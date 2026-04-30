Panchagrahi Yoga: మేష రాశిలో పంచ గ్రహ కూటమి...జాక్ పాట్ కొట్టే రాశులు ఇవే
Panchagrahi Yoga: 2026లో మేషరాశిలో 5 గ్రహాలు కలిసి పంచగ్రహ యోగాన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నాయి. ఈ యోగం వల్ల నాలుగు రాశుల వారి భవిష్యత్తు పూర్తిగా మారిపోనుంది. వారికి అపారమైన సంపద, విజయం దక్కనున్నాయి.
పంచ గ్రహ కూటమి...
ఒకే రాశిలో గ్రహాలు కలిసినప్పుడు శక్తివంతమైన రాజయోగాలు ఏర్పడతాయి. శుభ రాజయోగాలు ఏర్పడినప్పుడు అదృష్టం రెట్టింపు అవుతుంది. అదే అశుభ రాజయోగం అయితే.. కష్టాలు ఎదుర్కోవలసి వస్తుంది. కాగా, మే నెలలో మేష రాశిలో పంచ గ్రహ కూటమి ఏర్పడనుంది. అంటే.. ఐదు గ్రహాలు ఒకేసారి ఒకే రాశిలో కలవనున్నాయి. ఇది అత్యంత శుభకరమైన యోగం. సూర్యుడు, చంద్రుడు, బుధుడు, కుజుడు, శుక్రుడు.. ఈ ఐద గ్రహాలు ఒకేసారి ఈ రాశిలో చేరడంతో పంచ గ్రహ యోగం ఏర్పడుతుంది. మరి.. ఇది ఏ రాశులకు అదృష్టాన్ని తెస్తుందో ఇప్పుడు చూద్దాం…
మేష రాశి..
ఈ పంచ గ్రహ కూటమి మేష రాశి మొదటి ఇంట్లో సంచరిస్తోంది. దీని వల్ల ఈ రాశివారికి విపరీతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. అన్ని పనుల్లో విజయం సాధిస్తారు. కొత్త ప్రయత్నాలు సక్సెస్ అవుతాయి. తల్లిదండ్రుల సపోర్ట్ తో అన్ని సమస్యలను పరిష్కరించుకుంటారు. భూమి కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగంలో మార్పులు వస్తాయి. మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది. ఆరోగ్య సమస్యలు కూడా తీరిపోతాయి.