Jupiter Moon Conjunction: శ్రీరామ నవమి నాటికి ఈ మూడు రాశుల తలరాత మారడం ఖాయం
Jupiter Transit: జోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం మార్చి 26న చంద్రుడు, గురు గ్రహాల కలయిక ఏర్పడనుంది.ఈ రెండు గ్రహాల కలయికతో గజకేసరి యోగం ఏర్పడుతుంది. ఇది మూడు రాశులకు అద్భుతమైన ప్రయోజనాలను మోసుకురానుంది. మరి, ఆ రాశులేంటో చూద్దాం..
1.మిథున రాశి..
మిథున రాశి జాతకంలో గురు, చంద్ర గ్రహాల కలయిక ఈ రాశి లగ్న స్థానంలో ఏర్పడుతుంది.కాబట్టి.. ఈ గజకేసరి యోగం ఈ రాశివారికి చాలా అనుకూలంగా మారే అవకాశం ఉంది. ఈ సమయంలో ఈ రాశివారి వ్యక్తిత్వాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది. ఆత్మవిశ్వాసం మరింత పెరుగుతుంది. ఏ విషయంలో అయినా నిర్ణయం తీసుకోగల సామర్థ్యం పెరుగుతుంది. మీరు చాలా కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న డబ్బు మీ చేతికి అందుతుంది. వ్యాపారాల్లోనూ ఊహించని లాభాలు అందుకుంటారు. పూర్వీకుల ఆస్తి మీ సొంతం అవుతుంది. మీ మనస్సు ఆధ్యాత్మికత , దైవభక్తి వైపు మళ్లుతుంది. శుభవార్తలు వింటారు. విద్య, పరిపాలన రంగంలో ఉన్న వారు ఎక్కువ విజయాలను అందుకుంటారు.
2.సింహ రాశి..
సింహ రాశిలో జన్మించిన వారికి, గురు-చంద్రుల కలయిక వల్ల ఏర్పడే 'గజకేసరి రాజయోగం' అనేక విధాలుగా కొత్త మార్పులను తీసుకువస్తుంది. ఈ రాజయోగం మీ జాతకంలో ఆరవ స్థానంలో ఏర్పడుతోంది. ఈ స్థానం సేవ, ఉద్యోగం, శత్రువులు, ఆరోగ్యం వంటి విషయాలకు సంబంధించినదిగా పరిగణిస్తారు. ఫలితంగా, ఉద్యోగం చేస్తున్నవారు ప్రత్యేక ప్రయోజనాలను పొందే అవకాశం ఉంది. కొత్త ఉద్యోగ అవకాశాలు లభించవచ్చు లేదా కార్యాలయంలో సానుకూల మార్పులు సంభవించవచ్చు. దీర్ఘకాలంగా వేధిస్తున్న ఏదైనా సమస్య నుండి ఉపశమనం పొందే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి.ఈ సమయం ఆరోగ్య పరంగా కూడా అనుకూలంగా ఉంటుంది. దీర్ఘకాలిక వ్యాధులలో క్రమంగా మెరుగుదల కనిపించే అవకాశం ఉంది. ఆర్థిక పరిస్థితి బలంగా ఉండే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. మానసిక ప్రశాంతత లభించే అవకాశం ఉంది.
కన్య రాశి..
గురు గ్రహం ద్వారా ఏర్పడే 'గజకేసరి రాజయోగం' కన్యా రాశిలో జన్మించిన వారికి అపారమైన ప్రయోజనాలను చేకూర్చగలదు. గురు-చంద్రుల కలయిక మీ జాతకంలో ఐదవ స్థానంలో ఏర్పడుతోంది. ఈ స్థానం మేధస్సు, విద్య, సంతానం, ప్రేమ , పెట్టుబడులకు సంబంధించినదిగా పరిగణిస్తారు. ఫలితంగా, ఈ రాశిలో జన్మించిన వారి ఆర్థిక పరిస్థితిలో వేగవంతమైన మెరుగుదల కనిపిస్తుంది. దీర్ఘకాలంగా జరుగుతున్న అనవసరపు ఖర్చులు తగ్గుతాయి. మీరు ధనాన్ని పొదుపు చేయగలుగుతారు. ఆదాయ వనరులు పెరుగుతాయి.
ముఖ్యంగా... ఈ సమయం విద్యార్థులకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉన్నత విద్యను అభ్యసించాలన్న మీ కల నెరవేరవచ్చు. పోటీ పరీక్షలలో విజయం చేకూరుతుంది. అంతేకాకుండా, ఆధ్యాత్మికత పట్ల మీ ఆసక్తి పెరుగుతుంది. ఆర్థిక సమస్యలన్నీ తగ్గిపోతాయి.