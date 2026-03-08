Today Rasi Phalalu: నేడు ఓ రాశివారు జీవిత భాగస్వామితో సంతోషంగా గడుపుతారు!
Today Rasi Phalalu: ఈ రాశి ఫలాలు 08.03.2026 ఆదివారానికి సంబంధించినవి. మేష, వృషభ, మిథున, కర్కాటక, సింహ, కన్య, తుల, వృశ్ఛిక, ధనుస్సు, మకర, కుంభ, మీన రాశుల దిన ఫలాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
నేటి రాశి ఫలాలు
ఈ రోజు రాశి ఫలాలు పంచాంగకర్త ఫణికుమార్ అందిస్తున్నారు. నేడు ఏ రాశి వారికి ఎలా ఉందో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి ఫలాలు
దూరపు బంధువుల నుంచి శుభవార్తలు అందుతాయి. నిరుద్యోగులకు అధికారుల అనుగ్రహం కలుగుతుంది. ఉద్యోగ వాతావరణం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. విందు వినోదాది కార్యక్రమాల కోసం డబ్బు ఖర్చు చేస్తారు. వ్యాపార విస్తరణకు కుటుంబ సభ్యుల సహకారం లభిస్తుంది.
వృషభ రాశి ఫలాలు
వ్యాపారాలు మరింత లాభసాటిగా సాగుతాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో మీ ప్రతిభా పాటవాలు వెలుగులోకి వస్తాయి. నూతన ప్రోత్సాహకాలు అందుతాయి. రాజకీయ సంబంధిత సమావేశాలకు ఆహ్వానాలు అందుతాయి. మొండి బాకీలు వసూలవుతాయి.
మిథున రాశి ఫలాలు
నిరుద్యోగులకు అవకాశాలు అందుతాయి. ముఖ్యమైన కార్యక్రమాల్లో విజయం సాధిస్తారు. వృత్తి, వ్యాపారాలు సాఫీగా సాగుతాయి. ఆదాయ మార్గాలు పెరుగుతాయి. అవసరానికి సన్నిహితుల నుంచి సాయం అందుతుంది. జీవిత భాగస్వామితో సంతోషంగా గడుపుతారు.
కర్కాటక రాశి ఫలాలు
ఉద్యోగులకు పని ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. ఆదాయానికి మించి ఖర్చులు పెరుగుతాయి. ఇతరుల వ్యవహారాలలో జోక్యం చేసుకోవడం మంచిది కాదు. ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం. పనుల్లో ఆటంకాలు తప్పవు. భాగస్వామ్య వ్యాపారాలు నత్తనడకన సాగుతాయి.
సింహ రాశి ఫలాలు
సోదరులతో స్వల్ప వివాదాలు ఉంటాయి. కుటుంబ వాతావరణం గందరగోళంగా ఉంటుంది. వ్యాపారాలు సామాన్యంగా ఉంటాయి. ఉద్యోగులకు పనిభారం తప్పదు. ప్రయాణాలలో ప్రమాద సూచనలు ఉన్నాయి. కొన్ని పనులు శ్రమతో కానీ పూర్తి కావు.
కన్య రాశి ఫలాలు
నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయి. వృత్తి, వ్యాపారాలు మరింత లాభసాటిగా సాగుతాయి. విలువైన వస్త్ర, ఆభరణాలు కొనుగోలు చేస్తారు. చిన్ననాటి మిత్రులను కలుసుకొని కష్ట సుఖాలు పంచుకుంటారు. ఉద్యోగాల్లో పదోన్నతులు పెరుగుతాయి.
తుల రాశి ఫలాలు
కొన్ని పనులు వాయిదా పడతాయి. కుటుంబ సభ్యులతో అకారణంగా వివాదాలు వస్తాయి. ఉద్యోగాలలో బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. దైవ సేవా కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. వృత్తి, వ్యాపారాలలో శ్రమకు తగిన ఫలితం దక్కదు. స్థిరాస్తి వివాదాలు ఉంటాయి.
వృశ్చిక రాశి ఫలాలు
చిన్ననాటి మిత్రులను కలుసుకుంటారు. ఇంటా బయటా పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయి. వ్యాపారాలు మరింత పుంజుకుంటాయి. ఉద్యోగాలలో సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి. సమాజంలో ప్రముఖులతో పరిచయాలు ఉత్సాహాన్నిస్తాయి. వాహనం కొనుగోలు చేస్తారు.
ధనుస్సు రాశి ఫలాలు
వ్యాపార, ఉద్యోగాల్లో ఊహించని మార్పులు ఉంటాయి. చేపట్టిన పనులు మందకొడిగా సాగుతాయి. పుణ్యక్షేత్రాలు సందర్శిస్తారు. నిరుద్యోగుల ప్రయత్నాలు మందకొడిగా సాగుతాయి. అప్పుల ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. బంధువులతో విభేదాలు చికాకు కలిగిస్తాయి.
మకర రాశి ఫలాలు
వృత్తి, వ్యాపారాలు ఉత్సాహంగా సాగుతాయి. దూరప్రాంతాల నుంచి శుభవార్తలు అందుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి అనుకూలం. ఉద్యోగ వాతావరణం అనుకూలంగా ఉంటుంది. కుటుంబ వ్యవహారాలలో కీలక నిర్ణయాలు అమలు చేస్తారు. చేపట్టిన పనులు సజావుగా సాగుతాయి.
కుంభ రాశి ఫలాలు
చేపట్టిన పనులు శ్రమతో కానీ పూర్తి కావు. దూర ప్రయాణాలు వాయిదా వేయడం మంచిది. ప్రత్యర్థుల నుంచి ఊహించని సమస్యలు వస్తాయి. వ్యాపార, ఉద్యోగాలు సాదాసీదాగా సాగుతాయి. ముఖ్యమైన వ్యవహారాలలో తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మంచిది కాదు.
మీన రాశి ఫలాలు
మిత్రులతో చిన్నపాటి వివాదాలు ఉంటాయి. ముఖ్యమైన కార్యక్రమాలు వాయిదా పడతాయి. ప్రయాణాలలో అవరోధాలు కలుగుతాయి. వ్యాపార, ఉద్యోగాలలో ఒత్తిడి తప్పదు. ఆదాయానికి మించి ఖర్చులు ఉంటాయి.