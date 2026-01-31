Mars Venus Conjuction: కుంభ రాశిలో అంగారక-శుక్ర కలయిక.. ఈ 3 రాశులకు ఊహించని లాభాలు
Mars Venus Conjuction: గ్రహాలకు అధిపతి అంగారకుడు, సంపదను ప్రసాదించే శుక్రుడు కుంభ రాశిలో కలుసుకుంటారు. కుంభ రాశిలో ఈ రెండు గ్రహాల కలయిక కొన్ని రాశుల జీవితాల్లోకి శుభాలను మోసుకురానుంది.
ఫిబ్రవరి నెలలో అంగారకుడు-శుక్రుడు కుంభ రాశిలో సంయోగం చెందుతారు. ఈ సంయోగం కొన్ని రాశుల జీవితాలపై చాలా ఎక్కువగా ప్రభావం చూపనుంది. ఫిబ్రవరి 6 వ తేదీన శుక్రుడు కుంభ రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఆ తర్వాత ఫిబ్రవరి 23వ తేదీన అంగారకుడు కుంభ రాశిలోకి అడుగుపెడతాడు. ఈ రెండు గ్రహాల కలయిక మూడు రాశులకు శుభ యోగాలు కలగనున్నాయి. మరి, ఆ మూడు రాశులు ఏంటో చూద్దాం...
మకర రాశి...
అంగారకుడు-శుక్రుడు కలయిక కారణంగా మకర రాశి వారు ఆర్థిక లాభాలను పొందుతారు. ముఖ్యంగా ఈ రాశివారికి వ్యాపారాల్లో మంచి పురోగతి సాధిస్తారు. కోరుకున్న విజయం సాధిస్తారు. చాలా కాలంగా పెండింగ్ లో ఉన్న పనులు పూర్తి చేయగలుగుతారు. ఆదాయం పెరుగుతుంది. దీనివల్ల జీవితంలో సుఖ సంతోషాలు పెరుగుతాయి. చాలా లగ్జరీ లైఫ్ ని పొందుతారు. ఈ రెండు గ్రహాల సంయోగం మకర రాశివారి ధన స్థానంలో ఏర్పడుతుంది. అందుకే.. ఎప్పుడూ ఊహించని ఆర్థిక లాభాలను ఇప్పుడు పొందుతారు. గతంలో పడిన కష్టానికి ఇప్పుడు ప్రతిఫలం పొందుతారు.
మిథున రాశి...
కుంభ రాశిలో అంగారక-శుక్ర సంయోగం మిథున రాశి వారికి ఆనందాన్ని తెస్తుంది. ఈ సంయోగం మీ రాశి ధన స్థానంలో ఏర్పడుతుంది. అందువల్ల, ఈ సమయంలో మీరు ఎప్పటికప్పుడు ఊహించని ఆర్థిక లాభాలు పొందుతారు. వ్యాపారవేత్తలు ఊహించని లాభాలు పొందుతారు. చాలా కాలంగా మీరు పడిన కష్టానికి ఇప్పుడు ప్రయోజనాలు పొందుతారు.కోరుకున్న వస్తువులను కొనుగోలు చేస్తారు. మీ మాటలతో అందరినీ ఆకట్టుకుంటారు. ఆదాయం బాగా పెరుగుతుంది.
వృశ్చిక రాశి...
వృశ్చిక రాశి వారు ఆస్తి సంబంధిత విషయాలలో ఎక్కువ సౌకర్యం, ప్రయోజనాలను పొందుతారు. వ్యాపారం వృద్ధి చెందుతుంది. మీ ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. వ్యాపారంలో అపారమైన లాభాలు వస్తాయి. మంచి లాభాలు మీ మనస్సుకు ఆనందాన్ని కలిగిస్తాయి. వైద్య రంగాలలో ఉన్నవారు ప్రయోజనం పొందుతారు. ఈ సమయంలో మీరు భౌతిక సుఖాలను అనుభవిస్తారు. మీరు వాహనం లేదా ఆస్తిని కూడా కొనుగోలు చేయవచ్చు. మీ ఆత్మవిశ్వాసం గణనీయంగా పెరుగుతుంది. చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు ఇప్పుడు పూర్తి చేయగలుగుతారు. ఆదాయం కూడా ఈ సమయంలో బాగా పెరుగుతుంది.