Mars Transit: కుజుడి వల్ల ఈ 5 రాశులకు కుబేరయోగం.. జాబ్లో ప్రమోషన్, బిజినెస్లో లాభాలు
Mars Transit: గ్రహాలలో ముఖ్యమైనది కుజుడు. ఇతడు మార్చి 26న కుంభరాశిలో ఉదయించబోతున్నాడు. దీనివల్ల 5 రాశుల వారికి సానుకూల ఫలితాలు రానున్నాయి. వీరు ఉద్యగోంలో, వ్యాపారంలో విపరీతమైన లాభాలు పొందే అవకాశం ఉంది.
మేషం
కుంభరాశిలో కుజుడు ఉదయించే ఘటన మేషరాశి వారి 11వ ఇంట్లో జరుగుతుంది. 11వ ఇల్లు లాభ స్థానం. కాబట్టి మార్చి 26 నుంచి మేషరాశి వారికి మంచి లాభాలు వస్తాయి. వారి జీవితంలో ఉన్న అడ్డంకులు తొలగిపోతాయి. పాత పెట్టుబడుల నుంచి ఈ రాశి వారు మంచి లాభాలను పొందుతారు. ఉద్యోగం మారాలనుకునే వారికి ఎక్కువ జీతంతో కొత్త జాబ్ వస్తుంది. ఉద్యోగులు పదవులు లేదా కొత్త బాధ్యతలు పొందే అవకాశం ఉంది.
మిథున రాశి
మిథున రాశికి 9 వ ఇల్లు భాగ్య స్థానం. ఇక్కడే అంగారకుడు ఉదయించబోతున్నాడు. దీనివల్ల ఈ రాశి వారికి ఊహించని విధంగా ధనలాభాలు కలుగుతాయి. వీరు చేసే పనిలో పురోగతి కనిపిస్తుంది. వీరికి జీతాల పెంపు, ప్రమోషన్ వంటివి కూడా దక్కే అవకాశం ఉంది. పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న వారు మంచి విజయాలు సాధించే అవకాశం ఉంది. వీరు పెట్టిన పెట్టుబడుల నుంచి లాభాలు వస్తాయి.
మకర రాశి
మకర రాశి వారి రెండవ ఇల్లయిన ధన స్థానంలో అంగారకుడు ఉదయించబోతున్నాడు. మకర రాశి వారికి ఉన్న అప్పులన్నీ తగ్గడం మొదలవుతాయి. వీరికి ఆదాయ మార్గాలు తెరుచుకుంటాయి. చేతికి డబ్బు అందడం పెరుగుతుంది. చాలాకాలంగా చేస్తున్న పనులు విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. వ్యాపారం ప్రారంభించేందుకు ఇదే మంచి సమయం. కొత్త వ్యాపారం మొదలుపెడితే విజయాలు సాధిస్తారు.
కుంభ రాశి
కుంభ రాశికి మొదటి ఇంట్లోనే కుజుడు ఉదయించబోతున్నాడు. దీనివల్ల కుంభ రాశి వారికి అన్నీ సానుకూల ఫలితాలే కలుగుతాయి. వ్యాపారంలో ఉన్న పోటీ తొలగిపోతుంది. ఈ రాశి వారికి మానసిక ప్రశాంతత దక్కుతుంది. వ్యాపారంలో మంచి పురోగతి కనిపిస్తుంది. ఆదాయం హఠాత్తుగా పెరుగుతుంది. భూమి, బంగారం, వెండి వంటి వాటిలో పెట్టుబడులు పెట్టే అవకాశాలు ఉన్నాయి. పూర్వీకుల ఆస్తులు చేతికి రావచ్చు.
మీన రాశి
మీన రాశి వారికి అంగారకుడి ఉదయంచడం వల్ల అనేక విధాలుగా మేలు జరుగుతుంది. వృత్తిలో, ఉద్యోగంలో అద్భుతంగా సాగుతుంది. వ్యక్తిగత జీవితంలోని సమస్యలు తగ్గుతాయి. విడిపోయిన దంపతులు మళ్లీ కలిసే అవకాశం ఉంది. విలాసవంతమైన జీవితాన్ని గడుపుతారు. వ్యాపారులు కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలాన్ని పొందుతారు. స్టాక్ మార్కెట్ లేదా ఇతర పెట్టుబడుల ద్వారా మంచి లాభాలు వస్తాయి.