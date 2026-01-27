Dream Astrology: కలలో పూలు, పండ్లు కనిపిస్తే అర్థం ఏంటి? నిజ జీవితంలో ఏం జరుగుతుంది?
కలలో మనకు రకరకాల వస్తువులు, ప్రదేశాలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. అయితే ఒక్కో కలకు ఒక్కో అర్థం ఉంటుందని స్వప్న శాస్త్రం చెబుతోంది. కలలో పూలు, పండ్లు కనిపిస్తే, శుభమా? లేక ఏదైనా చెడు జరగబోతోందా?” అనే సందేహం చాలామందిలో ఉంటుంది. క్లియర్ చేసుకుందాం పదండి.
Dream Astrology
హిందూ సంప్రదాయంలో కలలను శుభ, అశుభ ఫలితాల సూచనలుగా భావిస్తారు. ముఖ్యంగా కలలో పూలు, పండ్లు కనిపించడం చాలా మందిని ఆలోచనలో పడేస్తుంది. స్వప్న శాస్త్రం ప్రకారం ప్రకృతి సంబంధిత దృశ్యాలు మన జీవితంలో మార్పులను, అభివృద్ధిని, ఆనందాన్ని లేదా హెచ్చరికలను సూచిస్తాయి.
కలలో పూలు కనిపిస్తే ఏమవుతుంది?
స్వప్న శాస్త్రం ప్రకారం.. కలలో పూలు కనిపించడం సాధారణంగా శుభ సూచికంగా భావిస్తారు. పూలు సౌందర్యం, పవిత్రత, ప్రేమ, ఆనందానికి ప్రతీకలు. కలలో తాజా పూలు కనిపిస్తే అది మన జీవితంలో శుభవార్తలు, సంతోషకరమైన మార్పులు, కొత్త అవకాశాలు రాబోతున్నాయనే సంకేతం. ముఖ్యంగా తెల్ల పూలు కనిపిస్తే మనస్సుకు శాంతి, ఆధ్యాత్మిక పురోగతి కలుగుతుంది.
ఎర్ర పూలు ప్రేమ, ఆకర్షణ, దాంపత్య జీవితంలో ఆనందాన్ని సూచిస్తే, పసుపు పూలు జ్ఞానం, విద్య, గౌరవాన్ని సూచిస్తాయి. అయితే కలలో వాడిపోయిన లేదా రాలిపోయిన పూలు కనిపిస్తే అది నిరాశ, అవకాశాలు చేజారిపోవడం లేదా భావోద్వేగ గందరగోళానికి సూచన అని స్వప్న శాస్త్రం చెబుతోంది.
కలలో పండ్లు కనిపిస్తే ఏమవుతుంది?
కలలో పండ్లు కనిపించడం కూడా శుభ ఫలితాలకే సంకేతమని స్వప్న శాస్త్రం చెబుతోంది. పండ్లు.. ఫలితం, సంపాదన, కష్టానికి లభించే ప్రతిఫలం అనే అర్థాలను కలిగి ఉంటాయి. కలలో పండిన పండ్లు కనిపిస్తే మన శ్రమకు తగిన ఫలితం త్వరలో లభిస్తుందని అర్థం. అరటిపండ్లు కలలో కనిపిస్తే శుభకార్యాలు, పెళ్లి సంబంధాలు లేదా కుటుంబంలో శుభవార్తలు వినే అవకాశం ఉందని సూచన. మామిడి పండ్లు.. ఆనందం, ఐశ్వర్యం, కొత్త సంబంధాలను సూచిస్తే, ద్రాక్ష పండ్లు సుఖసంతోషాలు, ఆర్థిక లాభాలకు సంకేతం.
చేదు పండ్లు తినడం కనిపిస్తే..
కలలో పండ్లు పచ్చిగా ఉండడం లేదా పాడైపోవడం కనిపిస్తే అది తొందరపాటు నిర్ణయాలు, ఆశించిన ఫలితాలు ఆలస్యం కావడాన్ని సూచిస్తుంది. కలలో చేదు పండ్లు తినడం కనిపిస్తే జీవితంలో కొన్ని కఠినమైన అనుభవాలు ఎదురుకావచ్చు. అలాగే కలలో పండ్లు నేలపై పడిపోవడం కనిపిస్తే అవకాశాలను సరిగా వినియోగించుకోకపోవడం వల్ల నష్టం కలగవచ్చని సూచన.
ఆత్మపరిశీలనకు..
కలను అర్థం చేసుకోవాలంటే కేవలం దృశ్యాలే కాకుండా కల చూసిన సమయంలో మన మనస్థితి, జీవన పరిస్థితులను కూడా పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని జ్యోతిష్య పండితులు చెబుతున్నారు. కలలను ఆత్మపరిశీలనకు ఒక సూచనగా చూడాలని వివరిస్తున్నారు.