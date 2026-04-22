Tulsi Plant: ఇంట్లో తులసి మొక్క ఉందా? పక్కన ఈ మొక్కలు ఉంటే మీకే నష్టం..!
Tulsi Plant: మీ ఇంట్లో తులసి మొక్క ఉందా? రోజూ భక్తితో పూజలు చేస్తున్నారా? అయితే.. ఈ తులసి మొక్క పక్కన కొన్ని రకాల మొక్కలు పెంచకూడదని మీకు తెలుసా? కొన్ని మొక్కల కారణంగా ఇంట్లో సమస్యలు పెరిగే ప్రమాదం ఉంది..
హిందూ మతంలో తులసి మొక్కను చాలా పవిత్రమైనదిగా పరిగణిస్తారు. ఈ మొక్క లక్ష్మీ దేవికి ప్రతీక మాత్రమే కాదు, పాజిటివ్ ఎనర్జీకి మారుపేరు.దాదాపు ప్రతి ఒక్కరూ తమ ఇంటి ఆవరణలో తులసి మొక్కను పెంచుతూ ఉంటారు. తులసి మాత ఎక్కడ ఉంటుందో.. అక్కడ విష్ణుమూర్తి కొలువై ఉంటాడు. తులసి లేకుండా.. ఏ మతపరమైన కార్యక్రమం అసంపూర్ణంగా పరిగణిస్తారు.
వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం, ప్రతి ఉదయం, సాయంత్రం తులసి మొక్క ఎదురుగా దీపం వెలిగించడం, నీటిని సమర్పించడం, ప్రదక్షిణ చేయడం శుభ ఫలితాలను ఇస్తుంది. అయితే.. చాలా మంది పొరపాటున తులసి మొక్క దగ్గరలో ఇతర మొక్కలను కూడా నాటుతూ ఉంటారు. దీని వల్ల ఆ మొక్క పవిత్రత తగ్గుతుంది. మరి, వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం ఎలాంటి మొక్కలను తులసి మొక్కకు దూరంగా ఉంచాలో తెలుసా? వేటి కారణంగా ఇంట్లో సమస్యలు వస్తాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం...
1.కాక్టస్..
కాక్టస్ మొక్క చూడటానికి చాలా అందంగా కనిపిస్తాయి.కానీ, ఈ మొక్కకు ఉండే ముళ్లు దురదృష్టానికీ, నెగిటివ్ ఎనర్జీకి చిహ్నంగా పరిగణిస్తారు. తులసి శాంతి, సంతోషాల శక్తిని వ్యాపిస్తాయి. కానీ, పక్కనే ముళ్ల మొక్క ఉండటం వల్ల కుటుంబంలో సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. కోపాలు, విభేదాలు పెరిగిపోతాయి.
2.మనీ ప్లాంట్...
వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం, మనీ ప్లాంట్ ను చాలా పవిత్రమైనదిగా భావిస్తారు. కానీ, దానిని తులసి మొక్క దగ్గర ఉంచడం అశుభం. రెండింటినీ కలిపి పెంచడం వల్ల ఇంట్లో సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంది.
3.అపరాజిత...
అపరాజిత మొక్క పూలను దాదాపు అందరూ అమ్మవారిని పూజించడానికి ఉపయోగిస్తారు. కానీ, ఈ మొక్కను తులసి మొక్క దగ్గరలో నాటడం మాత్రం మంచిది కాదు. దీని వల్ల కుటుంబంలో సమస్యలు వచ్చే ప్రమాదం ఉంది.
4.నిమ్మకాయ....
నిమ్మకాయల్లో అనేక ఔషధ గుణాలు ఉన్నాయి. అయితే, వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం, తులసి మొక్కల దగ్గరలో నిమ్మ చెట్టు నాటకూడదు. పెంచకూడదు. ఇలా చేయడం వల్ల ఇంటి శ్రేయస్సుకు ఆటంకం కలుగుతుంది. ఆర్థిక సమస్యలు కూడా వచ్చే ప్రమాదం ఉంది.