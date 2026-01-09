Today Rasi Phalalu: నేడు ఈ రాశివారికి ఇతరుల ప్రవర్తన వల్ల ఇబ్బంది తప్పదు!
Today Rasi Phalalu: ఈ రాశి ఫలాలు 09.01.2025 శుక్రవారానికి సంబంధించినవి. మేష, వృషభ, మిథున, కర్కాటక, సింహ, కన్య, తుల, వృశ్ఛిక, ధనుస్సు, మకర, కుంభ, మీన రాశుల దిన ఫలాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
నేటి రాశి ఫలాలు
ఈ రోజు రాశి ఫలాలు పంచాంగకర్త ఫణికుమార్ అందిస్తున్నారు. నేడు ఏ రాశి వారికి ఎలా ఉందో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి ఫలాలు
కుటుంబ సభ్యుల నుంచి అవసరానికి డబ్బు అందుతుంది. చిన్ననాటి మిత్రులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. వృత్తి, ఉద్యోగాల్లో అధికారుల ఆదరణ పొందుతారు. వాహన సంబంధిత వ్యాపారాలు రాణిస్తాయి. నిరుద్యోగుల ప్రయత్నాలు ఉత్సాహంగా సాగుతాయి.
వృషభ రాశి ఫలాలు
సంఘంలో కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. శుభకార్యలకు డబ్బు ఖర్చు చేస్తారు. కుటుంబ సభ్యులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. వృత్తి, ఉద్యోగాల్లో అనుకూల వాతావరణం ఉంటుంది. వ్యాపారాలు లాభాల బాట పడతాయి. దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్య సమస్యల నుంచి ఉపశమనం పొందుతారు.
మిథున రాశి ఫలాలు
సంతానం విద్యా, ఉద్యోగ విషయాలపై దృష్టి సారించడం మంచిది. నిరుద్యోగుల ప్రయత్నాలు మందగిస్తాయి. వృత్తి, వ్యాపారాలు అంతంత మాత్రంగా సాగుతాయి. చేపట్టిన పనులలో ఆటంకాలు తప్పవు. కీలక వ్యవహారాలలో బద్దకించడం మంచిది కాదు. కుటుంబంలో కొందరి ప్రవర్తన మానసికంగా బాధిస్తుంది.
కర్కాటక రాశి ఫలాలు
చేపట్టిన పనులు మధ్యలో నిలిచిపోతాయి. దూరప్రయాణాలు వాయిదా వేయడం మంచిది. వృత్తి, వ్యాపారాలలో నిదానంగా వ్యవహారించాలి. ఉద్యోగులకు శ్రమ పెరుగుతుంది. దైవ చింతన పెరుగుతుంది. తల్లితరపు బంధువులతో మాటపట్టింపులుంటాయి. నూతన రుణ ప్రయత్నాలు చేస్తారు.
సింహ రాశి ఫలాలు
సన్నిహితుల నుంచి శుభకార్యాలకు ఆహ్వానాలు అందుతాయి. దైవ కార్యక్రమాలపై ఆసక్తి పెరుగుతుంది. ఆదాయ మార్గాలు ఆశించిన విధంగా ఉంటాయి. ఉద్యోగులకు ఉన్నత అవకాశాలు లభిస్తాయి. వ్యాపార విస్తరణ ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. నూతన వాహనం కొనుగోలు చేస్తారు.
కన్య రాశి ఫలాలు
చేపట్టిన పనులు కొంత మందకొడిగా సాగుతాయి. సోదరులతో కొన్ని విషయాలలో మాటపట్టింపులు ఉంటాయి. ఆర్థికంగా ఒడిదుడుకులు అధికమవుతాయి. వ్యాపారాల్లో నిరుత్సాహ వాతావరణం ఉంటుంది. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో అధికారులతో సమస్యలు పెరుగుతాయి.
తుల రాశి ఫలాలు
నూతన కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుడతారు. ఇంట్లో శుభకార్యాలు నిర్వహిస్తారు. నూతన వ్యాపారాలకు పెట్టుబడులు సమాకూరుతాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో మీ విలువ పెరుగుతుంది. చిన్ననాటి మిత్రుల నుంచి డబ్బు సహయం అందుతుంది. స్థిరాస్తి క్రయ విక్రయాలలో లాభాలు అందుకుంటారు.
వృశ్చిక రాశి ఫలాలు
వృథా ఖర్చులు పెరుగుతాయి. దూర ప్రయాణాలు వాయిదా వేయడం మంచిది. దైవ సేవా కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. ముఖ్యమైన వ్యవహారాలలో తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మంచిది కాదు. వృత్తి, వ్యాపారాలలో సమస్యాత్మక వాతావరణం ఉంటుంది. ఉద్యోగాలలో ఇతరుల ప్రవర్తన వల్ల ఇబ్బందులు తప్పవు.
ధనుస్సు రాశి ఫలాలు
ఆధ్యాత్మిక విషయాలపై దృష్టి సారిస్తారు. నిరుద్యోగులకు అధికారుల అనుగ్రహం కలుగుతుంది. డబ్బు వ్యవహారాలు సంతృప్తికరంగా సాగుతాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాల్లో శ్రమకు తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. విలువైన వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తారు. ఇంటా బయటా వివాదాలు పరిష్కరించుకుంటారు.
మకర రాశి ఫలాలు
నూతన వాహనం కొనుగోలు చేస్తారు. వ్యాపారాలు మరింత పుంజుకుంటాయి. నిరుద్యోగులకు శుభవార్తలు అందుతాయి. సంఘంలో పెద్దలతో సఖ్యతగా వ్యవహరించి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. ఉద్యోగులకు అనుకూల వాతావరణం ఉంటుంది. నిరుద్యోగుల ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. అన్ని వైపుల నుంచి ఆదాయం అందుతుంది.
కుంభ రాశి ఫలాలు
ఉద్యోగులకు అదనపు బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. దూరపు బంధువుల నుంచి ఆశ్చర్యకర విషయాలు తెలుస్తాయి. చేపట్టిన పనులలో అవరోధాలు ఉన్నప్పటికీ నిదానంగా పూర్తి చేస్తారు. వృత్తి, వ్యాపారాలలో శ్రమతో కానీ పనులు పూర్తి కావు. వృథా ఖర్చుల విషయంలో పునరాలోచన చేయడం మంచిది.
మీన రాశి ఫలాలు
గృహ నిర్మాణ పనులలో అవరోధాలుంటాయి. వాహన ప్రయాణ విషయంలో జాగ్రత్త వహించాలి. ఆరోగ్యం విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఉద్యోగాలలో ట్రాన్స్ ఫర్ సూచనలు ఉన్నాయి. నూతన రుణాలు చేయడం మంచిది కాదు. వ్యాపారాలలో గందరగోళ పరిస్థితులుంటాయి.