Dream Meaning: మూత్ర విసర్జన చేసినట్లు కలలో కనిపిస్తే అర్థమేంటి..?
Dream Meaning: కలలో మనం చూసే కొన్ని దృశ్యాలు అసంబద్ధంగా అనిపించినా, స్వప్న శాస్త్రం ప్రకారం వాటికి ప్రత్యేకమైన అర్థాలు ఉంటాయి. కలలో మీకు మూత్ర విసర్జన చేసినట్లు కనిపిస్తే అర్థమేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
కలలో మూత్ర విసర్జన కనిపిస్తే అర్థం ఏంటి?
సాధారణంగా ఇలాంటి కలలు రావడం అనేది మన భావోద్వేగాలకు సంకేతం. దీనిలోనూ వివిధ సందర్భాలను బట్టి.. అర్థాలు మారుతూ ఉంటాయి..
1.నియంత్రణ కోల్పోవడం...
నిద్రలో బెడ్ మీద మూత్రం పూసినట్లు మీకు కలలో కనిపిస్తే... మీరు చాలా కాలంగా మనసులో అణిచి పెట్టిన కోపం, బాధ లేదా ఒత్తిడిని వదిలేస్తున్నారని దీని అర్థం. ఏదైనా ఒక సమస్య నుండి మీరు త్వరలో విముక్తి పొందబోతున్నారని ఇది సూచిస్తుంది.
2.ఆర్థిక లాభం..
జోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం, కలలో మూత్ర విసర్జన చేస్తూ కనిపించడం కొన్నిసార్లు ధన లాభానికి సంకేతం. మీపై ఉన్న అప్పుల భారం తగ్గడం లేదా అనుకోకుండా కొంత డబ్బు చేతికందడం లాంటివి జరగొచ్చు. కాబట్టి.. ఇలా కనిపించడం కూడా మీకు శుభ సూచికమే.
3.బహిరంగ ప్రదేశంలో మూత్ర విసర్జన..
ఒకవేళ మీరు అందరి ముందు మూత్ర విసర్జన చేస్తున్నట్లు కల వస్తే.. అది మీ గోప్యతకు సంబంధించిన ఆందోళనను సూచిస్తుంది. మీ వ్యక్తిగత విషయాలు ఇతరులకు తెలిసిపోతాయేమో అన్న భయం మీలో ఉందని అర్థం.
4. మూత్ర విసర్జన చేయలేకపోవడం
కలలో మీరు ప్రయత్నించినా మూత్ర విసర్జన కాకపోతే, జీవితంలో మీరు ఏదో ఒక విషయంలో మొండిగా ఉన్నారని లేదా మార్పును అంగీకరించలేకపోతున్నారని అర్థం. ఇది మీ పురోగతికి అడ్డంకిగా మారవచ్చు.
5. అనారోగ్య సూచన
కొన్నిసార్లు శరీరం ఇచ్చే సంకేతం కూడా కావచ్చు. మీ మూత్రాశయం నిండి ఉన్నప్పుడు లేదా కిడ్నీ సంబంధిత చిన్నపాటి ఇబ్బందులు ఉన్నప్పుడు మెదడు ఇలాంటి కలలను సృష్టిస్తుంది.
జ్యోతిష్య నిపుణుల సూచన:
స్వప్న శాస్త్రం ప్రకారం ఇలాంటి కలలు వచ్చినప్పుడు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఇది నెగటివ్ ఎనర్జీ మీ శరీరం లేదా మనస్సు నుండి బయటకు వెళ్ళిపోవడానికి చిహ్నం.
పరిహారం: ఒకవేళ ఇలాంటి కలలు మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడుతుంటే, నిద్రపోయే ముందు కాళ్లు, చేతులు కడుక్కుని, ఇష్టదైవాన్ని స్మరించుకోవడం మంచిది.
కలలో మూత్ర విసర్జన చేయడం అనేది మీ జీవితంలో ఒక "శుద్ధి ప్రక్రియ" (Cleansing Process) జరుగుతోందని చెప్పడానికి సంకేతం. పాత విషయాలను వదిలేసి, కొత్త జీవితాన్ని ప్రారంభించడానికి మీరు సిద్ధంగా ఉన్నారని ఇది చెబుతుంది.