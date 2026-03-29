Ketu Transit: మఖ నక్షత్రంలోకి కేతు సంచారం.. ఈ 3 రాశులకు ఆర్ధిక బలం
Ketu Transit: కేతువు మార్చి 29న తన సొంత నక్షత్రమైన మఘలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఈ సంచారం వల్ల కొన్ని రాశులకు బీభత్సంగా కలిసివస్తుంది. ఈ రాశుల వారికి అదృష్టం పడుతుంది. ఆర్ధికంగా వీరు బలంగా మారిపోతారు.
మఖ నక్షత్రంలోకి కేతువు
వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో కేతువును ఒక రహస్యమైన గ్రహంగా చెప్పుకుంటారు. ఈ గ్రహం వల్ల చెడు ప్రభావాలే కాదు కొన్ని సార్లు మంచి కూడా జరుగుతుంది. కేతువు వల్ల రాశుల వారి జీవితంలో ఆకస్మిక మార్పులు, రహస్యాలు, వైరాగ్యం వంటివి కలుగుతాయి. ఒక వ్యక్తి జాతకంలో కేతువు బలంగా ఉంటే ఆ వ్యక్తి ఆధ్యాత్మికంగా ఉన్నత స్థాయికి చేరుకుంటాడు.
కేతువుకు సొంత రాశి అంటూ లేదు. కానీ అశ్విని, మఘ, మూల నక్షత్రాలకు అధిపతిగా కేతువును చెప్పుకుంటారు. మార్చి 29న సింహరాశిలో ఉన్న కేతువు తన సొంత నక్షత్రమైన మఖలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. ఈ గ్రహ సంచారం కొన్ని రాశుల వారికి శుభ ఫలితాలను ఇవ్వనుంది. ఆ రాశులేవో తెలుసుకోండి.
మేష రాశి
కేతువు మఖ నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించడం వల్ల మేష రాశి వారికి మంచిది. జీవితంలో పురోగతి సాధించేందుకు కొత్త అవకాశాలు వస్తాయి. వ్యాపార రంగంలో ఉన్న వారికి మంచి లాభాలు కలుగుతాయి. పెట్టుబడులు పెట్టడానికి ఇదే అనుకూల సమయం అని చెప్పుకోవాలి. ఈ రాశి వారు ఈ సమయంలో తీసుకునే నిర్ణయాలు మంచి ఫలితాలను అందిస్తాయి. గతంలో ఆగిపోయిన పనులు విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. ఈ సమయంలో కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించే అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి.
సింహ రాశి
కేతువు మఖ నక్షత్రంలోకి వెళ్లడం వల్ల సింహ రాశి వారు జీవితంలో కొత్త అధ్యాయాన్ని ప్రారంభిస్తారు. మఘ నక్షత్రం సింహరాశికే చెందినదే. దీని వల్ల వీరికి మంచి లాభాలు అందుతాయి. పాత పెట్టుబడులు మంచి లాభాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్, జీతం పెంపు అవకాశాలు అధికంగా ఉన్నాయి. విదేశాలకు వెళ్లాలనుకునే వారికి ఈ సమయం బాగా కలిసొస్తుంది. కుటుంబంలో ఉన్న గొడవలన్నీ తగ్గిపోతాయి.
ధనుస్సు రాశి
ధనుస్సు రాశి వారికి కేతువు మఖ నక్షత్రంలోకి సంచారించడం మంచి ఫలితాలను అందిస్తుంది. వృత్తిపరంగా ఎన్నో ప్రయోజనాలు పొందుతారు. ఇక ఉద్యోగం చేస్తున్న వారికి ఆఫీసులో కొత్త బాధ్యతలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. వ్యాపారంలో ఉన్న స్తబ్దత తొలగిపోతుంది. పోటీ పరీక్షలు రాసేవారు ప్రభుత్వ ఉద్యోగం వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఆధ్యాత్మికతపై ఆసక్తి పెరుగుతుంది. మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది.