Venus Jupiter Blessings: గురు శుక్రుల కరుణతో ఈ రాశులవారి కుటుంబంలో సిరిసంపదల వర్షం
Venus Jupiter Blessings: జ్యోతిషంలో గురుడు, బుధుడు, శుక్రుడు శుభ గ్రహాలుగా చెప్పుకుంటారు. ఈ గ్రహాలు మంచి స్థానాల్లో ఉంటే ఆ వ్యక్తి ఎంతో ఆనందంగా ఉంటాడు. అతని కుటుంబం కూడా పచ్చతోరణంలా కళకళలాడుతుంది. కొన్ని రాశులవారికి అలాంటి జీవితమే రాబోతోంది.
వృషభ రాశి
వృషభ రాశి వారికి గురుడు, శుక్రుడు, బుధుడు వంటి శుభ గ్రహాలు అనుకూలంగా ఉంటాయి. దీనివల్ల కుటుంబ సమస్యలు చాలా సులువుగా పరిష్కారమవుతాయి. ఈ రాశివారి కుటుంబంలో సంతోషం పెరుగుతుంది. వీరి వైవాహిక జీవితంలో ఉన్న సమస్యలు అన్నీ తొలగిపోతాయి. విడాకుల వరకు వెళ్లిన భార్యభర్తలు సైతం మళ్లీ కలిసిపోతారు. గురు సంచారం వల్ల ఈ రాశివారికి ఆదాయం పెరుగుతుంది.
మిథున రాశి
మిథున రాశి వారి అధిపతి గురుడు. వీరి భాగ్యస్థానంలో బుధుడు, పదో ఇంట్లో ఉచ్ఛస్థితిలో శుక్రుడు ఉండటం వల్ల కుటుంబ వ్యవహారాలు చక్కగా మారుతాయి. కుటుంబ, వైవాహిక సమస్యలన్నీ తగ్గుతాయి. ఇంట్లో శుభకార్యాలు జరిగే అవకాశం ఉంది. పెద్దల జోక్యంతో ఎలాంటి కుటుంబ సమస్యలైనా పరిష్కారమై, జీవితం మెరుగుపడుతుంది. కుటుంబ సభ్యుల్లో ఒకరు ఉన్నత పదవులు పొందుతారు.
కన్యా రాశి
కన్యారాశి వారికి ఏడో ఇంట్లో శుక్రుడి సంచారం, పదో ఇంట్లో గురుడు ఉండటంతో వీరు చాలా ఆనందంగా ఉంటారు. కుటుంబానికి అవసరమైన అన్ని సౌకర్యాలు సమకూర్చుకుంటారు. విహారయాత్రలు, తీర్థయాత్రలు చేసే అవకాశం ఉంది. వైవాహిక జీవితంలో ప్రేమ, అనురాగాలు ఊహించిన దానికంటే ఎక్కువగా పెరుగుతాయి. కుటుంబం ఆర్థికంగా బలపడుతుంది.
తులా రాశి
తులా రాశి అధిపతి, సంపదకు కారకుడైన శుక్రుడు. అతడు ఉచ్ఛస్థితిలో ఉండటం వల్ల.. భాగ్యస్థానంలో గురు సంచారం వల్ల కుటుంబ జీవితం ఉన్నతంగా ఉంటుంది. ఐదో ఇంట్లో బుధాదిత్య యోగం ఏర్పడటంతో కుటుంబంలోని సమస్యలు సులభంగా పరిష్కారమవుతాయి. జీవిత భాగస్వామితో అనుబంధం పెరుగుతుంది. పిల్లలు చదువులో రాణించి అద్భుతమైన ఫలితాలు సాధిస్తారు. ఇల్లు, వాహన సౌకర్యాలు కలుగుతాయి. ఆదాయం పెరుగుతుంది.
ధనుస్సు రాశి
ధనుస్సు రాశి వారి నాలుగో ఇంట్లో శుక్రుడు ఉచ్ఛస్థితిలో ఉంటాడు. ఏడో ఇంట్లో గురు సంచారం, మూడో ఇంట్లో బుధాదిత్య యోగం ఏర్పడటం వల్ల కుటుంబంలో గరిష్ట సంతోషాన్ని పొందుతారు. ఈ రాశి వారికి మంచి ధన యోగాలు కలుగుతాయి. ఇంట్లో ఒకటి రెండు శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. కుటుంబ వృద్ధి, సంతానం, సంపద పెరిగేందుకు మంచి అవకాశం ఉంది. పిల్లలు ఉన్నతంగా ఎదుగుతారు.
మకర రాశి
మకర రాశి వారికి మూడో ఇంట్లో శుక్రుడు ఉచ్ఛస్థితిలో ఉంటాడు. ఇక కుటుంబ స్థానంలో గురు దృష్టిలో బుధుడు ఉండటం వల్ల కుటుంబ జీవితంలో శాంతి నెలకొంటుంది. జీవిత భాగస్వామికి వృత్తి, ఉద్యోగాల్లో స్థిరత్వం, ఆదాయం పెరగడం వంటి శుభ పరిణామాలుంటాయి. కుటుంబ సభ్యులు మంచి విజయాలు సాధిస్తారు. కుటుంబంతో కలిసి విహారయాత్రకు వెళ్లే అవకాశం ఉంది. వైవాహిక జీవితంలో అన్యోన్యత పెరుగుతుంది.