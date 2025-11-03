నేడు ఓ రాశివారికి సొంత ఆలోచనలు అస్సలు కలిసిరావు!
Today Rasi Phalalu:ఈ రాశి ఫలాలు 3.11.2025 సోమవారానికి సంబంధించినవి. మేష, వృషభ, మిథున, కర్కాటక, సింహ, కన్య, తుల, వృశ్ఛిక, ధనుస్సు, మకర, కుంభ, మీన రాశుల దిన ఫలాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
నేటి రాశి ఫలాలు
ఈ రోజు రాశి ఫలాలు పంచాంగకర్త ఫణికుమార్ అందిస్తున్నారు. నేడు ఏ రాశి వారికి ఎలా ఉందో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి ఫలాలు
నూతన కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చూడతారు. వ్యాపారాలు సజావుగా సాగుతాయి. పిల్లల నుంచి శుభవార్తలు అందుతాయి. దైవ దర్శనాలు చేసుకుంటారు. ఉద్యోగాలలో పదోన్నతులు పెరుగుతాయి. ఆర్థికంగా అనుకూలం. పాత మిత్రుల కలయిక ఆనందం కలిగిస్తుంది.
వృషభ రాశి ఫలాలు
వృత్తి, వ్యాపారాలు సామాన్యంగా సాగుతాయి. ఆర్థిక లావాదేవీలు నిరాశ కలిగిస్తాయి. చేపట్టిన పనులు మందకొడిగా సాగుతాయి. ఇంటా బయటా ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం. బంధువులతో చిన్నపాటి వివాదాలు తప్పవు.
మిథున రాశి ఫలాలు
నూతన వాహన యోగం ఉంది. వ్యాపారాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి. చేపట్టిన పనులలో కార్యసిద్ధి కలుగుతుంది. ఉద్యోగులకు శాలరీ విషయంలో శుభవార్తలు అందుతాయి. బంధు మిత్రులతో ఉత్సాహంగా గడుపుతారు. ఆధ్యాత్మిక చింతన పెరుగుతుంది.
కర్కాటక రాశి ఫలాలు
వ్యాపారాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి. నిరుద్యోగుల కష్టం ఫలిస్తుంది. నూతన వ్యక్తుల పరిచయం ఉత్సాహన్నిస్తుంది. బంధువుల నుంచి శుభవార్తలు అందుతాయి. నూతన వాహన యోగం ఉంది. దైవ సేవా కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. ఆకస్మిక ధనలాభ సూచనలు ఉన్నాయి.
సింహ రాశి ఫలాలు
అనారోగ్య సమస్యలు బాధిస్తాయి. కొత్త అప్పులు చేస్తారు. వృథా ప్రయాణాలు చేయాల్సి వస్తుంది. వ్యాపార, ఉద్యోగాలు చికాకు తప్పవు. కుటుంబ వ్యవహారాలలో సొంత ఆలోచనలు కలిసిరావు. బంధువులతో వివాదాలు వస్తాయి.
కన్య రాశి ఫలాలు
కొత్త అప్పులు చేస్తారు. వ్యాపారాలు స్వల్పంగా లాభిస్తాయి. కుటుంబ సమస్యల వల్ల ప్రశాంతత ఉండదు. ఆకస్మిక ప్రయాణ సూచనలు ఉన్నాయి. ఉద్యోగాలలో కొంత గందరగోళ పరిస్థితులుంటాయి. ఆరోగ్యం విషయంలో అశ్రద్ధ చేయడం మంచిది కాదు. చేపట్టిన పనుల్లో ఆటంకాలు తప్పవు.
తుల రాశి ఫలాలు
ఉద్యోగాలలో ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. దూరపు బంధువుల నుంచి శుభవార్తలు అందుతాయి. వ్యాపారాలు గతం కంటే మెరుగవుతాయి. నిరుద్యోగ ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. చేపట్టిన పనుల్లో విజయం సాధిస్తారు. నూతన వస్తు వాహనాలు కొనుగోలు చేస్తారు.
వృశ్చిక రాశి ఫలాలు
దైవ సేవా కార్యక్రమాలలో కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి పాల్గొంటారు. ఇంటా బయటా అనుకూల వాతావరణం ఉంటుంది. వ్యాపారాలు విస్తరిస్తారు. ఆప్తుల నుంచి కొత్త విషయాలు తెలుసుకుంటారు. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో మీ ప్రతిభ వెలుగులోకి వస్తుంది.
ధనుస్సు రాశి ఫలాలు
చేపట్టిన పనులలో శ్రమ పెరుగుతుంది. వ్యాపార, ఉద్యోగాలు నిరుత్సాహపరుస్తాయి. కుటుంబ సభ్యులతో చిన్నపాటి విభేదాలు తప్పవు. దైవ చింతన పెరుగుతుంది. ఆర్థిక ఇబ్బందుల వల్ల అప్పులు చేస్తారు. ప్రయాణాలు వాయిదా వేయడం మంచిది.
మకర రాశి ఫలాలు
సోదరులతో స్థిరాస్తి వివాదాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యమైన వ్యవహారాలు నత్తనడకన సాగుతాయి. ఆరోగ్యం విషయంలో అశ్రద్ధ చేయడం మంచిది కాదు. ఉద్యోగాలలో అధికారుల నుంచి విమర్శలు తప్పవు. పాత అప్పులు తీర్చడానికి కొత్త అప్పులు చేస్తారు. వృత్తి, వ్యాపారాలలో శ్రమకు తగ్గ ఫలితం కనిపించదు.
కుంభ రాశి ఫలాలు
వృత్తి, వ్యాపారాలు సాఫీగా సాగుతాయి. నూతన వాహనం కొనుగోలు చేస్తారు. నిరుద్యోగులకు నూతన ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయి. ముఖ్యమైన వ్యవహారాలు ఆశించిన విధంగా సాగుతాయి. చేపట్టిన పనులు సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. ఆత్మీయుల నుంచి శుభవార్తలు అందుకుంటారు.
మీన రాశి ఫలాలు
వృత్తి, వ్యాపారాలలో శ్రమ పెరుగుతుంది. చిన్ననాటి మిత్రులతో వివాదాలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది. ఉద్యోగాలలో అధికారుల నుంచి ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. దూర ప్రయాణ సూచనలు ఉన్నాయి. ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి. ముఖ్యమైన పనులు వాయిదా వేస్తారు.