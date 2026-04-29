May Horoscope: అద్భుత రాజయోగం... మే నెలలో ఈ 4 రాశులకు పండగే పండగ..!
May Horoscope: మే నెలలో శుక్ర,బుధ గ్రహాల కలయిక మిథున రాశిలో లక్ష్మీ నారాయణ యోగం ఏర్పడనుంది. ఈ శుభప్రదమైన రాజయోగం నాలుగు రాశుల వారి అదృష్టాన్ని మార్చేయనుంది..
జోతిష్య శాస్త్రంలో మే నెల చాలా ప్రత్యేకమైనది. ఈ నెలలో కొన్ని రాశుల తలరాత మారిపోనుంది. ఈ సమయంలో ఏర్పడే లక్ష్మీ నారాయణ రాజయోగం ఏర్పడుతోంది. దీని కారణంగా కొన్ని రాశుల వారికి ఆర్థికంగా బాగా కలిసిరానుంది. ఆనందం పెరుగుతుంది. కీర్తి, ప్రతిష్ఠలు కూడా పెరుగుతాయి. మే 14న శుక్రుడు మిథున రాశిలోకి అడుగుపెట్టనున్నాడు. మే 29న బుధుడు కూడా ఇదే రాశిలోకి అడుగుపెట్టాడు. ఈ రెండు గ్రహాల కలయికతో లక్ష్మీ నారాయణ యోగం ఏర్పడుతుంది. మరి.. ఈ శుభ యోగం.. ఏ రాశుల జీవితాల్లో వెలుగులు నింపనుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం...
1.మేష రాశి...
మేష రాశిలో జన్మించిన వారికి లక్ష్మీ నారాయణ రాజయోగం ఏర్పడటం ఒక వరం లాంటిది. మిథున రాశిలో జన్మించిన వారి పనులు పదే పదే ఆటంకాలు ఎదురౌతూ ఉంటే.. ఈ కాలంలో వారికి ఆకస్మికంగా ఉపశమనం లభించనుంది. వృత్తి, వ్యాపారాల్లో కూడా బాగా కలిసిరానుంది.ఈ రాశి వారికి కొత్త అవకాశాలు వెతుక్కుంటూ వస్తాయి.
కొత్త వ్యాపారం ప్రారంభించాలి అనుకునేవారికి మంచి అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఇప్పటికే ఉద్యోగం చేస్తున్న వారికి ఈ సమయంలో ప్రమోషన్స్ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి.ఈ సమయంలో శుభ వార్తలు కూడా వింటారు. ఆరోగ్య సమస్యలు తగ్గిపోతాయి. ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. ఆనందం పెరుగుతుంది.
కన్య రాశి...
మే నెలలో కన్య రాశివారికి కూడా చాలా అనుకూలంగా మారనుంది. కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం లభిస్తుంది. వృత్తి, వ్యాపారాల్లో మంచి పురోగతి సాధిస్తారు. ఊహించని వైపు నుంచి అవకాశాలు అందుకుంటారు. మే నెలలో వీరు పట్టిందల్లా బంగారమే అవుతుంది. ఉన్నతాధికారుల నుంచి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. గౌరవ, ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి.
తుల రాశి..
బుధ, శుక్ర గ్రహాల కలయిక కారణంగా.. తుల రాశి వారికి ఈ సమయంలో అపారమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ఈ సమయంలో ఈ రాశివారు డబ్బు సంపాదించడానికి కొత్త మార్గాలు కనుగొంటారు. ఈ కాలంలో ఎందులో పెట్టుబడులు పెట్టినా మంచి లాభాలు అందుకుంటారు. ముఖ్యంగా డబ్బు విషయంలో ఉన్న సమస్యలన్నీ తీరిపోతాయి. సంపద రెట్టింపు అవుతుంది. ఈ సమయంలో ఈ రాశివారికి విదేశీ ప్రయాణాలు కూడా అనుకూలిస్తాయి. గొప్ప గొప్ప అవకాశాలు లభిస్తాయి.
ధనుస్సు రాశి...
మే నెల ధనుస్సు రాశివారికి చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. డబ్బు విషయంలో ఉన్న సమస్యలన్నీ తీరిపోతాయి. ఊహించని మార్గాల నుంచి డబ్బు అందుకుంటారు. వృత్తి పరంగా బాగా కలిసొచ్చే అవకాశం ఉంది. ఈ కాలంలో బుధ, శుక్ర గ్రహాల ప్రత్యేక అనుగ్రహం వల్ల వ్యాపారం చేసే ధనుస్సు రాశి వారికి వారి వ్యాపారంలో ఎక్కువ లాభాలు లభిస్తాయి. ఊహించని విజయాలు అందుకుంటారు. వైవాహిక జీవితం ఆనందంగా మారుతుంది. ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది.