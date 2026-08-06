Planets Conjunction: రెండు పవర్ ఫుల్ గ్రహాల కలయిక...5 రాశులకు డబ్బే డబ్బు..!
Planets Conjunction: రెండు పవర్ ఫుల్ గ్రహాల కలయికతో అత్యంత పవర్ ఫుల్ కేంద్ర దృష్టి యోగం ఏర్పడుతుంది.దీని కారణంగా... ఐదు రాశుల వారికి ఊహించని ప్రయోజనాలు కలగనున్నాయి.
సెప్టెంబర్ లో గురు, కుజుడి కలయిక..
దాదాపు పన్నెండేళ్ల తర్వాత గురు గ్రహం కర్కాటక రాశిలోకి అడుగుపెట్టింది. ప్రస్తుతం మిథున రాశిలో ఉన్న కుజుడు సెప్టెంబర్ రెండో వారంలో కర్కాటక రాశిలో అడుగుపెట్టనున్నాడు. దీని కారణంగా.. గురు, కుజుల శక్తివంతమైన కలయిక ఏర్పడుతుంది. దీని ప్రభావం 5 రాశులపై పడనుంది. ముఖ్యంగా ఆర్థికంగా బాగా కలిసిరానుంది. మరి, ఆ రాశులేంటో చూద్దాం..
కుంభ రాశి..
. గురు, కుజ గ్రహాల కలయిక కారణంగా కుంభ రాశివారికి అద్భుతంగా ఉండనుంది. ముఖ్యంగా ఆర్థికంగా చాలా ప్రయోజనాలు కలగనున్నాయి. నెలన్నర రోజుల పాటు వీరి జీవితమే మారిపోనుంది. ఊహించని మార్గాల్లో డబ్బు రానుంది. మీ మాటతీరుతో అందరి అభిమానాన్ని, ప్రేమను పొందుతారు. ఉద్యోగంలో పరిస్థితులన్నీ మీకు అనుకూలంగా మారతాయి. వ్యాపారాల్లో మంచి లాభాలు అందుకుంటారు.
మీన రాశి..
గురు, కుజ గ్రహాల శక్తివంతమైన కలయిక.. మీన రాశివారి జీవితంలోనూ శుభ ఫలితాలు మోసుకురానుంది. లైఫ్ ఒక్కసారిగా మారిపోతుంది. మంచి లగ్జరీ లైఫ్ జీవిస్తారు. ఆస్తులు కొనుగోలు చేస్తారు. ఉద్యోగం చేసేవారికి ప్రమోషన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారాల్లో మంచి లాభాలు అందుకుంటారు.వైవాహిక జీవితం కూడా ఆనందంగా మారుతుంది.
ధనుస్సు రాశి..
గురు, కుజ గ్రహాల కలయిక ధనుస్సు రాశివారికి అనేక ఫలితాలను తీసుకువస్తుంది. ఈ సమయంలో వీరు చాలా శుభవార్తలు వింటారు. పెళ్లైన వారికి జీవితం మరింత ఆనందంగా మారుతుంది. విద్యార్థులకు కూడా ఈ సమయం చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది.పరీక్షల్లో మంచి ఫలితాలు అందుకుంటారు.
వృశ్చిక రాశి..
గురు, కుజ గ్రహాల కలయిక వృశ్చిక రాశివారికి కూడా చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. వ్యక్తిగతంగా జీవితం మెరుగుపడుతుంది. కోరుకున్నవన్నీ జరుగుతాయి. అనుకోని విధంగా డబ్బులు చేతికి అందుతాయి. ఆర్థికంగా బాగా కలిసొస్తుంది. చేసే ప్రతి పనిలోనూ విజయం సాధిస్తారు. ఉద్యోగ, వ్యాపారాల్లో బాగా కలిసొస్తుంది.
తుల రాశి..
సెప్టెంబర్ రెండో వారం నుంచి సరిగా నెలన్నర రోజుల పాటు.. తుల రాశివారికి జీవితం బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది. కోరుకున్నవన్నీ జరుగుతాయి. ఆర్థికంగా బాగా కలిసొస్తుంది. సంపద పెరుగుతుంది. చేసే ప్రతి పనిలోనూ రెట్టింపు ప్రయోజనాలు పొందుతారు. ఉద్యోగం చేసేవారికి ప్రమోషన్స్ రావడం, జీతం పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఆర్థికంగా బాగా కలిసొస్తుంది.