Mercury Jupiter Conjunction: బుధ-గురు గ్రహాల శుభ యోగం.. ఈ 5 రాశులవారికి పట్టిందల్లా బంగారమే!
Mercury Jupiter Conjunction: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గ్రహాల కలయిక చాలా ప్రత్యేకం. నేడు (మే 13న) బుధుడు, గురువు 60 డిగ్రీల కోణంలోకి రావడం వల్ల లాభ దృష్టి యోగం ఏర్పడుతుంది. ఈ శుభ యోగం వల్ల 5 రాశుల వారికి అదృష్టం పట్టనుంది. మరి ఆ రాశులేవో తెలుసుకోండి.
వృషభ రాశి
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం బుధ, గురు గ్రహాల లాభ దృష్టి యోగం వృషభ రాశి వారికి శుభప్రదం. వీరు విలాసవంతమైన జీవితాన్ని, సౌకర్యాలను పొందుతారు. పెళ్లికాని వారికి మంచి సంబంధం కుదిరే అవకాశం ఉంది. ఆదాయం పెరిగి ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. ఇంటా బయటా మీ మాటకు విలువ పెరుగుతుంది. ఉద్యోగాలలో ఉన్నతాధికారుల అండదండలు ఉంటాయి.
మిథున రాశి
ఈ లాభ దృష్టి యోగం వల్ల మిథున రాశి వారు ఎక్కువ ప్రయోజనం పొందుతారు. మీ కెరీర్, వ్యాపారంలో విజయం సాధిస్తారు. పెట్టుబడుల నుంచి ఊహించని విధంగా లాభాలు వస్తాయి. ఉద్యోగాలలో మీ కష్టానికి తగిన ఫలితం దక్కుతుంది. ప్రశంసలు, ప్రమోషన్ దక్కే అవకాశాలు బలంగా ఉన్నాయి. కుటుంబ సభ్యుల మద్ధతు లభిస్తుంది. ఎప్పటి నుంచో చేయలేకపోయిన కొన్ని పనులను ఈ సమయంలో పూర్చిచేస్తారు.
కన్య రాశి
కన్య రాశి వారికి లాభ దృష్టి యోగం అదృష్టాన్ని తీసుకువస్తుంది. ఆర్థికంగా బాగా కలిసి వస్తుంది. ఈ యోగం ప్రభావంతో మీకు పూర్వీకుల ఆస్తి నుంచి లాభం కలగవచ్చు. పాత పెట్టుబడుల నుంచి కూడా మంచి రాబడి పొందుతారు. మొండి బాకీలు వసూలవుతాయి. ఉద్యోగ, వ్యాపారాలు ఆశించిన స్థాయిలో రాణిస్తాయి. సమాజంలో పేరు ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి.
ధనుస్సు రాశి
లాభ దృష్టి యోగం వల్ల ధనుస్సు రాశి వారి జీవితంలో సానుకూల మార్పులు చోటుచేసుకుంటాయి. మీ కుటుంబ జీవితం మెరుగుపడుతుంది. సంబంధాల్లో ఉన్న గొడవలు తొలగిపోతాయి. ముఖ్యంగా దాంపత్య జీవితం బాగుంటుంది. విద్యార్థులకు ఇది మంచి సమయం. ఉన్నత విద్య చదివే వారికి మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి. నిరుద్యోగుల కల నెరవేరే అవకాశాలు బలంగా ఉన్నాయి.
మీన రాశి
బుధ-గురు లాభ దృష్టి యోగం మీన రాశి వారికి అత్యంత శుభప్రదంగా ఉంటుంది. మీలో ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. కొత్త ప్రాజెక్ట్ ప్రారంభించడానికి ఇది సరైన సమయం. సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు పొందుతారు. ఇంట్లో శుభకార్యాలు నిర్వహిస్తారు. ఉద్యోగాలలో మీ పనితీరుతో అందరినీ ఆకట్టుకుంటారు. ఇంటా బయటా అనుకూల వాతావరణం ఉంటుంది.