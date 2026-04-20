Shani Mahardasha: మొదలైన శని మహర్దశ.. 19ఏళ్ల పాటు ఈ రాశులకు తిరుగులేదు..!
Shani Mahardasha: మనం చేసే కర్మకు తగిన ఫలితాలను ఇచ్చేవాడే శని దేవుడు. ఈ శని మహర్దశ మొదలైంది. 19 ఏళ్ల పాటు సాగే ఈ దశలో కొన్ని రాశుల వారికి అద్భుత ప్రయోజనాలు కలగనున్నాయి.
జోతిష్యశాస్త్రంలో శనిని న్యాయాధిపతిగా పరిగణిస్తారు. ఒక వ్యక్తి తాను చేసిన క్రమానుసారం ఫలితాలను పొందే కాలమే ఈ శని మహర్దశ, ఇది 19ఏళ్లపాటు కొనసాగుతుంది. ఈ సుదీర్ఘ కాలంలో శని దేవుడు మనిషికి క్రమశిక్షణ, సహనం, జీవిత సత్యాలను నేర్పిస్తాడు. మరి.. ఈ శని మహర్దశ ఈ సారి ఏ రాశులకు ప్రయోజనాలు కలిగించనున్నాడో..? ఏ రాశులకు సమస్యలు తేనున్నాడో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
శని మహర్దశ కలిసొచ్చే రాశులు...
శని గ్రహం కొన్ని రాశులకు అధిపతి. మరి కొన్ని రాశులలో ఉచ్చ స్థితిలో ఉండటం వల్ల ఈ 19 ఏళ్లు ఆ రాశులకు రాజయోగం కలగనుంది.ఆ రాశులు ఇవే...
1.తుల రాశి...
శని తుల రాశిలో ఉచ్చ స్థితిలో ఉన్నాడు. కాబట్టి, తుల రాశివారికి ఈ దశలో విపరీతమైన కీర్తి ప్రతిష్ఠలు, సామాజిక గౌరవం, అపారమైన విజయం లభిస్తాయి. వీరు డబ్బు విషయంలో తీసుకునే నిర్ణయాలన్నీ అద్భుతంగా కలిసొస్తాయి. వ్యాపారాల్లో మంచి లాభాలు పొందుతారు.
మకర రాశి...
మకర రాశికి శని అధిపతి. కాబట్టి.. ఈ రాశి వారికి శని ఆశీస్సులు ఎప్పుడూ పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఈ మహర్దశ వేళ ఈ రాశివారికి చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. కెరీర్ లో అద్భుతమైన పురోగతి ఉంటుంది. జీవితంలో స్థిరత్వం లభిస్తుంది. ఈ రాశివారు పడిన కష్టానికి ప్రతి ఫలం లభిస్తుంది.
కుంభ రాశి...
కుంభ రాశికి కూడా శని అధిపతి. ఈ సమయంలో ఈ రాశివారి జీవితంలోనూ అద్భుతాలు జరగనున్నాయి. ముఖ్యంగా కెరీర్ లో మంచి పురోగతి సాధిస్తారు. ఉద్యోగ, వ్యాపారాల్లో మంచి లాభాలు పొందుతారు.
కష్టాలు ఎదుర్కునే రాశులు ఇవే...
శని గ్రహానికి కొన్ని రాశుల అధిపతులతో శత్రుత్వం ఉండటం వల్ల వారికి ఈ కాలం కొంత కష్టతరంగా ఉంటుంది.
మేష రాశి (Aries): శని మేష రాశిలో నీచ స్థితికి చేరుకుంటాడు. కాబట్టి వీరు మానసిక ఒత్తిడి, పనుల్లో జాప్యం , ఆర్థిక ఒడిదుడుకులను ఎదుర్కోవాల్సి రావచ్చు.
కర్కాటక రాశి (Cancer) & సింహ రాశి (Leo): ఈ రాశుల అధిపతులైన చంద్రుడు, సూర్యుడితో శనికి పడదు. కాబట్టి వీరికి కుటుంబంలో గొడవలు, సంబంధాలలో ఉద్రిక్తతలు , అనవసరపు నిందలు పడే అవకాశం ఉంది.
శని దుష్ప్రభావాలు తగ్గాలంటే ఇవి పరిహారాలు ఫాలో అయితే చాలు...
శని దుష్ప్రభావాలు తగ్గించుకోవడానికి కొన్ని పరిహారాలు ఫాలో అవ్వాలి. ముఖ్యంగా శనివార నియమాలను ఫాలో అవ్వాలి. అంటే.. ఆ రోజు ఉపవాసం ఉండటం, శనీశ్వరుడికి తైలాభిషేకం చేయడం లాంటివి చేస్తే మంచి జరుగుతుంది. శని ఆశీస్సులు పొందడానికి హనుమాన్ చాలీసా పఠించాలి. నల్ల నువ్వులు, నల్లని దుస్తులు, ఇనుప వస్తువులు దానం చేయాలి.