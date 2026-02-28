Saturn Venus Conjunction: 30 ఏళ్ల తర్వాత శక్తివంతమైన యోగం.. ఈ రాశులకు మహర్దశ
Saturn Venus Conjunction: దాదాపు 30 ఏళ్ల తర్వాత మీన రాశిలో శని- శుక్ర సంయోగం జరగబోతోంది. ఇది మూడు రాశులకు మహర్దశ మొదలుకానుంది. ఆర్థికంగా బాగా కలిసిరానుంది.
శుక్ర-శని కలయిక
శని గ్రహం ప్రస్తుతం మీన రాశిలో ఉన్న విషయం తెలిసిందే. అదే రాశిలో శని శుక్రుడుతో దాదాపు 30 ఏళ్ల తర్వాత కలవనున్నాడు. దీని వల్ల కొన్ని రాశులకు అనేక ప్రయోజనాలు కలగనున్నాయి. శని కృషిని సూచిస్తుంది. శుక్రుడు సంపదను సూచిస్తుంది. కాబట్టి.. ఈ రెండింటి కలయిక శుభ ఫలితాలను ఇస్తుంది. మరి, లాభం పొందే రాశులేంటో చూద్దామా..
వృషభ రాశి...
శుక్రుడు వృషభ రాశికి అధిపతి. శుక్ర-శని కలయిక సమయంలో శుక్రుడు లాభదాయక ఇంట్లో ఉండటం వల్ల, వ్యాపారంలో లాభాలు పెరుగుతాయి. ఈ సమయంలో ఈ రాశివారి సంపద పెరుగుతుంది. ముఖ్యంగా జీతం పెరిగే అవకాశం ఉంది. చాలా కాలంగా పూర్తి కాని పనులన్నీ ఈ సమయంలో పూర్తి అవుతాయి. ఉద్యోగులకు ప్రమోషన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఆదాయ వనరులు పెరుగుతాయి.
తుల రాశి..
శుక్రుడు తుల రాశివారికి కూడా అధిపతి. శని- శుక్ర సంయోగం ఈ రాశివారి ఆరో ఇంట్లో జరుగుతుంది. దీని కారణంగా, కోర్టు కేసులు మీకు అనుకూలంగా ఉంటాయి. ఉద్యోగార్థులకు మంచి అవకాశాలు లభిస్తాయి. కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం లభిస్తుంది.
కుంభ రాశి...
కుంభ రాశికి శని అధిపతి. ఈ శుక్ర-శని సంయోగం ఈ కుంభ రాశివారి 12వ ఇంట్లో జరుగుతుంది. దీని వల్ల ఈ రాశివారి ఖర్చులు కంట్రోల్ లో ఉంటాయి. శత్రువులను ఓడిస్తారు. కష్టానికి తగిన ప్రతి ఫలం లభిస్తుంది. విదేశీ అవకాశాలు కూడా పెరుగుతాయి.