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- Solar Eclipse: సూర్యగ్రహణం నుంచి ఈ 4 రాశుల వారికి జాక్పాట్.. చతుర్గ్రాహియోగంతో అదృష్టం
Solar Eclipse: సూర్యగ్రహణం నుంచి ఈ 4 రాశుల వారికి జాక్పాట్.. చతుర్గ్రాహియోగంతో అదృష్టం
Solar Eclipse: అతి త్వరలో ఆగస్టు 12 న ఆషాఢ అమావాస్య రోజు సూర్యగ్రహణం ఏర్పడనుంది. దీనివల్ల చతుర్గ్రహి యోగం ఏర్పడుతుంది. ఈ యోగం వల్ల నాలుగు రాశుల వారికి బాగా కలిసొస్తుంది.
వృషభ రాశి
వృషభ రాశి వారికి ఈ సూర్యగ్రహణం నుంచి బాగా కలిసొస్తుంది. కొన్ని గ్రహాల కలయిక వీరికి కొత్త అవకాశాలను తెచ్చిపెడుతుంది. ఈ రాశి వారికి కొత్త ఆదాయ మార్గాలు ఏర్పడతాయి. డబ్బు ప్రవాహం పెరుగుతుంది. ఎన్నో ఏళ్లుగా ఇంట్లో ఉన్న సమస్యలు తీరిపోతాయి. కుటుంబం నుంచి స్నేహితుల నుంచి సపోర్టు లభిస్తుంది. ఒక ఉద్యోగం చేస్తున్నవారికి విదేశాలకు వెళ్లే అవకాశాలు వస్తాయి. ఇక ఉద్యోగం చేస్తున్నవారికి పై అధికారులు, సహోద్యోగుల నుంచి సహకారం దక్కుతుంది.
సింహ రాశి
సింహ రాశి వారికి చతుర్గ్రహి యోగం మంచి ఫలితాలను అందిస్తుంది. వీరి జీవితం మెరుగుపడుతుంది. ఈ రాశివారు కొత్త వాహనం లేదా స్థిరాస్తి కొనే అవకాశం ఉంది. సమాజంలో మీకు గౌరవం, గుర్తింపు పెరుగుతుంది. ఉద్యోగం కోసం చూస్తున్న వారికి పెద్ద కంపెనీలో ఉద్యోగం వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. ఈ రాశివారు పనిచేసే చోట ప్రతిభకు సరైన గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఇక ఇంట్లో దంపతుల మధ్య ప్రేమ, అన్యోన్యత పెరుగుతుంది. ఇంటికి కావాల్సిన వస్తువులు కొంటారు.
కర్కాటక రాశి
ఒక పక్క సూర్య గ్రహణం, మరోపక్క చతుర్గ్రహి యోగం ఏర్పడేది కర్కాటక రాశిలోనే. దీని వల్ల ఈ రాశి వారికి సానుకూల మార్పులు కలుగుతాయి. ఈ సమయంలో ఈ రాశివారికి జీవితంలో ఒక కీలక మలుపు జరుగుతుంది. గురు, బుధ, సూర్య, చంద్ర గ్రహాల కలయిక కర్కాటక రాశిలోనే జరుగుతుంది. కాబట్టి ఈ రాశి వారి వ్యక్తిత్వం, ఆలోచనా సామర్థ్యం, నిర్ణయాలు తీసుకునే శక్తి పెరుగుతుంది. ఆరోగ్యసమస్యలు తొలగిపోతాయి.
కుంభ రాశి
కుంభ రాశి వారు డబ్బు నిర్వహణలో నిపుణులు. వీరికి సూర్యగ్రమణం నుంచి మరింత సంపద చేతికి అందుతుంది. డబ్బును పెంచుకోవడానికి చేసే వ్యాపార ప్రయత్నాలు, పెట్టుబడులు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ఇక ఉద్యోగం చేస్తున్నవారికి జీతాల పెంపు, ప్రమోషన్లు దక్కే అవకాశాలు ఎక్కువ. జీవిత భాగస్వామికి ఇష్టమైన బహుమతులు కొని ఇస్తారు.