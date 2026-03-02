Holi 2026: హోలీ పండగ నుంచి ఈ 4 రాశులవారి జీవితం మారిపోవడం పక్కా.. అన్నీ శుభవార్తలే!
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం హోలీ పండుగ రోజున కొన్ని గ్రహాలు శుభ స్థానాల్లో ఉండనున్నాయి. రెండు శుభ యోగాలు ఏర్పడనున్నాయి. దానివల్ల కొన్ని రాశుల వారికి ప్రత్యేకంగా కలిసిరానుంది. ముఖ్యంగా డబ్బు, ప్రతిష్ఠ, కొత్త అవకాశాలు దక్కనున్నాయి. ఆ రాశులేవో చూడండి.
హోలీతో ఈ 4 రాశులవారికి అదృష్టం
హోలీ పండగ మార్చి 4వ తేదీన వస్తోంది. ఈ రోజున గ్రహాల స్థానాలు చాలా శుభప్రదంగా ఉండనున్నాయి. ముఖ్యంగా బుధుడు, సూర్యుడు కలిసి బుధాదిత్య రాజయోగం, శుక్రుడు, సూర్యుడు కలిసి శుక్ర ఆదిత్య రాజయోగం ఏర్పరచనున్నాయి. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ఈ యోగాలు ఏర్పడినప్పుడు బుద్ధి, ఆర్థిక లాభాలు, ప్రతిష్ఠ, సృజనాత్మకత, నాయకత్వ గుణాలు పెరుగుతాయి. హోలీ పండుగ రోజున ఈ రాజయోగాల ప్రభావం కొన్ని రాశుల వారికి ప్రత్యేకంగా మేలు చేస్తుందని జ్యోతిష్య పండితులు చెబుతున్నారు. ఏ రాశుల వారికి ఈ గ్రహస్థితులు అనుకూల ఫలితాలు ఇస్తాయో ఇక్కడ చూద్దాం.
మేష రాశి- ఆర్థిక లాభం
మేష రాశి వారికి ఈ రాజయోగాలు వృత్తి, వ్యాపార రంగాల్లో అభివృద్ధికి దారి తీస్తాయి. సూర్యుడు అధికారానికి, బుధుడు బుద్ధికి, శుక్రుడు సౌఖ్యానికి సూచికలు. ఈ మూడు గ్రహాల అనుకూల దృష్టి మేష రాశి వారికి నాయకత్వ అవకాశాలను తీసుకురావచ్చు. ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్, కొత్త బాధ్యతలు రావచ్చు. వ్యాపారంలో లాభాలు వస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి స్థిరంగా ఉంటుంది. కుటుంబంలో శాంతి, సఖ్యత పెరుగుతాయి. కొత్త ప్రాజెక్టులు ప్రారంభించేందుకు ఇది అనుకూల సమయం.
మిథున రాశి- మంచి గుర్తింపు
మిథున రాశి అధిపతి బుధుడు కావడం వల్ల బుధాదిత్య రాజయోగం వీరిపై ప్రత్యేక ప్రభావం చూపుతుంది. ఈ సమయంలో విద్య, కమ్యూనికేషన్, రచనా రంగాల్లో ఉన్నవారికి మంచి అవకాశాలు లభించవచ్చు. విదేశీ సంబంధాలు, కొత్త ఒప్పందాలు కుదిరే అవకాశముంది. ఆర్థికంగా అనుకోని లాభాలు రావచ్చు. శుక్ర ప్రభావంతో కళా, సృజనాత్మక రంగాల్లో ఉన్నవారికి గుర్తింపు పెరుగుతుంది. ఆత్మవిశ్వాసం, నిర్ణయాలు తీసుకునే సామర్థ్యం పెరుగుతుంది. కుటుంబ సభ్యుల మద్ధతు లభిస్తుంది.
సింహ రాశి- ఆస్తి, వాహన యోగం
సింహ రాశికి అధిపతి సూర్యుడు కాబట్టి ఈ రాజయోగాలు వీరికి మరింత శక్తిమంతంగా పని చేస్తాయని పండితులు చెబుతున్నారు. వృత్తి జీవితంలో ఉన్నత స్థానం, గౌరవం పెరుగుతాయి. ప్రభుత్వ సంబంధిత పనులు సానుకూలంగా సాగుతాయి. వ్యాపారంలో లాభాలు వస్తాయి. శుక్ర ఆదిత్య యోగం కారణంగా ఆస్తి, వాహనం కొనుగోలు చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఇంట్లో శుభకార్యాలు నిర్వహిస్తారు.
తుల రాశి- మానసిక ప్రశాంతత
తుల రాశి వారికి అధిపతి శుక్రుడు కావడం వల్ల శుక్ర ఆదిత్య రాజయోగం వీరికి అనుకూల ఫలితాలు ఇస్తుంది. ఆర్థికంగా పురోగతి, భాగస్వామ్య వ్యాపారాల్లో లాభాలు పొందే అవకాశం ఉంది. పెళ్లి కాని వారికి మంచి సంబంధాలు కుదురవచ్చు. కళా, ఫ్యాషన్, డిజైన్, మీడియా రంగాల్లో ఉన్నవారికి ఇది మంచి సమయం. బుధుడి ప్రభావంతో చర్చలు, ఒప్పందాలు విజయవంతం అవుతాయి. మానసిక ప్రశాంతత పెరుగుతుంది.