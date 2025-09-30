నేడు ఈ రాశివారు జీవిత భాగస్వామితో సంతోషంగా గడుపుతారు!
Today Rasi Phalalu: ఈ రాశి ఫలాలు 30.09.2025 మంగళవారానికి సంబంధించినవి. మేష, వృషభ, మిథున, కర్కాటక, సింహ, కన్య, తుల, వృశ్ఛిక, ధనుస్సు, మకర, కుంభ, మీన రాశుల దిన ఫలాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
నేటి రాశి ఫలాలు
ఈ రోజు రాశి ఫలాలు పంచాంగకర్త ఫణికుమార్ అందిస్తున్నారు. నేడు ఏ రాశి వారికి ఎలా ఉందో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి ఫలాలు
ఇతరులకు మాట ఇచ్చే విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. చేపట్టిన పనులలో శ్రమ పెరుగుతుంది. ఆర్థిక ఇబ్బందులు తప్పవు. ఆరోగ్యం అంతగా సహకరించదు. దూర ప్రయాణాలు వాయిదా వేయడం మంచిది. బంధు మిత్రులతో మనస్పర్థలు కలుగుతాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో చికాకులు ఉంటాయి.
వృషభ రాశి ఫలాలు
ఇంటా బయటా వివాదాలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది. అప్పుల ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. ప్రయాణాలలో ప్రమాద సూచనలు ఉన్నాయి. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. వ్యాపారాల్లో కొత్త సమస్యలు ఎదురవుతాయి. ఉద్యోగాల్లో నిరుత్సాహ వాతావరణం ఉంటుంది.
మిథున రాశి ఫలాలు
ఇంట బయట మీ మాటకు విలువ పెరుగుతుంది. ఆకస్మిక ధనప్రాప్తి కలుగుతుంది. ఉద్యోగులు అధికారుల ప్రశంసలు అందుకుంటారు. కుటుంబ వాతావరణం సంతోషకరంగా ఉంటుంది. చిన్ననాటి మిత్రులతో విందు వినోదాలలో పాల్గొంటారు. వ్యాపారాలకు కొత్త పెట్టుబడులు అందుతాయి.
కర్కాటక రాశి ఫలాలు
కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభిస్తారు. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో కష్టానికి తగిన ఫలితం ఉంటుంది. నూతన గృహం కొనుగోలు ప్రయత్నాలు వేగవంతం చేస్తారు. ఆర్థికంగా మరింత పురోగతి ఉంటుంది. చేపట్టిన పనులు సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు సంఘంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి.
సింహ రాశి ఫలాలు
ముఖ్యమైన వ్యవహారాలు శ్రమతో కానీ పూర్తికావు. దీర్ఘకాలిక అనారోగ్య సమస్యలు బాధిస్తాయి. అవసరానికి చేతిలో డబ్బు ఉండదు. నిరుద్యోగ ప్రయత్నాలు నిరాశ కలిగిస్తాయి. కుటుంబ సభ్యులతో మాటపట్టింపులు ఉంటాయి. ఉద్యోగులకు శ్రమ తప్పదు.
కన్య రాశి ఫలాలు
ఆర్థిక వ్యవహారాలు ఉత్సహాన్ని ఇస్తాయి. ఇంటా బయటా కొన్ని విషయాలలో ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. కొన్ని వ్యవహారాలలో కుటుంబ సభ్యుల సలహాలు కలిసివస్తాయి. స్థిరాస్తి క్రయ విక్రయాలలోలాభాలు అందుకుంటారు. ఉద్యోగాలలో వివాదాలు పరిష్కారమవుతాయి.
తుల రాశి ఫలాలు
కుటుంబ విషయాల్లో ఆకస్మిక మార్పులు చోటుచేసుకుంటాయి. దూర ప్రయాణాలు వాయిదా వేయడం మంచిది. ఖర్చుకు తగినంత ఆదాయం ఉండదు. వృథా ఖర్చులు పెరుగుతాయి. వ్యాపార భాగస్వాములతో విభేదాలు రావచ్చు. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో పనిభారం తప్పదు.
వృశ్చిక రాశి ఫలాలు
నూతన వాహన యోగం ఉంది. ఆర్థిక వ్యవహారాలు ఆశాజనకంగా సాగుతాయి. చేపట్టిన పనులలో అవరోధాలు అధిగమించి ముందుకు సాగుతారు. బంధు మిత్రులతో సఖ్యతగా వ్యవహరిస్తారు. సోదరులతో స్థిరాస్తి వివాదాలు పరిష్కారమవుతాయి. వృత్తి, వ్యాపారాలు మరింత ఉత్సాహంగా సాగుతాయి.
ధనుస్సు రాశి ఫలాలు
కుటుంబ వ్యవహారాలలో కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. నిరుద్యోగులకు శుభవార్తలు అందుతాయి. ప్రముఖుల సహాయంతో కొన్ని పనులు సులభంగా పూర్తి చేస్తారు. దూరపు బంధువుల రాకతో ఇంట్లో సందడి వాతావరణం ఉంటుంది. వృత్తి , వ్యాపారాలు సాధారణంగా సాగుతాయి.
మకర రాశి ఫలాలు
చేపట్టిన పనులు మందకొడిగా సాగుతాయి. ఇతరులతో తొందరపడి మాట్లాడటం మంచిది కాదు. ఆధ్యాత్మిక విషయాలపై దృష్టి సారిస్తారు. వృత్తి, వ్యాపారాలలో నష్టాలు తప్పవు. ఉద్యోగులు అధికారుల ఆగ్రహానికి గురికావాల్సి వస్తుంది. పిల్లల ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం.
కుంభ రాశి ఫలాలు
వృత్తి, ఉద్యోగాలలో మీ ప్రతిభా పాటవాలు వెలుగులోకి వస్తాయి. ఆప్తుల నుంచి కీలక సమాచారం అందుతుంది. అనుకున్న పనులు అనుకున్న విధంగా పూర్తవుతాయి. వ్యాపారాలు అనుకూలం. నిరుద్యోగులు శుభవార్తలు వింటారు. ఆర్థికంగా పురోగతి ఉంటుంది.
మీన రాశి ఫలాలు
చేపట్టిన పనులు సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. జీవిత భాగస్వామితో సంతోషంగా గడుపుతారు. పుణ్యక్షేత్రాలు సందర్శిస్తారు. బంధు మిత్రుల ఆదరణ పెరుగుతుంది. వృత్తి, వ్యాపారాలలో ఆటంకాలు తొలగుతాయి. ఉద్యోగాలలో నూతన ప్రోత్సాహకాలు అందుకుంటారు.