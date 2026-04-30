Mars Transit 2026: మేషంలోకి కుజుడు.. ఈ 5 రాశుల వారికి కష్టాలు తప్పవు జాగ్రత్త!
Mars Transit 2026: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం మే 11న కుజుడు తన స్వరాశి అయిన మేషంలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. ఈ గ్రహ సంచారం కొన్ని రాశుల వారిపై చెడు ప్రభావం చూపనుంది. ఈ సమయంలో కోపం పెరగడం, డబ్బు నష్టం వంటివి జరగవచ్చు. మరి ఏ రాశులకు కష్టకాలమో తెలుసుకుందాం.
వృషభ రాశి
వృషభ రాశి వారి జాతకంలో కుజుడు (అంగారకుడు) పన్నెండవ ఇంట్లో సంచరిస్తాడు. ఈ సమయంలో మీరు ఒత్తిడికి గురయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువ. ఆరోగ్యం లేదా ప్రయాణాల కోసం అనుకోని ఖర్చులు రావచ్చు. చిన్న చిన్న ఖర్చులే మిమ్మల్ని చాలా ఇబ్బంది పెడతాయి. ఇంటా బయటా కొన్ని వ్యవహారాలు తలనొప్పి తెప్పిస్తాయి. ఉద్యోగాలలో అధికారులతో కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
కన్య రాశి
కన్య రాశి వారికి ఎనిమిదవ ఇంట్లో అంగారకుడి సంచారం ప్రతికూలంగా ఉంటుంది. ఈ సమయంలో మీరు ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవచ్చు. ఈ సంచారం మీ ఆరోగ్యానికి కూడా మంచిది కాదు. గాయాలు లేదా శారీరక సమస్యలు తలెత్తే అవకాశం ఉంది. వాహనం నడిపేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఆఫీసు రాజకీయాలకు కాస్త దూరంగా ఉండటం మంచిది. పూర్వీకుల ఆస్తికి సంబంధించిన వివాదాలు కూడా ఎదురుకావచ్చు.
ధనుస్సు రాశి
ధనుస్సు రాశి వారి జాతకంలో కుజుడు ఐదవ ఇంట్లో సంచరిస్తాడు. ఈ ఇల్లు తెలివితేటలు, ప్రేమ, పిల్లలకు సంబంధించింది. ఈ ఇంట్లో కుజుడి సంచారం అంత అనుకూలంగా ఉండదు. మేషరాశిలో కుజుడి సంచార సమయంలో, మీరు కొంచెం చిరాకుగా ఉండవచ్చు. మీ కోపం, ముఖ్యంగా మీ ప్రేమ జీవితంలో సమస్యలను సృష్టించవచ్చు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఓపికగా ఉండి, చర్చల ద్వారా సమస్యను పరిష్కరించుకోవడానికి ప్రయత్నించడం మంచిది.
మకర రాశి
మకర రాశి వారికి అంగారకుడు నాల్గవ ఇంట్లో సంచరిస్తాడు. సుఖం, సంపదకు సంబంధించిన ఈ ఇంట్లో కుజుడి సంచారం శుభప్రదంగా పరిగణించరు. కాబట్టి, ఈ కాలం మీకు చాలా ఒత్తిడిని కలిగిస్తుంది. కుటుంబ సభ్యులతో కొన్ని విభేదాలు రావచ్చు. పనిలో మీ ప్రవర్తన మిమ్మల్ని ఇబ్బందుల్లోకి నెట్టవచ్చు. ఈ సమయంలో అనవసరమైన వస్తువులు కొనడం మానుకోవడం మంచిది. మీకు, మీ తల్లిదండ్రులకు మధ్య గొడవలు తలెత్తవచ్చు. ప్రశాంతంగా, ఓపికగా ఉండటానికి ప్రయత్నించడం మంచిది.
మీన రాశి
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం అంగారకుడు మీన రాశి వారి రెండవ ఇంట్లోకి ప్రవేశిస్తాడు. జాతకంలో ఈ ఇంటిని సంపద, కుటుంబం, వాక్కుకు సంబంధించిందిగా పరిగణిస్తారు. రెండవ ఇంట్లో కుజుడి సంచారం మిశ్రమ ఫలితాలను ఇస్తుంది. ఈ సంచార సమయంలో, మీ ఆర్థిక పరిస్థితి కాస్త మెరుగుపడుతుంది. అయితే ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మీ ఆహారపు అలవాట్లను నియంత్రించుకోవడం మంచిది. మీ జీవిత భాగస్వామి ఆరోగ్యం కూడా ఆందోళన కలిగించవచ్చు.