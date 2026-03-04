Birth Date: ఏ తేదీల్లో పుట్టిన వారు ఏం చేస్తే నర దిష్టి పోతుందో తెలుసా?
Birth Date: నర దిష్టికి నాపురాయి అయినా పగిలిపోతుంది అని మన పెద్దలు ఏనాడో చెప్పారు. అయితే, న్యూమరాలజీ ప్రకారం నరదిష్టి తగలకుండా ఉండేందుకు, తగిలినా పోయేందుకు ఏ తేదీల్లో పుట్టిన వారు ఏం చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం..
Evil Eye
Number1..
ఏ నెలలో అయినా 1, 10, 19, 28 తేదీల్లో పుట్టిన వారంతా నెంబర్ 1 కిందకు వస్తారు. ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారు నర దిష్టి నుండి బయటపడటానికి.. సూర్యనికి అర్ఘ్యం వదలాలి. కుడి చేతి మణికట్టుకు ఎరుపు రంగు దారం కట్టుకోవాలి. అంతేకాకుండా ఆదివారం రోజున బెల్లం దానం చేయడం వల్ల దృష్టి దోషాలు ఏమైనా ఉంటే పోతాయి.
Number2..
ఏ నెలలో అయినా 2, 11, 20, 29 తేదీల్లో పుట్టిన వారంతా నెంబర్ 2 కిందకు వస్తారు. ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారు నర దిష్టి నుండి బయటపడటానికి మీ దగ్గర ఎప్పుడూ ఒక వెండి నాణెం లేదా వెండి ముక్కను ఉంచుకోవాలి. అంతేకాదు.. శివ లింగానికి పాలాభిషేకం చేయడం వల్ల మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది. నెగిటివ్ ఎనర్జీ మీ దరిదాపుల్లోకి కూడా రాదు.
నెంబర్ 3..
ఏ నెలలో అయినా 3, 12, 21, 30 తేదీల్లో పుట్టిన వారంతా నెంబర్ 3 కిందకు వస్తారు. ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారు గురువారం రోజున మీ నుదుటిపై కుంకుమ లేదా పసుపు తిలకం దిద్దుకోండి. పసుపు రంగు రుమాలు ఎప్పుడూ దగ్గర ఉంచుకోవడం వల్ల నెగిటివ్ ఎనర్జీ మీ దగ్గరికి కూడా రాదు.
నెంబర్ 4..
ఏ నెలలో అయినా 4, 13, 22, 31 తేదీల్లో పుట్టిన వారంతా నెంబర్ 4 కిందకు వస్తారు. వీరిపై రాహువు ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీని కారణంగా... ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారికి దృష్టి దోషం త్వరగా తగులుతుంది. ఈ సమస్య రాకుండా ఉండాలంటే.. వీరు ప్రతిరోజూ గంధాన్ని నుదిటిపై ధరించాలి.
నెంబర్ 5..
ఏ నెలలో అయినా 5,14,23 తేదీల్లో పుట్టిన వారంతా నెంబర్ 5 కిందకు వస్తారు.ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారు మీ ఇంట్లో లేదా ఆఫీసులో పచ్చని మొక్కలను పెంచాలి. వీరు ఒక నల్లటి వస్త్రంలో స్పటికను కట్టి.. ఇంటి గుమ్మానికి వేలాడదీయాలి.
నెంబర్ 6..
ఏ నెలలో అయినా 6, 15, 24 తేదీల్లో పుట్టిన వారంతా నెంబర్ 6 కిందకు వస్తారు. ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారు నర దృష్టి నుంచి బయటపడటానికి వీరు ఎప్పుడూ సువాసన వచ్చేలా మంచి పెర్ఫ్యూమ్స్ వాడాలి. నెగిటివ్ ఎనర్జీ పోవడానికి శుక్రవారం రోజున కర్పూరం వెలిగించి ఇల్లంతా చూపించాలి.
నెంబర్ 7..
ఏ నెలలో అయినా 7, 16, 25 తేదీల్లో పుట్టినవారంతా నెంబర్ 7 కిందకు వస్తారు. ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారు దృష్టి దోషం నుండి తప్పించుకోవడానికి నలుపు-తెలుపు కలిసిన రంగు దారాన్ని (Checkered thread) చేతికి కట్టుకోవాలి. వీలైనంత వరకు శునకాలకు (కుక్కలకు) ఆహారం పెట్టండి.
నెంబర్ 8..
ఏ నెలలో అయినా 8, 17, 26 తేదీల్లో పుట్టిన వారంతా నెంబర్ 8 కిందకు వస్తారు. ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారంతా శనివారం రోజున నువ్వుల నూనెతో దీపం వెలిగించాలి. మీ ఇంటి ప్రధాన ద్వారం నల్లపు గుర్రపు నాడాని తగిలించాలి.
నెంబర్ 9..
ఏ నెలలో అయినా 9, 18, 27 తేదీల్లో పుట్టిన వారంతా నెంబర్ 9 కిందకు వస్తారు. ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారంతా ప్రతి మంగళవారం హనుమాన్ చాలీసా పారాయణం చేయాలి. హనుమంతుడి పాదాల వద్ద ఉన్న సింధూరాన్ని నుదుట ధరించడం వల్ల అన్ని రకాల దృష్టి దోషాలు పటాపంచలవుతాయి.