Rashmika Vijay Wedding: రష్మిక- విజయ్ పెళ్లి ముహూర్తానికి ఉన్న ప్రత్యేకత ఇదే
Rashmika Vijay Wedding: టాలీవుడ్ మోస్ట్ రూమర్డ్ కపుల్ విజయ్- రష్మిక పెళ్లి గురించి ఎప్పటి నుంచో వార్తలు వస్తూనే ఉన్నాయి.తాజాగా ఈ విషయంలో క్లారిటీ వచ్చింది. మరి, వారి పెళ్లి తేదీకి చాలా ప్రత్యేకత ఉందని జోతిష్య నిపుణులు చెబుతున్నారు.
Rashmika Vijay Devarakonda
టాలీవుడ్ హీరో విజయ్ దేవర కొండ, స్టార్ హీరోయిన్ రష్మిక మందన్న.. త్వరలోనే పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారు. ఈ నెల అంటే ఫిబ్రవరి 26వ తేదీన ఉదయ్ పూర్ లో వీరి వివాహం జరగనుంది. ఈ మేరకు వెడ్డింగ్ కార్డ్ ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది. అయితే.. జోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. ఫిబ్రవరి 26వ తేదీకి ఉన్న ప్రాముఖ్యత, ముహూర్త విశేషాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
విజయ్- రష్మిక పుట్టిన తేదీ..
1.విజయ్ దేవరకొండ మే9వ తేదీన జన్మించారు. 9వ సంఖ్యకు కుజుడు అధిపతి. ఈ సంఖ్య ధైర్యానికీ, పట్టుదలకు సంకేతం.
2.రష్మిక ఏప్రిల్ 5వ తేదీన జన్మించారు. 5వ సంఖ్యకు బుధుడు అధిపతి. ఇది తెలివితేటలకు, కమ్యూనికేషన్, ఆకర్షణకు సంకేతం.
న్యూమరాలజీ ప్రకారం.. 9, 5 తేదీల కలయిక చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఒకరు వేగానికి ( విజయ్) సంకేతమైతే, మరొకరు చాకచక్యానికి( రష్మిక) నిదర్శనం. అందుకే వీరు ఆఫ్ స్క్రీన్, ఆన్ స్క్రీన్ ఫర్ఫెక్ట్ మ్యాచ్ అవుతారని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
పెళ్లి ముహూర్తం ప్రత్యేకత...
ఫిబ్రవరి 26, 2026 ( గురువారం) జోతిష్య రీత్యా వివాహాలకు అత్యంత అనుకూలమైన రోజులలో ఒకటిగా పరిగణిస్తారు.
ఆరోజు తిథి.. శుక్ల పక్ష దశమి. ఇది శుభకార్యాలకు, ముఖ్యంగా వివాహాలు చాలా మంచి తిథి.
నక్షత్రం.. మృగశిర( మధ్యాహ్నం 12:11 వరకు), ఆ తర్వాత ఆర్ద్ర నక్షత్రం ప్రవేశిస్తుంది. మృగశిర నక్షత్రం వివాహాలకు చాలా ప్రశస్తమైనది.
వారం : గురువారం( బృహస్పతి వారం). గురువు వివాహానికి కారకుడు. కాబట్టి ఈ వారం పెళ్లి చేసుకోవడం వల్ల దంపతుల మధ్య మంచి అవగాహన, గౌరవం పెరుగుతాయి.
ఫిబ్రవరి 26న స్పెషాలిటీ...
రవి యోగం: ఈ రోజంతా 'రవి యోగం' ఉంటుంది. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం రవి యోగంలో చేసే పనులు విజయవంతమవుతాయి. ఎటువంటి ఆటంకాలు లేకుండా పూర్తవుతాయి.
శుభ గ్రహాల స్థితి: ఈ సమయంలో శుక్రుడు, గురువు బలమైన స్థితిలో ఉండటం వల్ల వివాహ బంధం కలకాలం నిలుస్తుందని నమ్ముతారు.
3. ఆ రోజు పెళ్లి చేసుకుంటే వారి జీవితం ఎలా ఉంటుంది?
సంఖ్యాశాస్త్రం, జ్యోతిష్య అంచనాల ప్రకారం:
స్థిరత్వం: ఫిబ్రవరి 26 (2+6=8) శని ప్రభావం ఉన్నప్పటికీ, అది గురువారం, మృగశిర నక్షత్రంతో కలవడం వల్ల జీవితంలో స్థిరత్వం, ఆర్థిక ఎదుగుదల బాగుంటుంది.
ప్రేమ , గౌరవం: వీరిద్దరి రాశులు (వృషభం , కన్య) భూ తత్వ రాశులు కావడం వల్ల వీరు చాలా ప్రాక్టికల్గా ఉంటారు. ఒకరినొకరు గౌరవించుకుంటూ, సమాజంలో ఒక 'పవర్ కపుల్'గా గుర్తింపు పొందుతారు.
వృత్తిపరమైన ఎదుగుదల: పెళ్లి తర్వాత వీరిద్దరి కెరీర్ గ్రాఫ్ మరింత పైకి వెళ్లే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా రష్మికకు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో మరిన్ని అవకాశాలు వచ్చే సూచనలు ఉన్నాయి.
ఒక చిన్న గమనిక:
అయితే, ఫిబ్రవరి 26న బుధుడు వక్ర గతిలో (Mercury Retrograde) ప్రవేశిస్తాడు. దీనివల్ల కమ్యూనికేషన్ విషయంలో చిన్నపాటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఏది ఏమైనా, వీరిద్దరి జాతకాలు , ఆ రోజు ఉన్న శుభ ముహూర్తం బట్టి చూస్తే, వీరి వైవాహిక జీవితం చాలా సంతోషంగా ఉంటుందని చెప్పవచ్చు.