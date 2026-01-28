Today Rasi Phalalu: నేడు ఈ రాశుల వారికి అదృష్టయోగం, పట్టిందల్లా బంగారం!
Today Rasi Phalalu: ఈ రాశి ఫలాలు 28.01.2025 బుధవారానికి సంబంధించినవి. మేష, వృషభ, మిథున, కర్కాటక, సింహ, కన్య, తుల, వృశ్ఛిక, ధనుస్సు, మకర, కుంభ, మీన రాశుల దిన ఫలాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
నేటి రాశి ఫలాలు
ఈ రోజు రాశి ఫలాలు పంచాంగకర్త ఫణికుమార్ అందిస్తున్నారు. నేడు ఏ రాశి వారికి ఎలా ఉందో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి ఫలాలు
సోదరులతో ఉన్న వివాదాలు పరిష్కారమవుతాయి. ఉద్యోగులకు శుభవార్తలు అందుతాయి. నిరుద్యోగులకు అప్రయత్న కార్యసిద్ధి కలుగుతుంది. ఆస్తి వివాదాలలో నూతన ఒప్పందాలు చేసుకుంటారు. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో కీలక నిర్ణయాలు అమలు చేస్తారు. వ్యాపారాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి.
వృషభ రాశి ఫలాలు
చేపట్టిన పనులలో ఆటంకాలు ఉన్నప్పటికీ సకాలంలో పూర్తవుతాయి. సమాజంలో మీ మాటకు విలువ పెరుగుతుంది. మిత్రుల నుంచి ఆసక్తికరమైన విషయాలు తెలుస్తాయి. మొండి బాకీలు వసూలవుతాయి. వ్యాపార, ఉద్యోగాలు మరింత ఉత్సాహంగా సాగుతాయి. ప్రయాణాలు అనుకూలిస్తాయి.
మిథున రాశి ఫలాలు
దూర ప్రయాణాలు వాయిదా వేయడం మంచిది. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో అదనపు పని భారం వల్ల తగిన విశ్రాంతి ఉండదు. ఇంటా బయటా ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. వ్యాపారాలు ఆశించిన రీతిలో రాణించవు. నిరుద్యోగులకు నిరాశ తప్పదు. విద్యార్థులు పోటీ పరీక్షల్లో మిశ్రమ ఫలితాలు పొందుతారు.
కర్కాటక రాశి ఫలాలు
చేపట్టిన పనులలో శ్రమ పెరుగుతుంది. వ్యాపార వ్యవహారాలు నత్తనడకన సాగుతాయి. కీలక వ్యవహారాలలో ఆప్తులతో మాట పట్టింపులు ఉంటాయి. నిరుద్యోగులకు ప్రయత్నలోపం వల్ల వచ్చిన అవకాశాలు చేజారుతాయి. ఆర్థిక వ్యవహారాలలో కొంత అప్రమత్తంగా ఉండాలి.
సింహ రాశి ఫలాలు
చేపట్టిన వ్యవహారాలలో విజయం సాధిస్తారు. మిత్రులతో కొన్ని విషయాలు చర్చిస్తారు. ఇంట్లో శుభకార్యాలు నిర్వహిస్తారు. అవసరానికి చేతికి డబ్బు అందుతుంది. నిరుద్యోగులకు నూతన అవకాశాలు అందుతాయి. వ్యాపారాలలో నష్టాలు భర్తీ అవుతాయి. ఉద్యోగాలలో సమస్యల నుంచి బయటపడతారు.
కన్య రాశి ఫలాలు
కుటుంబ సమస్యలు పరిష్కారం దిశగా సాగుతాయి. నూతన వాహనం కొనుగోలు చేస్తారు. నూతన కార్యక్రమాలు ప్రారంభిస్తారు. ఆప్తుల నుంచి అరుదైన ఆహ్వానాలు అందుతాయి. రావాల్సిన డబ్బు చేతికందుతుంది. సంఘంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాలు ఉత్సాహంగా సాగుతాయి.
తుల రాశి ఫలాలు
కుటుంబ సభ్యులతో దూరప్రయాణాలు చేస్తారు. రుణదాతల ఒత్తిడి నుంచి బయటపడటానికి కొత్త అప్పులు చేస్తారు. చేపట్టిన పనుల్లో స్వల్ప అవరోధాలుంటాయి. జీవిత భాగస్వామితో ఆలయాలు సందర్శిస్తారు. వ్యాపారాలలో డబ్బు నష్టాలుంటాయి. ఉద్యోగాలు సామాన్యంగా సాగుతాయి.
వృశ్చిక రాశి ఫలాలు
నిరుద్యోగుల ప్రయత్నాలు నిరుత్సాహం కలిగిస్తాయి. కుటుంబ సభ్యుల నుంచి ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. వ్యాపారాలు నిదానంగా సాగుతాయి. ఉద్యోగ బాధ్యతలు నిర్వహించడంలో విఫలమవుతారు. చేపట్టిన పనులు నిదానంగా సాగుతాయి. ఆస్తి వ్యవహారాలలో వివాదాలు వస్తాయి.
ధనుస్సు రాశి ఫలాలు
సంఘంలో ప్రముఖుల నుంచి విశేషమైన ఆదరణ లభిస్తుంది. వివాదాలకు సంబంధించి కీలక సమాచారం అందుతుంది. వ్యాపారులకు నూతన పెట్టుబడులు అందుతాయి మిత్రుల సహాయ సహకారాలతో కొన్ని పనులు పూర్తి చేస్తారు. ఉద్యోగాలలో తెలివిగా సమస్యల నుంచి బయటపడతారు.
మకర రాశి ఫలాలు
వ్యాపారాలు మరింత మందగిస్తాయి. ఉద్యోగులకు సహోద్యోగులతో మనస్పర్థలు కలుగుతాయి. ఆధ్యాత్మిక సేవ కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. కుటుంబ వాతావరణం చికాకు కలిగిస్తుంది. ఆకస్మిక ధన వ్యయ సూచనలు ఉన్నాయి. ప్రయాణాలలో వాహన ఇబ్బందులుంటాయి.
కుంభ రాశి ఫలాలు
ఇంటా బయటా కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుని లాభపడతారు. వృత్తి, వ్యాపారాలు అనుకూలంగా సాగుతాయి. నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయి. పాత విషయాలు గుర్తు చేసుకొని బాధపడతారు. ఉద్యోగాలలో అనుకూల మార్పులు ఉంటాయి. విలువైన వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తారు.
మీన రాశి ఫలాలు
వ్యాపారాలలో తొందరపడి నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మంచిది కాదు. ఆధ్యాత్మిక చింతన కలుగుతుంది. సన్నిహితుల నుంచి ఒక ముఖ్యమైన వ్యవహారంలో కీలక సమాచారం అందుతుంది. చేపట్టిన పనులు నిదానంగా పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగాలలో శ్రమకు తగిన ఫలితం దక్కదు. సంతాన విద్యా ఫలితాలు అంతంత మాత్రంగా ఉంటాయి.