Rahu Gochar: పగ పట్టిన రాహువు.. 100 రోజులు ఈ రాశులకు అడుగడుగునా కష్టకాలమే..!
Rahu Gochar: 2026లో రాహువు తన యవ్వన దశలో సంచరించడం ప్రారంభించాడు. ఈ దశలో రాహువు శక్తి చాలా ఎక్కువగా పెరుగుతుందని చెబుతారు. కాబట్టి, ఏప్రిల్ 15 వరకు నాలుగు రాశులవారు జాగ్రత్తగా ఉండాలి..
జోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం, రాహువును ఛాయాగ్రహం, పాప గ్రహం అని పిలుస్తారు. రాహువు ఒక శక్తివంతమైన, రహస్యమైన గ్రహం. 2026లో రాహువు తన యవ్వన దశలోకి ప్రవేశించాడు. దీని కారణంగా రాహువు శక్తి రెట్టింపు అయ్యింది. దీని కారణంగా ఏప్రిల్ 15, 2026 వరకు నాలుగు రాశుల వారికి అనుకోని కష్టాలు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. మరి, ఆ రాశులేంటో చూద్దాం..
మేష రాశి...
మేష రాశికి కుజుడు అధిపతి. కుజుడుని రాహువుకు శత్రు గ్రహంగా పరిగణిస్తారు. అందుకే, ఈ సమయంలో రాహువు ప్రభావం పెరిగి, మేష రాశివారికి చాలా నష్టాలు, ఇబ్బందులు ఎదురౌతాయి. రాహువు అశుభ ప్రభావం కారణంగా, ఈ కాలంలో మేష రాశివారు తమ జీవితంలో చాలా నష్టాలను ఎదుర్కుంటారు. ముఖ్యంగా డబ్బు సంబంధిత సమస్యలు ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఎంత జాగ్రత్తగా ఉన్నా అదనపు ఖర్చులు అయ్యే అవకాశం ఉంది. పిల్లల విషయంలో కూడా చాలా ఆందోళన చెందుతారు.
కర్కాటక రాశి...
కర్కాటక రాశికి అధిపతి చంద్రుడు. చంద్రుడు కూడా రాహువుకి శత్రువుగా పరిగణిస్తారు. అందువల్ల రాహువు తన యవ్వన దశలో సంచరిస్తున్నందున ఈ రాశికి చెందిన వారు ఈ కాలంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అదేవిధంగా, కర్కాటక రాశికి చెందిన వారు ఈ కాలంలో ఆరోగ్యం విషయంలో అనేక ఒడిదుడుకులను ఎదుర్కుంటారు. అదేవిధంగా, ఈ కాలంలో మీరు స్నేహితులు, బంధువులు కూడా మిమ్మల్ని మోసం చేసే అవకాశం ఉంది. అందుకే, ఈ సమయంలో వీరు ఎవరినీ నమ్మకుండా ఉండటమే మంచిది.
సింహ రాశి..
సింహ రాశికి అధిపతి గ్రహాలకు రాజు అయిన సూర్యుడు. ఈ గ్రహం రాహువుకు శత్రువు. అందువల్ల, ఈ కాలంలో రాహువు శక్తి చాలా ఎక్కువగా పెరిగే అవకాశం ఉంది. సింహ రాశికి చెందిన వారు ఈ సమయంలో చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కునే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి, ఈ రాశివారు ఈ సమయంలో తమ వాహనాలు, ఆదాయం పై ఎక్కువ దృష్టి పెట్టాలి. ఖర్చులు, పెట్టుబడులకు సంబంధించిన విషయాల్లో ఎక్కువ నష్టాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. అంతేకాకుండా, రాహువు అశుభ ప్రభావం కారణంగా, సింహ రాశివారికి ఈ సమయంలో ఆత్మ విశ్వాసం తగ్గిపోతుంది. కెరీర్ కు సంబంధించి ఏదైనా పెద్ద అవకాశం వచ్చినా.. మళ్లీ చేతి నుంచి చేజారిపోయే ప్రమాదం కూడా ఉంది.
వృశ్చిక రాశి...
వృశ్చిక రాశికి అధిపతి గ్రహాల సేనాధిపతి అంగారకుడు. అందువల్ల, రాహువు యవ్వన దశ వృశ్చిక రాశివారికి చాలా ప్రతికూల పరిస్థితులు ఎదుర్కునేలా చేస్తుంది. ఈ కాలంలో మీరు ఓటమిని ఎదుర్కునే అవకాశం ఉంది. ఈ కాలంలో మీ గౌరవం, ప్రతిష్ఠను పెంచుకోవడంలో చాలా సవాళ్లు ఎదుర్కోవలసి రావచ్చు. డబ్బు సమస్యలు కూడా ఎదుర్కుంటారు. ఆరోగ్య సమస్యలు కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి, అదనపు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి.