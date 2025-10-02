- Home
Hanuman Chalisa: హనుమాన్ చాలీసా పఠనం ద్వారా శక్తి, భక్తి, జ్ఞానం కలుగుతాయని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి. హనుమాన్ చాలీసాలో మొత్తం 40 చౌపాయిలు ఉన్నాయి. ఒక్కో చౌపాయికి ఒక్కో అర్థం ఉంది. అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
కోరికలు నెరవేరడానికి
చౌపాయి – “ఔర మనోరథ్ జో కోయి లావై, సోయి అమిత జీవన్ ఫల్ పావై”
అర్థం – ఎవరు ఏ కోరికతో హనుమంతుడిని ప్రార్థిస్తారో, వారికి ఆ కోరిక తప్పకుండా నెరవేరుతుంది. అది జీవితాంతం నిలిచే ఫలితాన్ని ఇస్తుంది.
పనుల్లో అడ్డంకులు తొలగేందుకు
చౌపాయి – “భీమ్ రూప ధరి అసుర సంహారే, రామచంద్ర కే కాజ సవారే”
అర్థం – హనుమంతుడు భీమ్ రూపాన్ని ధరించి రాక్షసులను సంహరించారు. అలా శ్రీరాముడి పనులను సఫలీకృతం చేశారు. ఈ చౌపాయి జపం ద్వారా మన పనుల్లోని అడ్డంకులు తొలగిపోతాయి.
భయాన్ని తొలగించడానికి
చౌపాయి – “భూత్ పిశాచ నికట్ నహి ఆవై, మహాబీర్ జబ్ నామ్ సునావై”
అర్థం – హనుమంతుని పేరు వినగానే భూతాలు, పిశాచాలు దగ్గరకి రావు. ఆయన పేరులోనే అపార శక్తి ఉంది. ఈ చౌపాయి పఠనం ద్వారా భయం దూరమవుతుంది.
విద్యార్థులకు జ్ఞానం కలిగేందుకు
చౌపాయి – “బల్ బుద్ధి బిద్యా దేహు మోహి, హరహు కలేస బికార”
అర్థం – హనుమంతుడు శక్తి, బుద్ధి, విద్య ప్రసాదించి అన్ని కష్టాలు తొలగిస్తాడు. ఈ చౌపాయి విద్యార్థులకు విశేష ఫలితాలు ఇస్తుంది.
రోగాలు, బాధలు దూరం కావడానికి
చౌపాయి – “నాసై రోగ హరే సబు పీరా, జపత్ నిరంతర హనుమత్ వీరా”
అర్థం – హనుమంతుని నామస్మరణ చేయడం ద్వారా అన్ని రకాల రోగాలు, బాధలు తొలగిపోతాయి. ఈ చౌపాయి నిరంతరం జపిస్తే ఆరోగ్యం, ఉల్లాసం లభిస్తాయి.