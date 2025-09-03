నేడు ఈ రాశులవారు మాట్లాడేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి!
ఈ రాశి ఫలాలు 3.09.2025 బుధవారానికి సంబంధించినవి. మేష, వృషభ, మిథున, కర్కాటక, సింహ, కన్య, తుల, వృశ్ఛిక, ధనుస్సు, మకర, కుంభ, మీన రాశుల దిన ఫలాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
నేటి రాశి ఫలాలు
ఈ రోజు రాశి ఫలాలు పంచాంగకర్త ఫణికుమార్ అందిస్తున్నారు. నేడు ఏ రాశి వారికి ఎలా ఉందో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి ఫలాలు
దూరపు బంధువుల నుంచి వివాదాలకు సంబంధించిన కీలక సమాచారం అందుతుంది. చేపట్టిన పనులలో జాప్యం ఉన్నప్పటికీ నిదానంగా పూర్తిచేస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి అనుకూలిస్తుంది. వృత్తి, ఉద్యోగ విషయాల్లో అధికారులతో చర్చలు సఫలమవుతాయి. ఆధ్యాత్మిక చింతన పెరుగుతుంది.
వృషభ రాశి ఫలాలు
ఇతరులతో ఊహించని వివాదాలు కలుగుతాయి. కుటుంబ సభ్యులు మీ మాటతో విభేదిస్తారు. పిల్లల ఆరోగ్యం విషయంలో వైద్య సంప్రదింపులు అవసరమవుతాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో పని ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. వ్యాపారులు విలువైన వస్తువుల విషయంలో మరింత జాగ్రత్తగా ఉండాలి. దైవ చింతన పెరుగుతుంది.
మిథున రాశి ఫలాలు
శారీరక, మానసిక సమస్యలు బాధిస్తాయి. తల్లి తరపు బంధువులతో మాటపట్టింపులు ఉంటాయి. అప్పుల ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. చేపట్టిన ప్రతి పనిలో అడ్డంకులు ఉంటాయి. వృత్తి, వ్యాపారాలలో మిశ్రమ ఫలితాలుంటాయి. ఆధ్యాత్మిక సేవా కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు.
కర్కాటక రాశి ఫలాలు
నూతన వస్త్రాభరణాలు కొనుగోలు చేస్తారు. అన్ని వైపుల నుంచి ఆదాయం పెరుగుతుంది. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో మీ నిర్ణయాలు అందరికి నచ్చుతాయి. నిరుద్యోగులకు నూతన అవకాశాలు అందుతాయి. వృత్తి, వ్యాపారాలు సజావుగా సాగుతాయి. సోదరులతో స్థిరాస్తి వివాదాలు పరిష్కారమవుతాయి.
సింహ రాశి ఫలాలు
ప్రారంభించిన పనుల్లో జాప్యం కలుగుతుంది. డబ్బు పరంగా ఇబ్బందులు తప్పవు. ఇంటా బయట దీర్ఘకాలిక సమస్యలు చికాకు తెప్పిస్తాయి. కుటుంబ సభ్యులతో మాటపట్టింపులుంటాయి. వృత్తి, వ్యాపారాలలో సొంత ఆలోచనలు కలిసిరావు.
కన్య రాశి ఫలాలు
ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. ఇంటా బయటా సమస్యలు ఉన్నప్పటికీ నిదానంగా పరిష్కరించుకుంటారు. వృత్తి, వ్యాపారాలలో నష్టాలు అధిగమించి ముందుకు సాగుతారు. ఉద్యోగులు అధికారులతో మాట్లాడేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. స్థిరాస్తి కొనుగోలు ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి.
తుల రాశి ఫలాలు
కీలక వ్యవహారాలలో ఊహించని ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి. దూర ప్రయాణం చేయాల్సి వస్తుంది. అనుకోని విధంగా ఖర్చులు పెరుగుతాయి. నిరుద్యోగులకు నిరాశ తప్పదు. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో ఇతరులతో తొందర పడి మాట్లాడటం మంచిది కాదు. వ్యాపారాల్లో స్వల్ప నష్టాలు తప్పవు.
వృశ్చిక రాశి ఫలాలు
ఆదాయ మార్గలు పెరుగుతాయి. ఇతరుల సహాయ సహకారాలతో కొన్ని సమస్యల నుంచి బయటపడతారు. దీర్ఘాకాలిక అప్పులు తీర్చగలుగుతారు. పిల్లలకు విద్యా, ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయి. మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో అధికారుల అనుగ్రహం కలుగుతుంది.
ధనుస్సు రాశి ఫలాలు
చుట్టుపక్కల వారితో వివాదాల కలుగుతాయి. ఉద్యోగులు ఉన్నత పదవులు పొందుతారు. కొన్ని వ్యవహారాలలో ఆత్మవిశ్వాసంతో స్థిరమైన నిర్ణయాలు తీసుకొని లాభాలు అందుకుంటారు. నిరుద్యోగులు లభించిన అవకాశాలను సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. ఇంటా బయటా గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి.
మకర రాశి ఫలాలు
సంఘంలో కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. గృహ నిర్మాణ పనులకు శ్రీకారం చుడతారు. వృత్తి. వ్యాపారాలలో ఆశించిన లాభాలు అందుకుంటారు. పిల్లల వివాహ, ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. ఆర్థికంగా అనుకూల వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది.
కుంభ రాశి ఫలాలు
కొన్ని విషయాల్లో ఇబ్బందిపడతారు. దూర ప్రయాణాలు వాయిదా పడతాయి. డబ్బు విషయంలో ఇతరులకు మాట ఇవ్వడం మంచిది కాదు. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో నిలకడ లోపిస్తుంది. కొందరి ప్రవర్తన మానసికంగా చికాకు కలిగిస్తుంది.
మీన రాశి ఫలాలు
కుటుంబ సభ్యుల నుంచి శుభవార్తలు అందుతాయి. నూతన వాహనం కొనుగోలు చేస్తారు. ఇంటా బయటా మీ మాటకు విలువ పెరుగుతుంది. చేపట్టిన పనులు సకాలంలో పూర్తవుతాయి. బంధుమిత్రుల రాక ఆనందం కలిగిస్తుంది. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో తోటివారి సహాయంతో కొన్ని పనులు పూర్తి చేస్తారు.