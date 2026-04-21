Gajalakshmi Yoga: జూన్ తర్వాత ఈ రాశులకు గజలక్ష్మీ రాజయోగం.. సంపద రెట్టింపు..!
Gajalakshmi Yoga: జూన్ నెల ప్రారంభంలో గురు, శుక్ర గ్రహాల కలయిక కారణంగా గజలక్ష్మీ రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. దీని కారణంగా కొన్ని రాశుల వారికి సంపద రెట్టింపు అవుతుంది.
గజలక్ష్మీ రాజయోగం..
జోతిష్యశాస్త్రంలో గురు గ్రహాన్ని దేవతల గురువుగా భావిస్తారు. ఈ గురు గ్రహం ప్రస్తుతం మిథున రాశిలో సంచరిస్తోంది. జూన్ 2 ఈ గురు గ్రహం వృశ్చిక రాశిలోకి అడుగుపెడుతుంది. ఇక శుక్ర గ్రహం కూడా జూన్ 9న వృశ్చిక రాశిలోకి అడుగుపెడతారు. ఈ రెండు గ్రహాల కలయిక కారణంగా గజలక్ష్మీ యోగం ఏర్పడతుంది. జులై 5 వరకు ఈ రెండు గ్రహాలు వృశ్చిక రాశిలోనే ఉంటాయి. దీని కారణంగా కొన్ని రాశుల వారి సంపద పెరుగుతుంది. జీవితంలో విజయం సాధిస్తారు. ఆదాయం రెట్టింపు అవుతుంది. మరి, ఆ రాశులేంటో చూద్దాం...
మిథున రాశి...
గజలక్ష్మీ రాజయోగం మిథున రాశివారికి చాలా అనుకూలంగా మారనుంది.మహాలక్ష్మీ యోగం మిథున రాశి వారికి అపారమైన అభివృద్ధిని ఇస్తుంది. జూన్ 9న గురు శుక్ర గ్రహాల కలయిక మీ జీవితంలో అదృష్ట ద్వారాలను తెరుస్తుంది. ఈ యోగంతో మీ జీవితంలో శాంతి, సంతోషం పెరుగుతాయి. చాలా కాలంగా మీ మనసులో ఉన్న గందరగోళాలు ఇప్పుడు తీరిపోతాయి. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారు తమ కెరీర్ లో గొప్ప పురోగతి సాధిస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది.
సింహ రాశి..
మహాలక్ష్మీ యోగం సింహ రాశివారి జీవితం స్వర్ణమయం చేయనుంది. జీవితం ఆనందంగా మారుతుంది. అందరూ మీ మాట వినడం మొదలుపెడతారు. ఉద్యోగం చేసేవారికి ప్రమోషన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది.ఎందులో అయినా విజయం పొందుతారు. గతంలో ఉన్న సవాళ్లు, అడ్డంకులు తొలగిపోతాయి. సింహ రాశివారికి కొత్త అవకాశాలు వెతుక్కుంటూ వస్తాయి.
ధనుస్సు రాశి...
ధనుస్సు రాశి శుభ స్థానంలో గజలక్ష్మి రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. దీనివల్ల విదేశీ ప్రయాణ అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఆధ్యాత్మికతపై ఆసక్తి పెరుగుతుంది. మీరు తీర్థయాత్రలు చేస్తారు. ఉద్యోగార్థులకు మంచి జీతంతో ఉద్యోగం లభిస్తుంది. ఇంట్లో సంతోషం, శుభకార్యాలు పెరుగుతాయి. ఈ సమయంలో శుక్రుని అనుగ్రహం వల్ల ఆరోగ్య సమస్యలు తొలగిపోయి ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. విద్యార్థులకు ఈ కాలం చాలా అనుకూలమైనది. పోటీ పరీక్షలలో మీరు ఊహించని మార్కులు సాధిస్తారు. కొత్త ఇల్లు, వాహనం కొనుగోలు చేసే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. ఉద్యోగస్తులకు ఈ కాలం చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. మీరు పనిలో విజయం సాధిస్తారు. కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. వ్యాపారవేత్తలకు మంచి లాభాలు వస్తాయి. రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో ఉన్నవారికి రెట్టింపు లాభాలు ఉంటాయి.
వృషభ రాశి
ఈ రాజయోగం వృషభ రాశి వారికి వరంగా మీరు మారుతుంది గతంలో పెట్టిన పెట్టుబడులు ఇప్పుడు మీకు మంచి రాబడిని ఇస్తాయి. మీరు ఉద్యోగం చేస్తుంటే, మీ సహోద్యోగులు, పై అధికారులు మిమ్మల్ని అభినందించవచ్చు. గురు గ్రహ అనుగ్రహం వల్ల మీకు జీతం పెరుగుదల లేదా పదోన్నతి లభించే అవకాశం కూడా ఉంది. మీ పెండింగ్లో ఉన్న పనులన్నీ త్వరలో పూర్తవుతాయి. అలాగే, శుక్రుని ప్రభావం వల్ల, మిమ్మల్ని చాలా కాలంగా వేధిస్తున్న కుటుంబ సమస్యలు లేదా ఆరోగ్య సమస్యలు ఈ కాలంలో ముగుస్తాయి. పనిలో కుటుంబ సభ్యులు మీకు పూర్తి మద్దతు ఇస్తారు. ఇది మీ వ్యక్తిగత జీవితంలో ఆనందాన్ని, శాంతిని తెస్తుంది. వ్యాపారంలో ఉన్నవారికి, ఈ మహాలక్ష్మి యోగం లాభదాయకమైన అవకాశాలను అందిస్తుంది.
కన్యారాశి
కన్యారాశి 11వ ఇంట్లో గురు-శుక్ర సంయోగం గజలక్ష్మి రాజయోగాన్ని సృష్టిస్తుంది. ఇది మీ అదృష్టాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది. మీరు సుదూర ప్రయాణాలు చేస్తారు. ఈ ప్రయాణాలు మంచి ఆర్థిక లాభాలను తెస్తాయి. పనిలో అదృష్టం తోడుగా ఉండటంతో, మీరు మీ లక్ష్యాలను సాధిస్తారు. కొంతమందికి పదోన్నతి , జీతం పెరుగుదల అవకాశం కూడా ఉంటుంది. వ్యాపారవేత్తలకు ఊహించని లాభాలను తెచ్చిపెట్టే కొత్త కాంట్రాక్టులు లభిస్తాయి. ప్రేమ, వైవాహిక జీవితం మధురంగా ఉంటుంది. విద్యార్థులు తమ చదువులో విజయం సాధిస్తారు. అనేక మార్గాల ద్వారా డబ్బు సమకూరవచ్చు. ఆదాయంలో ఊహించని పెరుగుదల ఉండే అవకాశం ఉంది.