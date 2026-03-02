- Home
- March Born People: మార్చి నెలలో పుట్టిన వారిలో ఉండే స్పెషల్ క్వాలిటీస్ ఇదే, అందరికీ సాధ్యం కాదు..!
March Born People: మార్చి లో జన్మించిన వారిలో అందరికంటే భిన్నమైన లక్షణాలు ఉంటాయి. ఎంతమందిలో ఉన్నా తమదైన ప్రత్యేక గుర్తింపు ఏర్పరుచుకుంటారు. వారిలో ఉండే స్పెషల్ క్వాలిటీస్ ఏంటో చూద్దాం..
మీరు మార్చిలో పుట్టారా?
మనం పుట్టిన నెల ఆధారంగా ఒక వ్యక్తి వ్యక్తిత్వాన్ని కూడా తెలుసుకోవచ్చు.అంతేకాదు.. వారిలో ఉండే స్పెషల్ క్వాలిటీస్ కూడా తెలుసుకోవచ్చు. మరి.. మార్చి నెలలో పుట్టిన వారు ఎలా ఉంటారు..? ఇతరుల కంటే భిన్నంగా వారిలో ఎలాంటి లక్షణాలు ఉంటాయో తెలుసా?
చురుకుగా ఉంటారు..
జోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, మార్చి నెలలో జన్మించిన వారు సహజంగా చాలా తెలివిగా ఉంటారు. వీరికి ఇతరులను మోసం చేయడం రాదు. వీరి మానసికంగానూ, శారీరకంగానూ చాలా చురుకుగా ఉంటారు. ఎక్కువగా.. ఈ నెలలో జన్మించిన వారు సన్నగా ఉంటారు.
తొందరగా నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు...
మార్చి నెలలో జన్మించిన వారు చాలా తొందరగా నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. అంతేకాదు.. ఈ నెలలో పుట్టిన వారు చాలా ధైర్యంగా ఉంటారు. అవకాశం వచ్చిన వెంటనే.. దానిని వినియోగించుకొని ఉన్నత స్థాయికి వెళ్లగలరు. అంతేకాదు.. ఈ నెలలో జన్మించిన వారు అద్భుతమైన సృజనాత్మకతను కలిగి ఉంటారు. చాలా డీప్ గా ఆలోచిస్తారు. ఇతరుల కంటే భిన్నంగా ఆలోచిస్తారు.
సొంత గుర్తింపు...
మార్చిలో జన్మించిన అమ్మాయిలు, అబ్బాయిలలో ఉండే ప్రత్యేక లక్షణం ఏమిటంటే.. వీరు ఇతరుల కంటే భిన్నంగా ఉంటారు. ఎంత మందిలో ఉన్నా స్పెషల్ గా కనిపించగలరు. వీరు తమకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు సంపాదించుకుంటారు. వీరిని అందరూ ఇష్టపడతారు. వీరిలో ఎన్ని స్పెషల్ క్వాలిటీస్ ఉన్నా కూడా.. పొగరు తలకు ఎక్కించరు. చాలా మర్యాదగా, స్నేహ పూర్వకంగా ఉంటారు.
గొప్ప స్నేహితులు...
మార్చిలో జన్మించిన వారు స్నేహాలు, సంబంధాలను కొనసాగించడంలో రాణిస్తారు. ఎవరైనా వారిని మోసం చేస్తే మాత్రం వీరికి చాలా కోపం వస్తుంది. అంతేకాదు.. వీరిని మోసం చేయడం చాలా కష్టం. వీరికి తెలివితేటలు కూడా చాలా ఎక్కువ. ఎదుటివారిని చూసి, వారు ఎలాంటి వారూ పసిగట్టగలరు. వీరు తమ జీవితంలోకి వచ్చే వ్యక్తి ప్రతి వియంలోనూ చాలా అండగా ఉంటారు.