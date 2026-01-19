Dream Meaning: భర్త మరో పెళ్లి చేసుకున్నట్లు కల వస్తే దాని అర్థం ఏంటో తెలుసా?
కలలో భర్త మరో పెళ్లి చేసుకున్నట్లు కనిపిస్తే.. అది నిజం కాదని తెలిసినా గుండె కొట్టుకునే వేగం మాత్రం తగ్గదు. ఇది కేవలం కలేనా? అన్న సందేహం కన్నా, ఇలా ఎందుకు కల వచ్చింది? అనే ప్రశ్నే మనసును ఎక్కువగా కలచివేస్తుంది. మరి ఆ కలకు అర్థం ఏంటో తెలుసుకుందామా.
భర్త మరో పెళ్లి చేసుకున్నట్లు కల వస్తే?
భర్త మరో పెళ్లి చేసుకున్నట్లు కల వచ్చిన వెంటనే మనసులో భయం, అనుమానం, బాధ, కొన్నిసార్లు కోపం కూడా కలగడం సహజం. కానీ స్వప్న శాస్త్రం ప్రకారం కలలు అనేవి భవిష్యత్తును నేరుగా చెప్పేవి కాదు, అవి మన అంతర్మనస్సులో దాగి ఉన్న భావాలు, ఆలోచనలు, భయాలు, ఆశలు కలిసిన ప్రతిబింబాలు. ముఖ్యంగా దాంపత్య జీవితానికి సంబంధించిన కలలు మన ఎమోషనల్ స్టేట్ను బలంగా ప్రతిఫలిస్తాయి. భర్త మరో పెళ్లి చేసుకున్నట్లు కల వస్తే నిజ జీవితంలో ఏం జరుగుతుందో ఇక్కడ చూద్దాం.
అసురక్షిత భావం
స్వప్న శాస్త్రం ప్రకారం ఈ కలకు అర్థం అసురక్షిత భావం కావొచ్చు. భర్తపై అనుమానం లేకపోయినా, “నేను అతనికి ఇప్పటికీ అంతే ముఖ్యమా?”, “నా స్థానం మారిపోతుందా?” అనే లోపలి భయాలు కల రూపంలో బయటపడతాయి. భర్త పనిలో బిజీగా ఉండటం, బాధ్యతలు పెరగడం, మాట్లాడే సమయం తగ్గడం వంటి సందర్భాల్లో ఈ కల ఎక్కువగా వస్తుందని స్వప్న శాస్త్రం చెబుతోంది.
కొత్త మార్పులకు సంకేతం
అంతేకాదు ఈ కల మార్పులకు కూడా సంకేతం కావొచ్చు. అంటే భర్త జీవితంలో కొత్త బాధ్యత, లేదా కొత్త దశ మొదలవుతుందని అర్థం. ఆ మార్పు మరో వివాహం కాదు. అది ఉద్యోగ మార్పు కావొచ్చు, ఆర్థిక బాధ్యత కావొచ్చు, లేదా కుటుంబంలో కొత్త పాత్ర కావొచ్చని స్వప్న శాస్త్రం చెబుతోంది.
ఈ ప్రశ్నలు మనసులో ఉన్నప్పుడు
భార్యగా, భాగస్వామిగా తాను సరిపోతున్నానా? తన విలువ ఏంటి? అనే ప్రశ్నలు మనసులో లోతుగా ఉన్నప్పుడు కూడా ఈ కల వస్తుందని స్వప్న శాస్త్రం చెబుతోంది. ముఖ్యంగా తాను ఎక్కువగా త్యాగం చేస్తున్నానని అనిపించినప్పుడు, తన భావాలకు గుర్తింపు లేదని అనిపించినప్పుడు ఈ కల మనసును కుదిపేస్తుంది. ఇక్కడ భర్త మరో పెళ్లి చేసుకున్నాడనే సన్నివేశం ఒక పోలిక మాత్రమేనని స్వప్న శాస్త్రం స్పష్టం చేస్తోంది.
బంధం మరింత బలపడే అవకాశం
జ్యోతిష్య పండితుల ప్రకారం కలలో దాంపత్యానికి నష్టం కనిపిస్తే, నిజ జీవితంలో దాంపత్య బంధం బలపడే అవకాశం ఉంది. అలాగే భర్త మరో పెళ్లి చేసుకున్నట్లు కల రావడం వల్ల భార్యలో ప్రేమ, అనుబంధం మరింత స్పష్టంగా బయటపడుతుందని, ఇద్దరి మధ్య కమ్యూనికేషన్ పెరిగే అవకాశం ఉందని పండితులు చెబుతున్నారు.
వ్యక్తిగత అనుభవాలతో..
సమాజంలో విన్న కథలు, వార్తలు, సినిమాలు, సీరియల్స్, ఇతరుల అనుభవాలు కూడా మనసులో ముద్రపడి, నిద్రలో కలగా మారతాయి. స్వప్న శాస్త్రం ప్రకారం, కల అనేది ఎప్పుడూ వ్యక్తిగత అనుభవాలతో ముడిపడి ఉంటుంది. భర్త మరో పెళ్లి చేసుకున్నట్లు కల రావడం అనేది అనుమానం పెట్టుకోవడానికి కాదు. మీ మనసును అర్థం చేసుకోవడానికి ఒక అవకాశం.