Birth Month: ఈ 5 నెలల్లో పుట్టినవారు 45 ఏళ్ల తర్వాత కోటీశ్వరులు కావడం పక్కా!
సంఖ్యాశాస్త్రం ప్రకారం.. కొన్ని ప్రత్యేకమైన నెలల్లో పుట్టినవాళ్లు చాలా అదృష్టవంతులు. వీరికి సాక్షాత్తూ కుబేరుడి ఆశీస్సులు ఉంటాయట. 45 ఏళ్ల వయసు తర్వాత వీరు కోటీశ్వరులు అవుతారట. మరి ఏ నెలల్లో పుట్టినవారిపై కుబేరుడి అనుగ్రహం ఉంటుందో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
జనవరి- శని ప్రభావం
సంఖ్యాశాస్త్రం ప్రకారం జనవరిలో పుట్టినవాళ్లు చాలా క్రమశిక్షణతో ఉంటారు. వీళ్లు రాత్రికి రాత్రే ధనవంతులు కారు. శని, సూర్య ప్రభావం కారణంగా వీరు చిన్నప్పటి నుంచే కష్టపడే మనస్తత్వం కలిగి ఉంటారు. జీవిత ప్రారంభంలో ఆటంకాలు ఎదురైనా, అవి వారికి అనుభవం నేర్పి మరింత బలంగా మారుస్తాయి. 45 ఏళ్ల తర్వాత వారి శ్రమ ఫలితాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తాయని పండితులు చెబుతున్నారు. సంపద విషయంలో జాగ్రత్తగా వ్యవహరించడం, పొదుపు అలవాటు ఉండటం వీరి ప్రత్యేకత.
మార్చి- కుజుడి ప్రభావం
మార్చి నెలలో జన్మించినవారికి ధైర్యం, నాయకత్వ లక్షణాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. కుజుడు, గురు గ్రహాల ప్రభావం వల్ల వీరు రిస్క్ తో కూడిన నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో ముందుంటారు. సృజనాత్మక ఆలోచనలు, కొత్త అవకాశాలను అందిపుచ్చుకునే తెలివి వీరి సొంతం. ప్రారంభంలో చేసిన ప్రయత్నాలు వెంటనే ఫలితం ఇవ్వకపోయినా, మధ్య వయస్సు తర్వాత స్థిరంగా ఎదుగుతారు. వ్యాపారం, నిర్వహణ రంగాల్లో వీరు బాగా రాణిస్తారు. ఆర్థికంగా ఎదగడానికి అవసరమైన ఆత్మవిశ్వాసం వీరిలో సహజంగా ఉంటుంది. ఈ లక్షణాల వల్ల వీరు ఊహించని స్థాయిలో ఎదుగుతారు.
మే- శుక్రుడి ప్రభావం
మే నెలలో పుట్టినవారు శుక్ర గ్రహ ప్రభావంతో ఉంటారు. వీరు ఆకర్షణీయమైన వ్యక్తిత్వం కలిగి ఉంటారు. సౌందర్యం, సుఖ సౌకర్యాల పట్ల ఆసక్తి ఉండటం వల్ల సంపాదనపై దృష్టి పెడతారు. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో చాకచక్యంగా వ్యవహరించడం వీరి ప్రత్యేకత. స్నేహ సంబంధాలు, పరిచయాల ద్వారా అవకాశాలు అందిపుచ్చుకుంటారు. 45 ఏళ్ల తర్వాత వారి సామర్థ్యం పూర్తి స్థాయిలో వెలుగులోకి వస్తుంది. పెట్టుబడులు, వ్యాపారాల్లో సరైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడం వల్ల ఆర్థికంగా బలపడతారు.
ఆగస్టు- సూర్య ప్రభావం
ఆగస్టు నెలలో జన్మించినవారిపై సూర్య ప్రభావం బలంగా ఉంటుంది. ఆత్మవిశ్వాసం, నాయకత్వ లక్షణాలు, గౌరవం సంపాదించాలనే తపన వీరిలో ఎక్కువగా ఉంటుంది. కష్టపడి పనిచేయడం, స్పష్టమైన లక్ష్యాలు పెట్టుకోవడం వల్ల మధ్య వయస్సు తర్వాత పెద్ద ఆర్థిక లాభాలు పొందుతారు. ఇతరులను తనవైపు తిప్పుకునే శక్తి కూడా వీరిలో ఉంటుంది. ఈ లక్షణాలు వీరిని విజయపథంలో నడిపిస్తాయి.
నవంబర్- కుజుడి ప్రభావం
నవంబర్ నెలలో పుట్టినవారు లోతైన ఆలోచనలతో ఉంటారు. కుజుడు, కేతు ప్రభావం వల్ల వీరు రహస్య వ్యూహాలు రచించడంలో ముందుంటారు. బయటకు ప్రశాంతంగా కనిపించినా లోపల బలమైన లక్ష్యంతో ముందుకు సాగుతారు. ప్రారంభంలో ఒడిదుడుకులు ఎదురైనా, వాటిని అధిగమించే ధైర్యం వీరికి ఉంటుంది. పెట్టుబడులు, పరిశోధన, వ్యాపార రంగాల్లో వీరు లాభాలు పొందుతారు. 45 ఏళ్ల తర్వాత వారి కృషి ఫలించి ఆర్థికంగా స్థిరపడతారు.