Birth Date: ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారికి గ్రహాల అనుగ్రహం ఎక్కువ, అదృష్టం చాలా ఎక్కువ..!
Birth Date: న్యూమరాలజీ ప్రకారం, ప్రతి పుట్టిన తేదీకి ఒక అధిపతి ఉంటాడు. కొన్ని ప్రత్యేక తేదీల్లో పుట్టిన వారికి గ్రహాల అనుగ్రహం పుట్టుకతోనే ఉంటుంది.వీరికి అదృష్టం కూడా చాలా ఎక్కువ. ఆ తేదీలేంటో చూద్దాం...
నెంబర్ 1 (1, 10, 19,28)..
ఏ నెలలో అయినా 1, 10, 19, 28 తేదీల్లో పుట్టిన వారిపై సూర్యుడి అనుగ్రహం ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందుకే, ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారు చాలా ప్రభావవంతంగా ఉంటారు. గ్రహాలకు అధిపతి అయిన సూర్యుడు అనుగ్రహం ఉండటం వల్ల ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారికి సహజంగానే నాయకత్వ లక్షణాలు ఉంటాయి. వీరు ఎక్కడికి వెళ్లినా ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందుతారు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు లేదా..ఉన్నత పదవులు వీరిని వెతుక్కుంటూ వస్తాయి.
నెంబర్ 3( 3, 12,21, 30)
ఏ నెలలో అయినా 3, 12, 21, 30 తేదీల్లో పుట్టిన వారంతా నెంబర్ 3 కి చెందిన వారే. ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారిపై గురు గ్రహ ప్రభావం, అనుగ్రహం చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి.
గురు గ్రహం సంపద, జ్ఞానానికి కారకుడు. ఈ గ్రహ ప్రభావం కారణంగా.. వీరు చాలా తెలివైనవారు. చాలా అదృష్టవంతులు కూడా. జీవితంలో ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదురైనా, ఎవరో ఒకరి రూపంలో సహాయం అంది... వీరు త్వరగా కోలుకుంటారు. సమాజంలో వీరికి మంచి గౌరవం లభిస్తుంది.
నెంబర్ 5 (5, 14, 23)
ఏ నెలలో అయినా 5, 14, 23 తేదీల్లో పుట్టిన వారంతా నెంబర్ 5 కిందకు వస్తారు. ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారిపై బుధ గ్రహ అనుగ్రహం ఎక్కువగా ఉంటుంది.బుధ గ్రహం తెలివితేటలు, వ్యాపారానికి కారకుడు. ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారు చాలా వేగంగా ఆలోచిస్తారు. వీరి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అద్భుతంగా ఉంటాయి. వ్యాపార రంగంలో వీరు తిరుగులేని విజయం సాధిస్తారు. వీరికి ఏ వయసులోనైనా కొత్త విషయాలు నేర్చుకునే గ్రహ బలం ఉంటుంది.
నెంబర్ 9 (9,18, 27)
ఏ నెలలో అయినా 9, 18, 27 తేదీల్లో పుట్టిన వారంతా నెంబర్ 9 కి చెందిన వారు. వీరికి అధిపతి కుజుడు (Mars).
కుజుడు ధైర్యానికి, శక్తికి ప్రతీక. వీరు ఎంతటి కష్టాన్ని అయినా తట్టుకునే మనస్తత్వం కలిగి ఉంటారు. ఏదైనా సాధించాలనే పట్టుదల వీరిలో ఎక్కువ. శత్రువులపై విజయం సాధించడంలో , రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో వీరికి గ్రహ బలం ఎక్కువగా ఉంటుంది.
నెంబర్ 6( 6, 15, 24)
ఏ నెలలో అయినా 6, 15, 24 తేదీల్లో పుట్టిన వారంతా నెంబర్ 6 కి చెందిన వారు. వీరికి అధిపతి శుక్రుడు.
శుక్రుడు విలాసాలకు, కళలకు అధిపతి. వీరు పుట్టుకతోనే ఆకర్షణీయమైన వ్యక్తిత్వాన్ని కలిగి ఉంటారు. జీవితంలో సుఖ సంతోషాలకు, వాహన యోగానికి వీరికి కొదవ ఉండదు. కళా రంగంలో లేదా మీడియాలో వీరు గొప్ప పేరు సంపాదిస్తారు.