత్త మార్గాలు వస్తాయి. పాత పెట్టుబడుల నుంచి లాభాలు పొందుతారు.