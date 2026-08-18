రాహువు దయతో ఈ 4 నక్షత్రాల వారికి లక్ష్మీదేవి తలుపు తడుతుంది
రాహువు దయతో కొన్ని నక్షత్రాల వారికి విపరీతంగా కలిసివస్తుంది. ఆకస్మిక ధనలాభం, వ్యాపారంలో వృద్ధి, కొత్త అవకాశాలు, రాజయోగం పొందబోయే 4 నక్షత్రాల గురించి ఇక్కడ ఇచ్చాము.
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Image Credit : Asianet News
శతభిషం నక్షత్రం
శతభిషం నక్షత్రం కుంభ రాశిలో ఉంటుంది. దీని అధిపతి రాహువే కాబట్టి, ఈ నక్షత్రానికి రాహువు శక్తితో ప్రత్యక్ష సంబంధం ఉంటుంది. ఈ నక్షత్రంలో జన్మించిన వారికి రాహువు అనుకూల కాలంలో కొత్త అవకాశాలు, ఊహించని ఆదాయం లభిస్తాయి. వ్యాపారంలో కొత్త భాగస్వామ్యాలు, విదేశీ సంబంధాలు, ఆన్లైన్ వ్యాపారం, ఐటీ, డిజిటల్ రంగాల్లో పురోగతికి అవకాశం ఉంది. చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన డబ్బు చేతికి అందవచ్చు. కొందరికి ఆకస్మిక లాభాలు, ఆస్తి కలయిక లేదా ఆదాయం పెరిగే పరిస్థితి ఏర్పడవచ్చు.
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Image Credit : Asianet News
ఆరుద్ర నక్షత్రం
ఆరుద్ర నక్షత్రానికి అధిపతి కూడా రాహువే. మిథున రాశిలో ఉండే ఈ నక్షత్రం జ్ఞానం, కమ్యూనికేషన్, వ్యాపారం, కొత్త ఆలోచనలతో ముడిపడి ఉంటుంది. రాహువు అనుకూల ఫలితాలు ఇచ్చే సమయంలో, ఈ నక్షత్రం వారు తమ ప్రతిభను ఉపయోగించి కొత్త ఆదాయ మార్గాలను సృష్టించుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా మీడియా, టెక్నాలజీ, ఆన్లైన్ ట్రేడింగ్, కమ్యూనికేషన్, విదేశీ సంస్థల వంటి రంగాల్లో ఉన్నవారికి వృద్ధి కనిపిస్తుంది. వృత్తిలో ఆకస్మిక మార్పులు వచ్చినా, అది భవిష్యత్తులో పెద్ద పురోగతికి దారితీసే అవకాశం ఉంది. ధన ప్రవాహం పెరగడంతో పాటు, కొత్త పెట్టుబడి అవకాశాలు కూడా ఏర్పడవచ్చు.
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Image Credit : Asianet News
స్వాతి నక్షత్రం
స్వాతి నక్షత్రం కూడా రాహువు ఆధిపత్యం ఉన్న నక్షత్రమే. తులా రాశిలో ఉండే స్వాతి నక్షత్రం వారు స్వతంత్రంగా పనిచేయడానికి ఇష్టపడతారు. రాహువు అనుగ్రహం లభించినప్పుడు వీరి స్వయంకృషికి బలం చేకూరుతుందని జ్యోతిషులు నమ్ముతారు. సొంతంగా వ్యాపారం ప్రారంభించాలనుకునే వారు కొత్త అవకాశాలను పొందవచ్చు. విదేశీ సంబంధాల ద్వారా ఆదాయం రావచ్చు. ఇప్పటికే వ్యాపారం చేస్తున్న వారికి కొత్త కస్టమర్లు, కొత్త ఆర్డర్లు, ఊహించని లాభాలు దక్కవచ్చు. అంతేకాకుండా, ఇప్పటివరకు అడ్డంకిగా ఉన్న కొన్ని విషయాలు తొలగిపోయి, నగదు ప్రవాహం పెరిగే పరిస్థితి ఏర్పడవచ్చు. దీనివల్ల జీవన ప్రమాణంలో కూడా గణనీయమైన మార్పు రావచ్చు.
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Image Credit : Asianet News
శతభిషంపై రాహువు ప్రభావం
రాహువు ఆధిపత్యం ఉన్న నక్షత్ర ఫలితాల్లో శతభిషం ముఖ్యమైనది. ముఖ్యంగా జాతకంలో రాహువు బలంగా ఉండి, 2, 5, 9 లేదా 11వ స్థానాలతో అనుకూల సంబంధం కలిగి ఉంటే, ధన ప్రవాహం, లాభాలు పెరిగే అవకాశం ఉంది. కొందరికి ఊహించని విధంగా ఉద్యోగావకాశం లభించవచ్చు. మరికొందరికి విదేశం లేదా సుదూర ప్రాంతాలకు సంబంధించిన అవకాశాలు రావచ్చు. డిజిటల్ రంగం, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ వంటి రాహువుకు సంబంధించిన రంగాల్లో ఉన్నవారికి కొత్త అవకాశాలు దక్కవచ్చు.
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