September Born: సెప్టెంబర్ లో పుట్టిన వారి వ్యక్తిత్వం ఎలా ఉంటుందో తెలుసా?
ఈ నెలలో జన్మించిన వారికి ఫ్రెండ్స్ సర్కిల్ చాలా పెద్దది. అందరితో కలిసి ఉండాలని అనుకుంటారు. అందరూ తమ స్నేహితులే అని వీరు ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు.
మనం పుట్టిన తేదీ మాత్రమే కాదు.. మనం పుట్టిన నెల కూడా.. మన జీవితాలను చాలా ఎక్కువగా ప్రభావితం చేస్తుంది. ముఖ్యంగా మన వ్యక్తిత్వం, ప్రవర్తన తెలుసుకోవచ్చు. మరి.. ఈ రోజు సెప్టెంబర్ నెలలో పుట్టిన వారి వ్యక్తిత్వం ఎలా ఉంటుంది..? వారి భవిష్యత్తు ఎలా ఉంటుంది..? అనే విషయాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం...
బహిర్ముఖులు...
సెప్టెంబర్ లో జన్మించిన వారు స్వభావరీత్యా బహిర్ముఖులు. అంటే వీరు ఎక్ ట్రావర్ట్. మనసులో ఏదీ ఉంచుకోరు. తమకు ఏది అనిపిస్తే అది వెంటనే మాట్లాడేస్తారు.వీరు ఎంత మందిలో ఉన్నా కొంచెం కూడా అసౌకర్యంగా ఫీల్ అవ్వరు. ఈ నెలలో జన్మించిన వారికి ఫ్రెండ్స్ సర్కిల్ చాలా పెద్దది. అందరితో కలిసి ఉండాలని అనుకుంటారు. అందరూ తమ స్నేహితులే అని వీరు ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు.
పర్ఫెక్షనిస్ట్...
ఈ నెలలో జన్మించిన వారు ప్రతి విషయంలోనూ పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటారు. అందరూ అలానే ఉండాలని వీరు కోరుకుంటారు. వీరు ఏదైనా పని చేయాలని అనుకుంటే.. ఆ పని చేయడానికి ఏ మాత్రం వెనకాడరు. తమకు అప్పగించిన పనికి కట్టుబడి ఉంటారు. చేసే పని కూడా ఇన్ టైమ్ లో చేసేస్తారు.
ఎల్లప్పుడూ చురుకుగా ఉంటారు..
సెప్టెంబర్ నెలలో జన్మించిన వారు సహజంగా చాలా చురుకుగా ఉంటారు.అయితే.. వీరు చిన్న విషయాలకే తొందరగా విసుగు చెందుతారు. ఇక.. వీరు స్నేహితుల కోసం ఏదైనా చేయడానికి ముందుంటారు. వీరికి వ్యక్తిగత జీవితంలో అయినా... కెరీర్ లో అయినా.. కొంచెం విసుగు అనిపించినా.. దానిని అక్కడితో వదిలేస్తారు. కొత్త పనిని మొదలుపెట్టడానికి ప్రయత్నిస్తారు.
మర్యాదగా ఉంటారు
ఈ నెలల్లో పుట్టిన వారి అద్భుతమైన లక్షణం ఏమిటంటే వారు మర్యాదగా మాట్లాడే వ్యక్తులుగా ఎదగడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంది. కొత్తగా ఏదైనా చేయాలనే ఆత్రుత, ప్రతిదానిలో మెరుగ్గా , పరిపూర్ణంగా ఉండాలనే కోరిక వారిని మరింత మర్యాదగా , మధురంగా మాట్లాడే వ్యక్తులుగా చేస్తాయి.
పుస్తకాలు అంటే చాలా ఇష్టం
సెప్టెంబర్లో జన్మించిన వారు పుస్తకాలను ఇష్టపడతారు. వీరికి పుస్తకాలను గిఫ్ట్ గా ఇస్తే చాలా సంతోషిస్తారు. సమయం దొరికినప్పుడల్లా.. పుస్తకాలను చదవడానికి సమయం కేటాయిస్తారు.