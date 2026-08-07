Budha Gochar: బుధ గ్రహ నక్షత్ర మార్పు...ఈ రాశుల లైఫ్ లో గోల్డెన్ పీరియడ్ స్టార్ట్..!
Budha Gochar: బుధ గ్రహం ప్రస్తుతం కర్కాటక రాశిలో ఉంది. ఈ రాశిలో ఉండగానే ఈ గ్రహం పుష్య నక్షత్రంలోకి అడుగుపెట్టనుంది. దీని కారణంగా ఐదు రాశుల వారి జీవితం అద్భుతంగా మారనుంది. వారి లైఫ్ స్వర్ణమయం కానుంది. మరి, ఆ రాశులేంటో చూద్దాం..
వృషభ రాశి..
బుధ గ్రహ నక్షత్ర మార్పు.. వృషభ రాశివారికి చాలా అనుకూలంగా మారనుంది. ఆగస్టు8 నుంచి ఈ రాశివారి జీవితం అద్భుతంగా మారుతుంది. ఆర్థికంగా బాగా అనుకూలంగా మారుతుంది. పాత సమస్యలు ఏమైనా ఉంటే.. అవి పరిష్కారమౌతాయి. ఈ సమయంలో ఈ రాశివారి ఆదాయం బాగా పెరుగుతుంది. పెరిగిన ఆదాయాన్ని ఎక్కువగా పొదుపు చేస్తారు. ఉద్యోగంలో, వ్యాపారంలో బాగా కలిసొస్తుంది.
మిథున రాశి..
మిథున రాశికి బుధుడు అధిపతి. ఈ సంచారం.. మిథున రాశివారికి చాలా అనుకూలంగా మారుతుంది. ఈ సమయంలో ఈ రాశివారి టాలెంట్ ని అందరూ గుర్తిస్తారు. మీ పనిని ఉన్నతాధికారులు గుర్తిస్తారు. వ్యాపారం చేసేవారికి చాలా మంచి అవకాశాలు వస్తాయి. ఆదాయం పెంచుకునే మార్గాలు పెరుగుతాయి. ఖర్చులను కంట్రోల్ లో ఉంచుకుంటారు. కుటుంబంలో కూడా మీ మాటకు విలువ పెరుగుతుంది.
కర్కాటక రాశి..
బుధుడు కర్కాటక రాశిలో ఉంటూనే పుష్య నక్షత్రంలోకి అడుగుపెడుతున్నాడు. దీని కారణంగా.. కర్కాటక రాశివారికి ఈ సమయం చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఈ సమయంలో ఈ రాశివారి ఆలోచనలు మారిపోతాయి. ముఖ్యంగా ఆదాయం బాగా పెరుగుతుంది. ఆగస్టు నెలలో ఈ రాశివారికి ఆర్థికంగా బాగా కలిసొస్తుంది.
కన్య రాశి..
కన్య రాశికి బుధుడు అధిపతి. కాబట్టి, బుధుడి నక్షత్ర మార్పు కన్య రాశివారికి చాలా అనుకూలంగా మారుతుంది. పని చేసే సామర్థ్యం పెరుగుతుంది. ఉద్యోగాలు మారాలి అనుకునే వారికి ఈ సమయం చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. కొత్త బాధ్యతలు చేపడతారు. కొత్త అవకాశాలు వెతుక్కుంటూ వస్తాయి.
మకర రాశి..
బుధ సంచారం మకర రాశివారికి కూడా చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఈ సమయంలో ఈ రాశివారికి ఉద్యోగ, వ్యాపారాల్లో బాగా కలిసొస్తుంది. గతంలో ఏవైనా వివాదాలు ఉంటే అవన్నీ పరిష్కారమౌతాయి. కొత్త అవకాశాలు వెతుక్కుంటూ వస్తాయి. ఊహించని మార్గాల నుంచి వీరికి ఆదాయం పెరుగుతుంది. ఉన్నతాధికారులు వీరికి అన్ని విషయాల్లోనూ అండగా నిలుస్తారు. దీని వల్ల మరింత ఎక్కువ సాధిస్తారు.