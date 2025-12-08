- Home
Dream Meaning: ప్రతీ రోజూ కలలు రావడం సర్వసాధారణం. అయితే ప్రతీ కలకు ఒక అర్థం ఉంటుందని జ్యోతిష్య పండితులు చెబుతుంటారు. ముఖ్యంగా కలలో కొన్ని రకాల వస్తువులు కనిపిస్తే. శనిదేవుడి ఆశీస్సులు మనపై ఉన్నట్లే అని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి.
కలలో శనిదేవుడు లేదా శని ఆలయం కనిపిస్తే
స్వప్న శాస్త్రం ప్రకారం కలలో శనిదేవుడు లేదా శని దేవాలయం కనిపించడం చాలా మంచి సూచన. ఇది మీ జీవితంలోని ఆటంకాలు తొలగి, కొత్త అవకాశాలు తెరుచుకునే సంకేతం. త్వరలోనే శనిదేవుడు మీపై కరుణ చూపించి, మీ పురోగతికి మార్గం సుగమం చేస్తారని అర్థం.
కలలో నువ్వుల నూనె కనిపిస్తే
నువ్వుల నూనెకు శనిదేవునితో సంబంధం ఉంటుంది. కలలో ఇది కనిపించడం ధనం, శక్తి, శుభ శక్తుల ప్రవాహానికి సంకేతం. అయితే మీరు అదే నూనెను మీకు రాస్తున్నట్లు కలలో కనిపిస్తే, అది జాగ్రత్తగా ఉండాలి అని తెలియజేసే హెచ్చరిక.
కలలో శివలింగం దర్శనమిస్తే
శివలింగం చూడడం అత్యంత శుభం. శనిదేవుడు భగవాన్ శివుని గురువుగా భావిస్తారు. అందుకే ఈ కల శనిదేవుని అనుగ్రహం త్వరలో మీపై ఉండబోతుందనే దానికి సూచన. ఇది ఆరోగ్యం మెరుగుపడటం, డబ్బు పెరగడం, మనసులో శాంతి కలగడం వంటి మంచి ఫలితాలకు సూచనగా చెబుతారు.
కలలో నల్ల కుక్క కనిపిస్తే
స్వప్న శాస్త్రం ప్రకారం నల్ల కుక్క కూడా శనిదేవుని ప్రతీక. కాబట్టి కలలో నల్ల కుక్క కనిపించడం శుభం. మీరు దాన్ని ఆటపట్టించడం లేదా దానికి ఆహారం పెడుతున్నట్లుగా కనిపిస్తే, అది ఇంకా మంచి సంకేతం. శనిదేవుడు మీకు పూర్తిగా అనుకూలంగా ఉన్నారని అర్థం.
కలలో శనిదేవుడు ఆశీర్వదిస్తే
చాలామంది శనిదేవుడిని కఠిన దేవుడిగా భావించి కలలో వస్తే భయపడతారు. అయితే శనిదేవుడు కలలో మీకు ఆశీర్వాదం ఇస్తూ కనిపిస్తే, అది జీవితంలో విజయాలు, ధైర్యం, మంచి ఫలితాలు, సానుకూల శక్తులు పెరుగుతాయని తెలియజేసే అత్యంత శుభ సూచనం.